Poliçe nedir ve ne işe yarar? Poliçede bulunması gereken bilgiler nelerdir

Sigorta primlerinde, ilk ödeme miktarları ve kriterleri belirlenmektedir. Sigortalar olması muhtemel tehlikeler sonucunda oluşacak maddi hasarları ödemeyi kabul eden anlaşmalardır. Bir nevi bu şirketler sigortalının karşılaşma durumunda olduğu riskleri güvence altına almak istemektedir.

Poliçe Nedir?

Sigorta acenteleri ile sigortalılar arsında imzalanan riskler karşısında güvence bedellerini içeren belgelere poliçe denir. Bu sözleşmelerin amacı belirli olan ihtiyaçları karşılamaktır. Bu nedenle düşünülmüş, eksik yanı kalmamış ve birçok unsuru içeren sözleşme tipleridir. Burada sigortalının ilgili şirkete doğru bilgileri vermesi önem arz etmektedir.

Sonuçta iki taraf arasında karşılıklı güven unsuru sağlanmış olur. Her iki tarafında belirli istekleri poliçeler üzerinde belirlenmektedir. Bu istekler ayrıntılı bir şekilde poliçelerde belirtilmektedir.

Poliçeler, sigorta yaptırmak isteyen ile şirketin imzaladığı yazılı belgelerdir. Bu poliçelerde sadece sigortalıların hak ve alacakları yer almaz. Aynı zamanda sigorta şirketinin de sahip olduğu hakkı ile üstlendiği şartlar bu poliçelerde yer bulur.

Poliçe Ne İşe Yarar?

Poliçe, sigortalıların zamansız karşılaşabileceği istenmeyen durumlar ile karşılaşmasın durumunda sigorta şirketinin taahhüt ettiği yardımı sağlamasına yaramaktadır. Poliçelerde ilgili ve lazım olacak tüm formların içermesi gerekir. Bazen ek istekler de ayrıca yer bulur.

İlgili şirket yapılan poliçeleri sigortalıya ibraz etmek zorundadır. Bu süre sözleşmenin imzalanmasından sonra 24 saat olarak belirlenmiştir. Eğer mazeret belirtilirse bu süre en geç 15 gün olur. Eğer poliçeler bu süre içerisinde sigortalıya verilmez ise doğacak her türlü mesuliyet sigortaya ait olur.

Poliçeler Neye Göre Düzenlenir?

Poliçelerin hazırlanmasında baz alınacak hususlar Türk Ticaret Kanununda yer alır. Detaylar bu kanun tarafından belirlenir. Burada her iki tarafın hem hakları hem de alacakları belirtilmiştir. Poliçelerin yapılan anlaşmanın kanıt niteliğini taşımasından dolayı kanuna göre hazırlanması çok önemlidir. Poliçelerde sigortanın hangi amaç ile yapıldığı ve her iki tarafın sorumlulukları belirlenir.

Poliçede Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Tük Ticaret Kanununda poliçelerde yer alması gereken bilgiler ile poliçenin taşıması gereken özellikleri belirlenmiştir. Bu bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

- Poliçenin düzenlenmiş olduğu tarih

- Hem sigortanın hem de sigortalının açık isim ve adresleri

- Primler, miktarları, ödeme koşulları

- Bu ikili anlaşmadan çıkarı olan kişi var ise bilgileri

- Sigortanın bedeli

- Sigorta işleminin yapılmasına konu olan unsur

- Poliçenin başlangıç ve bitiş aralığı

- Poliçede hangi maddelerin güvence olarak verildiği

Tüm bu bilgiler ilgili şirket tarafından hazırlanır. İmzalanır, imzalatılır ve sigortalı kişiye teslim edilir. Poliçelerin ekleri de eksiksiz olarak hazırlanmalıdır. Bu eklerde sigortanın genel şartları ile sigortalı tarafından belirlenen özel şartlar kesinlikle yer almalıdır. Hangi unsurun sigortaya konu olduğu, hangi unsurların kapsam dışı olduğu, tüm hak ve yükümlülükler ayrı ayrı belirtilmelidir. Olası olumsuzlukta sigorta şartlarının uygulanması gereken hal tarzlarına da yer verilmelidir.

Bütün bu koşullar devlet koruması halinde bulunmaktadır. Sigorta poliçelerine örnek olarak; kasko sigortalarını, DASK, zorunlu trafik sigortasını, seyahat sağlık sigortasını, yangın sigortalarını verebiliriz. Burada her iki taraf için Hazine Müsteşarlığının onayı da söz konusu olmaktadır. Bu poliçelerin yetkili şirketler tarafından yapılması zorunludur.