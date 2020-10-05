Perspektif nedir? Perspektif çizimleri ne anlama gelir ve resme ne katar?

İki boyutlu olan yüzeye üç boyutlu görsel etki kazandırma amacıyla çizilen görüntünün belli teknikler aracılığı ile aktarımı işlemine perspektif adı verilmektedir. Nesnelerin uzaklaştıkça görünüşlerinde oluşan farklılıklar, bu farklılıkların çizime aktarılması olarak da ifade edilebilmektedir.

Perspektif nedir?

İki boyutlu bir yüzeye üç boyutlu etki kazandırmak için mekan ve nenenin görünümünde kullanılan tekniklerin kağıda aktarılmasına perspektif denilmektedir. Farklı bakış açılarına göre değişik görünüm ve şekillere sahip olabilen mekan ve nesneler perspektif bilimi ile ifade edilmektedir. Matematiksel ölçüm de gerektiren bu işlem mekan ve nesnelere farklı boyut katan özel bir uygulamadır. Mimar, mühendis ve endüstri planlayıcıları tarafından sıklıkla kullanılan bu yöntemin nasıl uygulandığını yazımızın sonunda öğrenebilirsiniz.

Perspektif Çizimleri Ne Anlama Gelir ve Resme Ne Katar?

Basit kısmından bakıldığında perspektif çizim kağıt üzerine yatay olarak çizilen çizgidir. Bu çizgi bir bölgenin ufuk hattını temsil ediyorsa bu çizgi üzerine çizilen bir gemi ve bulutlar ile gökyüzü de resme dahil edilmiş olur. Gemi ile çizimi yapan kişinin arasında bulunan mesafe yakınlaştıkça boyutları büyüyen cisimler de sıralanmak suretiyle perspektif oluşturulur.

Atmosferden kaynaklı ışık etkisi sayesinde renk ve gölge etkisi oluşur bu da görüntüde farklılaşmaya neden olur. Atmosfer dikkate alınmak suretiyle çizilen perspektife ise uzak perspektifi adı verilmektedir. Genel kullanımda en sık tercih edilen perspektif çizim metodu ise doğrusal yani linear metottur. Işık etkisi göstermez, çizim anında belli bir oranda küçültme yapılır.

Perspektif çizimde esas, cismin tabi olduğu şeklin kutu biçiminde resme aktarılmasıdır. Bir kutu vardır bunun alt yüzeyi ve bu yüzeylerin kesiştiği 12 kenar bu kenarların çiziminde uzunluk genişlik ve yükseklik kullanılmak suretiyle üç grup bulunur. Resme hareket katan perspektif ile bir şeklin tepesine bakan göz ve tabanın çizime teğet konisi arasında şeffaf bir yüzey üzeri arakesit oluşturulur.

İç dış mekanların çiziminde kullanıldığında resme büyük bir derinlik yanılsaması kazandıran farklılıkları ile perspektif; tasarımın bitmiş halinin algılanmaya yardımcı olması amacıyla kullanılır. Mühendisler, peyzaj mimarları, mimarlar, endüstri tasarımcıları tarafından sıklıkla kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Renk ve tonlardan yararlanılmak suretiyle elde edilen hava perspektifi de yine farklı ilkeler doğrultusunda kullanılmaktadır.