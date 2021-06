Pigment Nedir Ve Ne İşe Yarar? Pigment Nasıl Elde Edilir Ve Kullanılır

Pigment, püskürtme yolu ile ve ya kimyasal çöktürme yoluyla elde edilen toz formundaki metal ve ya alaşımlardır.

Pigment Nedir?

Pigment genel olarak insan vücudundaki saç, kan ve deriye rengini vermektedir. Pigmentler genel olarak çok küçük formda olan püskürtme yolu ile ve ya kimyasal çöktürme yolu ile elde edilen toz formundaki metallerdir. Ayrıca pigmentler alaşımlar halinde de bulunur. Pigmentlerin kullanıldığı pek çok alan bulunmaktadır. Özellikle kireç, çimento, mum ve boya üretiminde pigmentler önemli bağlayıcı olarak görev alırlar. Pigmentlerin özellikleri ve kullanıldıkları yere göre öne çıkan bazı detayları bulunur.

Pigment Ne İşe Yarar?

Dünya genelinde yer alan her bir varlığın kendine has rengi bulunur. Renkler yaşamdaki en önemli kavramlardır. O nedenle pigmentler de doğada bulunan her şeye rengini veren moleküller olarak bilinmektedir. İnsanlardaki göz renklerinin farklılıklarında da pigmentler önemli bir yer tutar. Pigment molekülleri ile ışık arasında da önemli bir ilişki bulunmaktadır. Pigmentler insanlarda saça ve deriye de rengini vermektedir. Saçların yanı sıra beyin zarında dahi pigment bulunur. Pigmentler renkleri nedeniyle boya üretimlerinde de kullanılır.

Pigment Nasıl Elde Edilir?

Pigmentler boya, kozmetik, tekstil ve yiyecek maddelerinin renklendirilmesinde kullanılan bileşiklerdendir. Pigmentler genellikle suda çözünmezler. İnce toz haline geldikten sonra pigmentler kullanım amacına uygun olarak sıvı ile karıştırılmaktadır. Özellikle doğal kaynaklı olan pigmentler tarih öncesi çağlardan beri kullanılabiliyorlar.

Organik yapıdaki pigmentler yapılarında karbon, hidrojen, oksijen ve azot bulundururlar. Ayrıca doğal kaynaklı organik pigmentler bitki ve hayvanlar aracılığı ile elde edilir. Pigmentler çeşitleri genellikle kozmetik ürünleri ve kumaşları renklendirmek için kullanılır. Günümüzde organik olarak çoğunlukla petrol kaynaklı sentetik pigmentler kullanılır. Pigmentler boyaya yapışkanlık, parlaklık, dayanıklılık ve esneklik kazandırmaktadır. Doğal ve ya sentetik bağlayıcıların boyaya akışkanlık veren çözücüler ile birlikte karıştırılması sonucu boyalar oluşmaktadır.

Pigment Nasıl Kullanılır?

Pigmentlerin birbirinden farklı kullanım alanları bulunmaktadır. Hayvanlardan ve bitkilerden doğal kaynaklı organik pigmentler üretilmektedir. Ayrıca koşnil böceğinden de kırmızı boya pigmenti ede edilir. Farklı alanlardan elde edilen tüm bu pigmentler kozmetik ürünler ile kumaşları renklendirmek için kullanılmaktadır. Pigmentlerin çoğu günümüzde kozmetik alanlarında kullanılır.

Genelde ışıltılı olan pigmentlerden far ve pudra gibi kozmetik ürünleri elde edilmektedir. Kozmetik ürünlerde kullanılan pigmentler genellikle cilde ve saça ışıltı vermektedir. Ürünlerde kullanılan pigmentlerin rengini ve yoğunluğunu da iyi ayarlamak gerekmektedir. Yüzeyleri korumak ve renklendirmek için çoğunlukla pigment kullanılmaktadır. Pigment kullanımı da çok önem taşır.

Pigmentler Nerelerde Kullanılır?

Pigmentlerin kullanım alanları oldukça fazladır. Pigmentler genellikle boya sektöründe, kozmetik ve yiyecek maddelerinde kullanılmaktadır. Pigmentler suda çözünmez. İnce toz haline getirilen pigmentler amacına göre sıvılar ile karıştırılarak kullanılmaktadır. Pigmentler genel olarak organik ve inorganik yapıda bulunur. Özellikle pigmentlerin doğal kaynaklı olanları da tarih öncesi çağlardan itibaren kullanılıyor.

Organik pigmentlerin yapılarında genellikle karbon, azot ve oksijen bulunmaktadır. Doğal kaynaklı organik pigmentler yoğun olarak hayvan ve bitkilerden elde edilmektedir. Pigmentler de kozmetik ürünleri ve kumaşların renklendirilmesinde kullanılıyor. İnsanların saçlarında, derilerinde ve vücutlarında bulunan renkler de pigmentlerden elde ediliyor. Pigmentlerin kullanım alanları çok geniş olduğu için kullanım biçimleri de farklılık gösterir. Rönesans döneminde de pigmentler kullanılarak farklı alanlarda kullanılıyor. Özellikle saç boyaları ve kadınların kullandıkları kozmetik ürünleri de pigmentlerden oluşur.