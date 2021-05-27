Polimer Nedir, Hammaddesi Nedir? Polimer Çeşitleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Polimer, endüstri alanında 3 farklı şekilde kullanılır. Kauçuklar, fiberler ve plastikler şeklinde üç ana ayrı biçimde endüstri alanında sıklıkla tercih edildikleri söylenebilir.

Polimer Nedir?

Polimer, monomer isimli basit moleküllerin kimyasal bağlar ile bir araya gelmesi sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddeler olarak değerlendirilebilir. Tekrar eden alt birimlerden oluştuğundan çok büyük moleküller olarak ifade edilebilir.

Polimer Hammaddesi Nedir?

Yaygın olarak görülen polimerler, hidrojen, karbon ve hidrokarbonlardan oluşurlar. Bu tür polimerlerde belirtilen uzun zincirler bulunur. Bu zincirler birbirlerine bağlıdır. Sadece hidrojen ve karbon atomları içeren polimerler de vardır. Polibütelin, polietilen, polistrien bunlara örnek olarak verilebilir. Üretilen bazı diğer polimerler ise karbon dışında elementler içeren omurgalara sahiptirler.

Polimer Çeşitleri Nelerdir?

Termoset, elastomerlar ve termoplastikler olarak üç farklı polimer çeşidi bulunur.

Termosetler

Uzun zincirli moleküller plastiklerin içerisinde çapraz bağ ile amorf ağın içerisinde yer alır. Uzun molekül zincirler kovalent bağlar ile birbirine bağlıdır. Termoset polimerler amorf şeklinde bulunurlar.

Elastomerlar

Uzun molekül zincirler zaman zaman çapraz bağlanıp amorf doğrusal bağlanma şeklinde bulunurlar.

Termoplastikler

Kristal yapı veya amorf yapı halini alabilirler. Uzun zincirli moleküller burada doğrusal olarak birbirine bağlıdırlar.

Polimer Özellikleri Nelerdir?

Üretimi yapılan çoğu polimerler termoplastik özelliklidir. Üretimden sonra tekrardan ısıtılıp farklı şekiller verilebilir. Polimerin bu özelliği sayesinde tekrar işlenmesi kolaylaşırken, geri dönüşümü daha kolay hala gelebiliyor. Termoset polimerlerin yeniden eritilmesi söz konusu değildir. Üretimden sonra yeniden işlenmesi mümkün olmamaktadır. Tüm polimerler aynı özelliklere sahip değildirler. Her birinin farklı özellikleri bulunabilir.

Polimerler hafiftir ve önemli derecelerde kuvvetlidirler. Bu özelliği nedeniyle uzay istasyonlarında, oyuncaklarda, külotlu çorapların hassas naylon yapılarında tercih edilirler.

Polimerler kimyasallara karşı dayanıklılık gösterir. Sıvı sabunlar ve çeşitli deterjanların plastik yapıları polimer hammaddesi içerebilir.

Çeşitli yollarla işlenmeleri mümkün olabilir. Gıda şişeleri, ağır borular, elyaf ürünler, kurşungeçirmez yelekler alkolsüz içeceklerin kutuları polimer işletilerek üretilebilirler.

Polimerler sınırsız özellik ve renklere sahiptirler. Birçok alanda farklı bileşenlerle birleştirilip geniş üretim yelpazesi sunarlar.

Çoğu polimer, petrol, doğal gaz ve kömürden yapılırlar. Ancak kimi polimerler pamuk veya mısır maddelerinden üretilebilirler.

Polimerler ile diğer malzemeler kullanılarak üretilemeyen maddeler üretilebilir

Polimerler Nasıl Elde Edilir?

Polimerlerin elde edilişi monomerlerin kimyasal reaksiyonu ile gerçekleşebilir. Polimerlerin bu oluşum süreci doğada doğal yollarla gerçekleşir. Sentetik polimerler ise bu oluşum şekliye insan eliyle yapılırlar. Nişasta, selüloz ve doğal kauçuk, doğal olarak oluşan polimer gurubunda yer alırlar. 19. yüzyıldan sonra insan yapımı polimer üretimi artmış çağımızda endüstri halini almıştır. Sentetik insan yapımı olan polimerler, çelik, alüminyum ve bakır şeklinde değerlendirilebilirler.

Polimerler Nerelerde Kullanılır?

Doğal ve yapay olan polimerler insan yaşantısını kolaylaştıran çok sayıda alanda kullanılırlar. İletişim, ulaşım, binalar, otoyollar, beslenme, ilaç, teknoloji ve benzeri çok sayıda alanda tercih edilirler. Genel olarak kullanım alanları insan yaşantısının farklı bölümlerine yayılır.

Elbise sektöründe polimer kullanımına sıklıkla rastlanabilir.

Bazı koruma ambalajlarında ve benzeri alanlarda tercih edildikleri söylenebilir.

Ev yapımı malzemelerin bir kısmında polimer kullanılır.

Taşımacılık alanının hemen birçok yerinde polimer kullanımına rastlamak mümkündür. Polimer kullanımının yaygın olduğu diğer sektörler ilaç, ulaşım, teknoloji, beslenme ve bilişim alanları olarak gösterilebilir.