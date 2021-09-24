Pitbull Türleri, İsimleri Ve Özellikleri Nelerdir? Kaç Çeşit Pitbull Cinsi Vardır?

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Bulldog ile beraber Terrier cinsi köpeklerin bir araya gelmesiyle elde edilen Pitbull, dünya çapında tehlikeli köpek türleri içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda bu köpeklerin birçok değişik türleri de olduğunu söylemek mümkün.

Pitbull Türleri Nelerdir?

Özellikle çevik ve atletik yapıları ile beraber öne çıkan pitbull türleri, Türkiye'de yasak olmasına rağmen günümüzde hala beslenen hayvanlar içerisinde yer almaktadır. Daha çok yanlış eğitim ile beraber ciddi anlamda tehlike yaratabilecek köpeklerden biridir. Bu doğrultuda birçok değişik pitbull türü ön plana çıkıyor.

- Staffordshire Bull Terrier

- Amerikan pitbull terrier

- Amerikan bulldog

- Amerikan staffodshire Terrier

Bu şekilde farklı türleri ile beraber aynı zamanda değişik özellikleri ve görüntüleri üzerinden de ön plana çıkarlar. Eğer doğru eğitim verilir ise oldukça itaatkar hayvanlar olduklarını da söylemek mümkün. Ancak Aksi takdirde oldukça tehlikeli hayvanlar olarak öne çıkarlar.

Pitbull İsimleri Nelerdir?

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Her köpek cinsi ve türü için farklı isimler ön plana çıkar. Onlara uygun isim bulmak büyük öneme sahiptir. Genelde türleri ile beraber şekilleri ve yapıları bakımından farklı isimler ifade edilmektedir. Bu doğrultuda pitbull köpekleri içinde bazı isimler ön plana çıkar. Bunlar içerisinde Bruce, Arlo, Agresif, Barney, Noah ya da şampiyon ve duruman gibi isimler öne çıkıyor. Özellikle Pitbull köpeklerinin gücü ve agresifliği ile beraber sert görüntüsü üzerinden isimler ele alınmaktadır. Tabii erkek ya da dişi olmasına göre pitbull köpekleri de isim üzerinden değişkenlik gösterebilir. Elbette kişisel isteklere bağlı olarak da Pitbull köpekler için her türlü ismi koymak mümkün.

Pitbull Özellikleri Nelerdir?

Pitbull köpekleri daha çok karakteristik özellikleri üzerinden öne çıkar ve tercih edilir. Bu doğrultuda ortak şekilde birçok farklı özelliği olduğunu ifade etmek mümkündür.

- Özellikle sadık, sevecen ve dost canlısı hayvanlardır.

- Kaslı ve bodur olması ile beraber oldukça güçlü hayvanlardır.

- Fizyolojik açıdan güçlü hayvanlar olmasına rağmen, esnek yapıda oldukça iyi tırmanırlar.

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- Çelik ve aktif yapıları nedeniyle apartmanda beslemeye uyumlu değillerdir.

- Diğer köpek türlerine göre kafa yapıları oldukça değişiktir.

- Çene yapıları açısından oldukça güçlü kaslar ve dişlere sahiplerdir.

Bu şekilde yukarıda verilen özellikleri ile beraber pitbull köpekleri dünya çapında oldukça ilgi gören hayvanlardan biridir. En önemli özellikleri ise şüphesiz çok güçlü ve kaslı olmanın yanı sıra, bir o kadar sadık hayvanlar olmalarıdır. Özellikle sahiplenebilir defa bağlandıkları vakit, Her koşulda onları dinleyen korkusuz hayvanlar olarak ön plana çıkarlar.

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Kaç Çeşit Pitbull Cinsi Vardır?

Pitbull cinslerini ele almak gerekir ise 4 farklı cins ön plana çıkmaktadır. Bunlar içerisinde Amerikan pitbull terrier, Amerikan staffordshire Terrier, American bully ve Staffordshire bull terrier ön plana çıkmaktadır. Bu türler farklı köpek türlerinin bir araya getirilmesi ile beraber oluşmuş cinsler olarak ifade edilirler. Tabii dünyanın birçok farklı ülkesinde olduğu gibi aynı şekilde Türkiye'de de yetiştirilmelerinin yasak olduğunu söylemek mümkün. Zira agresif yapıya sahip olmaları nedeniyle, çoğu zaman ne yapacakları tam olarak belli olmaz. Geçmişten günümüze kadar ciddi anlamda birçok insana zarar vermiş olmaları nedeniyle yasaklanmış köpek türleri içerisinde gelir.