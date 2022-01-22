Peşi sıra nasıl yazılır? Peşi sıra kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Peşi sıra kelimesi her alanda sık sık kullanılan bir kelime türüdür. Bu kelimenin Doğru yazım şekli peşi sıra olarak ifade ediliyor. Peşisıra şeklindeki yazımı ise yanlış olarak kabul ediliyor. Peşi sıra kelimesi ayrı yazılmalıdır. Bitişik yazılan şekilleri yanlış yazım olarak değerlendiriliyor.

Peşi Sıra Nasıl Yazılır?

Peşi sıra kelimesinin yazım şekli yazılış şekli peşi sıra olarak belirtiliyor. Ayrı olarak yazıldığında doğru yazılmış kabul ediliyor. Peşisıra şeklinde bitişik yazıldığında ise yanlış olarak değerlendiriliyor.

Peşi Sıra Kelimesi TDK'ye Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Peşi sıra kelimesi TDK verilerine göre ayrı yazılmalıdır. Bitişik yazılması TDK'ye göre yanlıştır. Peşi sıra kelimesi en çok yazım hatası yapılan kelimelerden biri olarak biliniyor. Bu kelimenin en doğru yazılış şekli peşi sıra şeklindedir. Bunun dışındaki diğer yazım şekilleri yanlış kabul edilir. Bazı alanlarda peşisıra şeklinde bitişik yazıldığı görülebiliyor. Bu yanlış yazım olarak ifade ediliyor. Peşi sıra kelimesi TDK verileri doğrultusunda bitişik değil ayrı olarak yazılmalıdır.