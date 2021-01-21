Periyot nedir? Periyot formülü ve periyot hesaplama

Periyot ilkokul dönemlerinden beri karşılaşılan konulardan, tanımlardan biridir. Periyodun anlaşılabilmesi için frekans ve genlik tanımları bilinmelidir. Frekans bir saniyede meydana gelen titreşim sayısıdır. Gerilim değerinde meydana gelen aynı değişikliklerin izlenmiş olduğu bu aralığa periyot da denilmektedir.

Periyot Nedir?

Bir tam dalganın oluşması için geçen süreye periyot denilmektedir. Periyodun birimi saniyedir. Frekans da bir olayın birim zamanda kaç kez meydana geldiğine denir. Buna bağlı olarak Frekans= 1/ periyot olarak kullanılmaktadır. Periyodun sembolü T şeklindedir. Periyot kavramını sözel anlamda anlamak zor olabilmektedir.

Periyot iki adet tam dalganın arasında mesafeye denilmektedir. İki tam dalganın tepe noktaları arasındaki mesafedir. Periyot tanımı için kullanılacak olan bir diğer ifade ise bir tam dalganın oluşabilmesi için gereken süredir. Periyot frekans ile ters orantı halindedir. Fizikte ve elektrikte kullanılan bir kavramdır. Frekansın hesaplanmasında 1/T oranı kullanılır. Burada bulunan T harfi Periyodu temsil eder. Periyodun formülü de buna bağlıdır.

Periyot tanımlamasında bir farklı durum daha kullanılabilir. Tavana sabitlenmiş bir uca bağlanan hareket kısıtlaması olamayan bir çubuğun sarkıtıldığını ve sabit kaldığını düşünelim. Cisme sarkaç diyebiliriz sarkacın hareket ederek sol tarafa gitmesi ve geri dönerken başlangıç noktasından geçip sağ tarafta gidebileceği en uç kısma giderken arada geçen süreyi periyot ifade eder. Periyot saniye gibi bir zaman belirtir. Frekans ise Hertz birimi ile ifade edilir.

Periyot Formülü

Periyot formülü ve periyodun kendisi frekansa balıdır. Frekans ile ter orantıda olan periyodun formülü ise Frekans= 1/ Periyot formülüne karşılık gelir. Eğer frekans biliniyorsa bu formül ile periyot bulunabilir. Periyotun bulunabilmesi için bir diğer formül ise dalga hızı ve boyunun verilerek periyodun bulunması sağlanabilir. Fizikte kullanılan Yol= Zaman x Hız olarak bilinen formüle uyarlanabilecek bir formüldür. Dalga boyu= Periyot x Hız şeklinde bir formül kullanılabilir.

Periyot Hesaplama

Periyot hesaplana bilmesi için frekans değeri bilinmelidir. Frekans değerinin bilinmediği veya dalga hızı ve boyunun bilindiği durumlarda da bir diğer formül kullanılarak kolaylıkla hesaplama yapılabilir. Eğer bir grafik verilmiş ise bu grafik üzerinden x ekseni üzerinde sürenin bulunduğu grafikten iki dalganın arasında bulunan mesafe ölçülerek veya grafik yardımıyla okunarak periyot bulunabilir.