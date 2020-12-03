Peyzaj Mimarisi Ve Kentsel Tasarım Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bu bölümün amacı mezunlarının son teknoloji ürünlerle gerçeğe en yakın çizimleri yapabilmeleri ve bunun uygulamaya aktara bilmeleri olmaktadır.

Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Peyzaj mimarisi ve kentsel tasarım bölümünün ana felsefesi bulunan çevreyi bir bütün olarak ele almak olmaktadır. Bu felsefeyi rotası olarak seçen bölüm planlamadan başlayarak projeyi geliştirme ve sonrasında da proje yönetme ile son bulan bir süreci konu almaktadır.

Bölümün var olmasının amacı ise çevre ve insanı bağlantıda tutarak sürdürülebilir çevreyi ve insan hayat kalitesini artırması olmaktadır. Bu bölümden mezun olan kişiler diğer meslekler ve disiplinler ile sıkı bir çalışma içerisinde bulunmak zorunda olmaktadırlar. Çünkü bu bölümde kentsel anlamda diğer bölümler ile bir bütünün parçasını oluşturmaktadır.

Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümü Nedir?

Kentlerin her geçen gün büyümesi ile ortaya çıkan doğa ve insan ayrışmasının önüne geçebilecek nitelikte olan bir bölümdür.

Bölümün amacı ise ülkemizdeki şehirlerin çağdaş şehircilik anlayışına uygun olarak geliştirilmesi ve düzenlenmesi olmaktadır.

Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümünün Amacı Nedir?

Gelişen dünyada kentseleşmenin hızla artması sebebiyle insan ile doğa arasındaki ilişki gün geçtikçe daha çok korkmaktadır. Diğer bir yandan kentsel gelişmenin bu kadar hızlı artması insanların hayat kalitelerini düşürmektedir. Kentseleşme sürecinin bu kadar hızlı olması doğaya da büyük zararlar vermektedir. Bu problemlerin önüne geçmek için planlı, sürdürülebilir, insan hayat kalitesini arttırabilecek ve doğaya dost kentsel dönüşümlerin yapılması zorunlu hale gelmektedir. Bu noktadan peyzaj mimarisi ve kentsel tasarım bölümüne olan gereksinim artmaktadır. Bu sayılan sebepler dolayısıyla bölümün eğitim programı şekillenmiş olmaktadır.

Peyzaj Mimari ve Kentsel Tasarım Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bu bu bölümden mezun olan öğrenciler çalıştıkları kuruluş ve kurumlarda öncelikle proje tasarımlarının yapılmasında görev almaktadırlar. Daha sonrasında bu projelerin ölçme ve değerlendirme aşamalarında da görevlerini yerine getirmektedirler. Mezunların bu projeler süresince kullanılan malzemeleri ve yöntemleri denetleme ve belirleme gibi görevleri de bulunmaktadır.

Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümü Kaç Yıllıktır?

Bölüm bölüm öğrencilerine lisans eğitimi dolayısıyla 4 yıllık eğitim sağlamaktadır.

Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bölüm sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır. Yüksek Öğrenim Kurumu'nun yapmış olduğum sınavda gerekli puan almak dışında herhangi bir ek sınav ya da şart aramaktadır.

Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümü İngilizce midir?

Bölümün eğitim dili bazı üniversitelerde İngilizce olarak tercih edilmektedir.

Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Peyzaj mimarisi ve kentsel tasarım bölümüne giriş yapabilmek için liselerin sayısal bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bu bölümü tercih eden öğrenciler 4 yıllık öğrenim süreleri boyunca genellikle mimarlık ve çizimle ilgili dersler almaktadırlar. Ayrıca kentsel olgu, kentsel yapı, bitki bilgisi ve tasarımı gibi teorik dersler atölye dersleri ile desteklenmektedir. Aldıkları diğer dersler ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

Mimari temel tasarımı,

Mimari teknik çizim,

Kentleşme ve çevre sorunları,

Temel Tasarım,

Çizim ve Görsel İfade,

Sayısal Ortamda Tasarım,

Mimari Çizim,

Sanat ve Kültüre Giriş,

İngilizce ve Kompozisyon,

Kentsel Kavramlara Giriş,

Kentleşme ve çevre sorunları,

Bitki Malzemeleri,

Statik ve Mukavemet,

Arazi Tasarım,

Tarih Boyunca Kentler

Bitki Malzemeleri,

Peyzaj Konstrüksiyon Teknikleri ve Malzeme Bilgisi,

Kentsel Çevrenin Analizi,

3 boyutlu modelleme

Alan Örgüsü, Peyzaj Ekolojisi,

Kent Sosyolojisi,

Sunum Teknikleri,

Kentsel Mekanın Morfolojisi ve Tipolojisi,

Arazi tasarım bilgisi,

Kentsel Peyzajın Oluşumu,

Kentsel Projelerin Gerçekleştirilmesi,

Beşeri Coğrafyada Güncel Konular,

Mekan, Kültür ve Kimlik,

Sinema ve Mekan,

Peyzaj Ekolojisi,

Doğa Koruma ve Turizm,

Çevre, Felsefe ve Etik

Portfolyo tasarımı

Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir Ve Çalışabilir?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler öncelikle belediyelerde ve mimarlık ofislerinde iş bulabilmektedirler. Ayrıca mezunlar çevre ve şehircilik bakanlığı gibi bakanlıklarda da iş bulabilmektedirler.

Peyzaj Mimarisi Ve Kentsel Tasarım Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Bu bölümde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin tercih edebilecekleri üniversiteler şu şekilde olmaktadır:

İhsan doğramacı Bilkent üniversitesi

Amasya Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi