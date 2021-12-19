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Pick teoremi nedir? Noktaları sayarak alan hesaplama işlemi mümkün müdür?

Pick teoremi nedir Noktaları sayarak alan hesaplama işlemi mümkün müdür

Pick teoremi, 1899’da bulunmuştur. George Pick bu yöntemi bulmuştur. Geometri dersinde birçok geometrik şekilleri öğrenmekteyiz. Bu yöntem sayesinde noktalı kâğıt üzerine çizilen geometrik şekillerin alanlarını hesaplaması yapılmaktadır. Şekillerin alanları daha kolay bir şekilde bulunabilmektedir. Peki ya bu pick yöntemi nedir? Noktaları sayarak hesaplama işlemi yapmak mümkün müdür detayları ile derledik.

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 Pick teoremi, geometrik şekillerin alanlarını hesaplamakta yardımcı olmaktadır. 

 Pick Teoremi Yöntemi Nedir? 

 Pick teoremi, noktalardan oluşan bir kâğıt üzerinde geometrik şekillerin alanlarının hesaplanmasında kullanılmaktadır. Bu noktalı kâğıt üzerine geometrik şekil çizilmektedir. Geometrik şeklin alanı hesaplanırken şeklin kenarları üzerinde ki ve içerisinde bulunan noktalardan yararlanılmaktadır. Geometrik şeklin kenarlarında ki noktaların sayısının yarısı, şeklin içindeki noktaların sayısının bir eksiği ile toplanmaktadır. Çıkarılan sonuç geometrik şeklin alanını vermektedir. 

 Pick teoremini kullanabilmek için geometrik şeklin köşeleri noktalar üzerinde olmalıdır. Aynı zamanda geometrik şeklin bir kenarı da diğer kenarlarını kesmemelidir. Bu şartlara uyulduğu zaman pick teoremini kullanmak mümkündür. 

 Geometrik şeklin alanı kaç kirim karedir gibi bir soru ile karşılaşıldığında bu pick teoremi yönteminin kullanılması mümkündür. İlk yapılması gereken işlem verilen geometrik şeklin alanını kolay hesaplayabileceğimiz geometrik şekillere bölünmesidir. Bölünen bu yeni geometrik şeklin alanlarının toplanması ile ilk geometrik şeklin alanı bulunmaktadır. 

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 Pick teoremi ile de şu şekilde alan hesaplaması yapılmaktadır: 

 Alan= iç noktalar + kenar üzerindeki noktaların yarısı – 1 

 Pick teoremi için çiviler ile bir tahta üzerinde de hesaplama yapılabilmektedir. Düz bir tahtanın üzerine eşit aralıklar ile çiviler çakılarak belli geometrik şekilleri çizerek alan hesaplaması yapılması mümkündür. 

 Noktaları Sayarak Hesaplama İşlemi Yapmak Mümkün Müdür? 

 Pick teoremi sayesinde geometrik şekillerin alanlarını hesaplamak mümkündür. Noktalı kâğıda çizilen geometrik şeklin alanını kolaylıkla hesaplayabilmek için içsel alanını kolaylıkla hesaplayabileceğimiz çokgenlere ayrılmalıdır. Geometrik şeklin çokgenlere ayrılma yönteminin dışında da pick yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem ile sayılar noktaları toplayarak bir geometrik şeklin alanını birim kare cinsinden bulunabilmektedir. 

 Pick yöntemi ile geometrik şekillerin alanları kolay bir şekilde hesaplanabilmektedir. Kullanılan formül sayesinde hesaplama işlemi daha kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

 

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