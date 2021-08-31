Philips Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Philips Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Philips, yalnızca tek bir alanda değil çeşitli alanlarda karşımıza çıkan bir markadır. Hizmet alanını sınırlandırmak mümkün değildir. Ayrıca Philips, dünyanın en büyük elektronik şirketlerinden biri olma unvanını taşır.

Philips Hangi Ülkenin Markası?

Philips, Hollanda'da doğmuş olan bir markadır. Her markanın doğmuş olduğu bir ülke vardır ve bu ülke o markanın menşeidir. Philips ise Hollanda'nın markasıdır.

Philips Nerede Üretiliyor?

Philips oldukça büyük bir marka olmasından dolayı 60'tan fazla ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir. Ancak Philips genel merkez binası Hollanda merkezli Amsterdam'dadır.

Philips Ne Zaman Kuruldu?

Her firmanın kuruluşunun bir tarihi vardır. Philips ise kuruluşu çok öncelere dayanan köklü bir firmadır. Philips, 1891 yılında kurulmuştur.

Philips'in Sahibi Kimdir?

Philips kurucusu firmaya kendi soyadını vermiştir. Kurucusunun yani sahibinin ismi Gerard Philips'tir.

Philips'in Kuruluşu ve Kısa Tarihçesi

Philips firması Karl Max'ın kuzeni tarafından kurulmuştur. Kuruluş amacı ilk olarak ampul ve elektrikli aletler üretmektir. Daha sonra daha nitelikli ürünler üreterek büyümeye devam etmiş ve günümüzde teknoloji devi haline gelmiştir.