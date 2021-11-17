Plazmodyum nedir, hangi yollar çoğalır? Sıtma mikrobu olan plazmodyum paraziti nasıl ürer, hangi hastalığa sebep olur?

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Plazmodyum paraziti genellikle sivrisineklerden kaynaklanan sıtma hastalığına yol açmaktadır. Kan hastalığı olarak bilinen sıtmanın çok sayıda zararı bulunur.

Plazmodyum Nedir?

Sıtma hastalığını oluşturan plazmodyum genellikle cıvık mantarların diploid evresini oluşturur. Diploid evresini oluşturması ile bilinen çok çekirdekli yapıya sahiplerdir. Amipsi olarak hareket eden canlı madde kütlesine plazmodyum denilmektedir. Tek hücreli hayvanlar olarak bilinen plazmodyum genellikle spor oluşturarak ürer ve sıtma hastalığına neden olurlar.

Plazmodyum Hangi Yollarla Çoğalır?

Sıtma, geçmişten günümüze hayatı tehdit eden ciddi bir hastalık olarak bilinmektedir. Ciddi bir hastalık olan sıtmaya genellikle sinekler yol açmaktadır. Genellikle enfekte olan anafol sivrisineklerinin ısırması sonucunda sıtma hastalığı oluşabilir. Plazmodyum paraziti çoğu zaman enfekte olan sivrisinekler tarafından taşınmaktadır. Enfekte olan sivrisineklerin ısırması sonucunda plazmodyum paraziti kan dolaşımına karışmaktadır. Asalak olarak bilinen plazmodyum spor ile çoğalmasıyla bilinir.

Sıtma Mikrobu Olan Plazmodyum Paraziti Nasıl Ürer?

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İnsanlara sıtma hastalığı genellikle tek hücreli olan plazmodyum paraziti aracılığı ile bulaşmaktadır. Farklı hastalıklar ile ortak belirtileri olan sıtma hastalığına neden olan plazmodyum çok nadir olarak insandan insana bulaşmaktadır. Sıtma hastalığı genellikle sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşmaktadır. Çok nadir bazı vakalarda ise organ nakli, hamilelik ve kan nakli aracılığı ile insandan insana bulaşabilir. Sıtma hastalığı plazmodyum parazitinin karaciğer hücreleri ve alyuvarları ele geçirmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Asalak türü olan plazmodyum paraziti sporla çoğalması ile bilinir.

Hangi Hastalığa Sebep Olur?

Plazmodyum parazitleri genel olarak sıtma hastalığına neden olmaktadır. Tek hücreli olan plazmodyum paraziti aracılığıyla oluşan sıtma hastalığı ateşli ve ölümcül hastalıklar arasında gösterilmektedir. İnsandan insana doğrudan temas ve ya cinsel yolla bulaşmayan sıtma hastalığı genellikle sineklerden bulaşır. Enfekte olan sineklerin ısırması ile sıtma hastalığı ortaya çıkabilir. Dünya genelinde en fazla sıtma hastalığı vakaları Afrika kıtasında görülmektedir. Sıtma hastalığı zamanında müdahale edilmez ise ölümcül etkiler gösterebilir. Sıtma hastalığı belli periyotlarda ateş ve titremelere de neden olabilir.

İnsanlar arasında sıtma hastalığına neden olan beş farklı plazmodyum türü bulunmaktadır. Sıtma hastalığı vakaları ise genel olarak Afrika, Güneydoğu Asya, Batı Pasifik ve Batı Akdeniz kıyılarında görülebilir. Anafel sivrisineğinin yaklaşık otuz çeşidi insan sağlığını tehdit etmeleri ile bilinir. İnsanların kanlarındaki sıtma hastalığına neden olan parazit doğrudan karaciğere saldırır. Bu da vücut direncinin düşmesine neden olmaktadır. Karaciğere saldıran parazitler de hücreleri çok hızlı bir şekilde enfekte etmeye yarar.

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İnsanlarda görülen sıtma hastalığının bazı belirtileri bulunur. Bu belirtiler arasında erken tanı konulması biraz zor olabilir. Genellikle kişilerde yüksek ateş ve titreme görülebilir. Ayrıca sıtma hastalığında kusma ve ishal gibi belirtiler de görülebilir. Sıtma hastalığına yakalanan kişinin eklem ve kas ağrıları da oluşmaktadır. İştahsızlık yaşayan kişilerde kas ağrıları da çok sık görülmektedir. Sıtma hastalığından kaynaklanan organ yetmezliği durumu da ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda kalıcı hasarlar da oluşur. Hastalığın genel döngüsü erken bir süreçte olduğunda doğru tedavi yöntemi ile iyileşme sağlanabilir. Bu durumda hastalar nöbet geçirebilir. Vücutta ise ödem oluşur. Akut böbrek yetmezliğinin yanı sıra ağır anemi de geçirmek mümkün olabilir. Çocuklarda sıtma hastalığının belirtileri arasında ateş daha şiddetli olabilir.