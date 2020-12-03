Pilotaj Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Dünyanın en çok kazandıran işleri arasında yer alan pilotaj bölümü, sivil havacılık yapmak için temel pilot eğitiminin verildiği oldukça havalı bir bölümdür.

Pilotaj Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Pilotaj bölümü sivil havacılık için temel pilot eğitimi veren bir bölümdür. Ulusal ve küresel şartları sağlayan adaylar arasından seçilen öğrenciler havacılık eğitimi almaya hak kazanırlar. Pilotaj bölümü okuyabilmek için belirli fiziksel kriterleri yerine getiriyor olmak gerekmektedir. Aksi takdirde pilotaj bölümünü okumak mümkün olmamaktadır.

Pilotaj Bölümü Nedir?

Pilotaj bölümü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş uçakları kullanacak pilotlar yetiştiren bir bölümdür. Bölüm, sivil havacılık yapmak için uygun bir eğitim alan pilotlar yetiştirir.

Pilotaj Bölümünün Amacı Nedir?

Pilotaj bölümünün amacı dünya standartlarını ve ulusal standartları karşılayan sivil havacılıkta kendini geliştirmiş pilotlar yetiştirerek havacılığın değerini artırmaktır. Pilotaj bölümü sivil havacılık konusunda farkındalık kazandırmayı da amaç edinmiştir.

Pilotaj Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Pilotaj bölümü mezunları uçaklarda pilot veya yardımcı kaptan olarak görev yapabilirler. Pilotaj bölümü mezunları sivil uçaklarda veya askeri uçaklarda gerekli eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra yüksek maaşlarla çalışmaya başlayabilirler.

Pilotaj Bölümü Kaç Yıllıktır?

Ülkemizde pilotaj bölümü bulunan üniversitelerin eğitim yılı 4 yıldır. 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan pilotaj bölümü mezunları yolcu veya yük taşımak için uçaklarda görev almaya başlayabilirler.

Pilotaj Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Pilotaj bölümünü okumak isteyen öğrencilerin öncelikli olarak herhangi bir sağlık probleminin olmaması ve onaylı sağlık belgesine sahip olmak gerekmektedir. İnsan canının emanet edildiği bir bölüm olan pilotaj bölümünü okumak için adayların soğukkanlı ve mantıklı bireyler olmaları ve tehlike anında panik yapmamaları, düzgün düşünebilmeleri gerekmektedir. Pilotaj bölümü okumak isteyen adayların belirli fiziksel şartları da yerine getirmeleri lazımdır. Pilotaj bölümünde erkek ve kadın adayların ideal boy ve kilo aralığında sağlıklı bireyler olması şartı aranmaktadır. Ayrıca pilotaj bölümü okumak için yabancı dil şartı da aranmaktadır.

Pilotaj Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Ülkemizde bazı üniversitelerde pilotaj bölümü İngilizce olarak okutulmaktadır. Çünkü pilot olabilmek için yabancı dil şartı aranmaktadır. Türkçe okutulan pilotaj bölümlerinde ise akademik İngilizce ve temel İngilizce dersleri yer almaktadır.

Pilotaj Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Pilotaj bölümü SAY puan türü ile alım yapan bir bölümdür. Oldukça fazla tercih edilen pilotaj bölümü dünyanın en fazla kazandıran bölümleri arasında yer aldığından ülkemizde de gittikçe popüler olmaya başlamıştır.

Pilotaj Bölümü Dersleri Nelerdir?

Pilotaj bölümünde çeşitli teknik ve teorik dersler okutulmaktadır. Bu derslerin bazıları aşağıda sıralanmıştır:

- Havacılık fiziği

- Havacılık matematiği

- Havacılık hukuku

- Meteoroloji

- İletişim

- Uçak Tekniği

- Navigasyon

- Uçuş Prensipleri

- Uçuş Güvenliği

- Koordinasyon

Pilotaj bölümünde verilen pratik ve teorik eğitimlerin başarı ile tamamlanması pilot olmak için maalesef yeterli değildir. Derslerin başarı ile tamamlanmasının sonrasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavdan da yeterli puanın alınması şartı vardır. 75 puan ve üzeri alan adaylar daha sonra uygulamalı uçuş eğitimi almaya başlarlar. İkili uçuş ve simülatör ile gerçekleşen bu eğitimlerin de başarı ile tamamlanması sonucu pilot olarak görev yapmaya başlayabilirler.

Pilotaj Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Pilotaj bölümü mezunları pek çok yolcu veya yük taşıma amacı ile hizmet veren havacılık kurumunda rahatlıkla iş bulabilirler. Yurtdışı ve yurtiçi çalışma olanakları ve şartları oldukça cezbedici olan pilotaj bölümü mezunları istedikleri takdirde orduda da görev yapabilirler.

Pilotaj Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Pilotaj bölümü mezunları sektörde yurtiçinde ve yurtdışında kolayca iş bulabilirler. Sivil havacılık konusunda faaliyet gösteren havacılık firmalarında veya askeriyede çalışmaya başlayabilirler.

Pilotaj Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Pilotaj bölümü ülkemizde pek çok üniversitede eğitimi verilen bir bölümdür. Ülkemizde pilotaj bölümü olan üniversiteler arasında;

- Eskişehir Teknik Üniversitesi

- Girne Üniversitesi

- Türk Hava Kurumu Üniversitesi

- Özyeğin Üniversitesi gibi üniversiteleri sıralayabiliriz.