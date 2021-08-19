Piksel nedir ve nasıl oluşur? Ekran'da piksel neden ölür

Piksel, ekranlardaki görüntülerin yansıması için etkili olan en küçük parçalardır. Ölü pikseller ise bu küçük parçalardan bazılarının arızalanması ile ortaya çıkmaktadır.

Piksel Nedir?

Teknolojik gelişmelere bakıldığında her geçen gün çeşitli yenilikler yapılıyor. Dijital olarak ekranlardaki görüntünün yansıması için piksellerden yardım alınır. Dijital dünyada ekrana yansıma aşamasında kontrol altında tutulan en küçük parçadır. Bu küçük parçalardan birisi dahi arızalandığında ve ya işlevini yitirdiğinde ölü piksel oluşmaktadır.

Piksel, dijital ekranlardaki bir ölçü birimi olarak kullanılıyor. Özellikle ekranın yatay ve dikey eksenlerinde sahip olduğu piksel sayısına da çözünürlük denilmektedir. Buna bağlı olarak 1920 x 1080 çözünürlük değerlerine sahip bir ekranda 1920 yatay eksende pikseller ve 1080 dikey eksendeki pikselleri ifade etmesi ile bilinir.

Piksel Nasıl Oluşur?

Dijital dünyada piksel çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle bir ekranda oluşan görüntüde insan gözünün ayırt edebileceği en küçük birime piksel denilmektedir. Ekrandaki pikseller kırmızı, yeşil ve mavi renklerin alt piksellerinden meydana gelmektedir. İnsan gözünün tüm bunları görmesi ise mümkün olmayabilir. Pikseller "Picture Element" kelimelerinden türetilmesi ile bilinmektedir. Ekrandaki görüntünün en küçük üçlü nokta grubu olarak adlandırılan pikselin oluşumu da dikkat çekicidir.

Ekran'da Piksel Neden Ölür?

Dijital dünyanın ekrana yansımasını oluşturan pikseller belli nedenlerden dolayı ölebilir. Pikseller yani bu küçük parçalar arızalanarak ölebilir. Bu küçük parçalardan bazılarının arızalanarak işlevinin bozulmasına piksel ölmesi denilmektedir. "Dead pixel" denilen bu durumda ölü pikseller ortaya çıkar. Ölü pikseller ise daha çok LCD ekranlarda meydana gelmektedir. Bazı durumlarda ise ölü pikseller flat panelli ekranlarda da oluşmaktadır. Televizyon, laptop, cep telefonu ve masaüstü bilgisayarlarda da ölü pikseller ortaya çıkmaktadır.

Teknolojik ekranlardaki işlevini yitiren parçalar ölü piksel oluşumuna neden olmaktadır. Bu piksel çeşitleri bazı durumlarda görülemeyecek kadar küçük olabilir. Piksel ölümünün çeşitli nedenleri olabilir. Özellikle piksel ömrünün bitmesi ve geçerliliğinin yitirilmiş olması nedeniyle de pikseller ölebilir. Bazen ürünlerin kalitesiz malzemelerden yapılması piksel ölümlerini kolaylaştıran faktörler arasında gösterilir. Cihazlarda meydana gelen aşırı gerilim sonucu pikseller ölebilir.

Piksel Ne İşe Yarar?

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile çeşitli ürünler ortaya çıkmaya başladı. Bilgisayar, televizyon, telefon ve benzer cihazlarda bulunan ekran sayesinde çeşitli görüntüler izlenebiliyor. Piksel adı verilen yapı sayesinde ise mavi, yeşil ve kırmızı renklerde alt pikseller sayesinde görüntü yansıtılıyor. Alt pikseller insan gözü ile görünemeyecek kadar küçüktür. İngilizcede nokta olarak bilinen pikseller kare bir görünüme sahiptir. Video, yazı ve fotoğraf dijital ekranlarında görüntüler piksellerin farklı dizilimleri sonucu ortaya çıkarlar.

Piksel İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

İnç başına düşen piksel sayısına PPI denilmektedir. Bunun yanı sıra piksel yoğunluğu olarak da bilinir. PPI değerinin yükselmesi ile ekranda var olan görüntünün çözünürlüğü de yüksek olabilir. Bazı durumlarda piksel yoğunluğu yanıltıcı olabilir.

Ekranda belli başlı durumlarda sıkışmış pikseller çoğu zaman geçici olabilir. Daha sonra ise bu sıkışan pikseller de normale döner. Ekrandaki bir piksel öldüğü takdirde bu piksel siyah olarak görünmektedir. Piksel kaybı da donanımsal bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Cihazlardaki üretim hataları sebebi ile piksel kayıpları olabilir.

Ekrandaki piksel kaybının anlaşılması için ekranın da düz bir renge getirilmesi gerekilir. Bazın ekranlardaki piksellerin tek renkte kaldığı fark edilebilir.