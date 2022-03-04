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Pisagor Üçgeni Nedir, Açıları Ve Sayıları Nelerdir? Pisagor Üçgeni Örnekleri İle Konu Anlatımı

Pisagor Üçgeni Nedir, Açıları Ve Sayıları Nelerdir Pisagor Üçgeni Örnekleri İle Konu Anlatımı

Pisagor üçgeni; bir açısı 90 derece olan üçgen çeşidine dik üçgen denmektedir. Dik üçgenin kenarları arasındaki bağıntıya da Pisagor bağıntısı denmektedir. Pisagor üçgeni(bağıntısı) formülle ifade edilmektedir. Üçgende dik üçgenin karşısında bulunan kenara ise hipotenüs denir. Pisagor bağıntısının temeli, Öklid geometrisine göre üçgen kenarları arasında asıl bağıntıyı kuran teoremdir. Pisagor üçgeni nedir? Açıları ve sayıları nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Pisagor üçgeni, Bir kenarı 90 derece olan dik üçgendir. Pisagor bağıntısı formülü, dik üçgende dik kenar uzunluk karelerinin toplamı, Uzun kenar(Hipotenüs) uzunluğunun karesine eşittir. Örnek verecek olursak; a2+b2=c2 dir. Pisagor bağıntısı formülü asırlardır kullanılmaktadır. 

 Pisagor Üçgeni Nedir? 

 Pisagor üçgeni bir kenarının dik açılı olduğu ve dik açının 90 derece olduğu üçgen türüdür. Pisagor üçgeni Pisagor bağıntısı formülüyle bulunmaktadır. Dik kenarı 90 derece olan üçgende diğer iki kenar uzunluğunun kareleri toplamı uzun kenar hipotenüsün karesine eşittir. Bu bağıntıya ise Pisagor bağıntısı denmektedir. Örnek olarak; A kenarı =90 derece

                                                                        BC kenarı Hipotenüs

                                                                        AB- AC kenarları dik kenarlar olarak tanımlanmaktadır.

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 A,b ve c üçgeninde A=90 derecedir. Bu durumda Pisagor bağıntısına göre, A kare = B kare + C kare olacaktır. Pisagor bağıntısı formülü olmadan da üçgen ölçüleri bulunabilmektedir. 

 Açıları Ve Sayıları Nelerdir? 

 Pisagor bağıntısı açıları, dik kenar 90 derece olmalıdır. Diğer iki kenar uzunluk karelerinin toplamı ise uzun kenar karesine eşit olacaktır. Formülü ise, A2+B2 = C2 dir. Pisagor bağıntısına göre dik üçgen de uzun dik kenara Hipotenüs denmektedir. Hipotenüs uzunluğu karesi karşısında bulunan 2 kenar uzunluğunun kareleri toplamı olarak bilinmektedir. Bir üçgenin dik üçgen olarak kabul edilebilmesi için bir kenarının dik üçgen olması gerekmektedir. Hipotenüs dik üçgenin uzun kenarıdır, hipotenüs ölçüsü ise diğer iki kenar uzunluğu karelerinin toplamı hipotenüs karesine eşittir. 

 Pisagor Üçgeni Örnekleriyle Konu Anlatımı 

 Pisagor üçgeni formülü kolaylıkla çözülebilmektedir. Uzun kenarı 90 derece bir dik üçgende Pisagor bağıntısını bulabilmek için kısa kenar uzunlukları karesi toplamı uzun kenar karesine eşittir. Pisagor bağıntısı formül olmadan da sadece dik kenar ölçüsünden bulunabilmektedir. Örnek olarak üçgenimizin dik kenar(hipotenüs) uzunluğu 13 cm olsun, bir kenarı da 5cm olsun. Diğer kenar uzunluğunu nasıl buluruz? Üçgeni A-B ve C (Uzun) kenarları olduğuna göre formül üzerinden şöyle çözülebilir. 

 c2 = a2+b2 olacaktır.

 (C 13x13)=(5x5)+b2 olmalıdır.

 Bu da 169= 25+b2 çıkacaktır.

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 Uzun kenardan kısa kenarı çıkarmak gerekecektir.

 169-25= b2

 144=b2 çıkacaktır. Bu da b= 12 cm olarak görülecektir. 

 Dik üçgende hipotenüs nasıl bulunur? Sorusunun cevabı kolayca bulunabilmektedir.

 Dik açılı bir üçgen düşünülürse, dik kenar uzunlukları3-4 cm olsun.

 3x3+4x4= Hipotenüs olacaktır.

 9+12=21 olarak bulunacaktır. 

 Pisagor Kimdir? 

 Pisagor, bulunduğu yerdeki döşemeyi izleyerek kendi adıyla anılacak ve asırlar boyu da kullanılacak olan bir teorem geliştiren bilim insanıdır. Pisagor bağıntısı olarak anılan formülü geliştirmesinde büyük etken Pisagor’un yerdeki fayanslardan etkilenmesi olmuştur. Pisagor aldığı eğitim sayesinde matematiğin hayatla, doğa ve astronomi aralarındaki önemi kavramıştır. Bu sayede mükemmel sayı özellikleri, tek-çift sayılar ve üçgensel sayı özelliklerini incelemiştir. En büyük şansı ise Öğretmeni Miletli Tales’ in kendisinin öğretmeni olmasıdır. Tales desteğiyle Pisagor Mısır’da eğitim alabilmiş, Matematikle ve astronomi ile tanışmıştır. 

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 Pisagor bağıntısı, bir üçgenin açıları ve kenar ölçülerini bulabilmek için çok önemli bir formüldür. Ve 250 yılı aşkın süredir kullanılmaktadır. Pisagor aldığı eğitim sayesinde doğada bulunan düzen sayılarla bulunabilir, açıklanabilir olduğunu kanıtlamıştır.

 

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