Periskop nedir ve ne işe yarar? Periskop nasıl yapılır ve nerelerde kullanılır

Periskop ismi birçok kişi tarafından bilinmektedir. Ancak, periskopun ne işe yaradığını bilen kişi sayısı oldukça azdır. Geçmişten günümüze kadar birçok alanda periskoptan yararlanılmıştır. Periskopun yapılışı ise çok zor değildir. Özellikle denizaltılar için oldukça değerli bir alet olduğunu söyleyebiliriz.

Periskop Nedir?

Periskop, bir gözetleme aletidir. Kendine has özellikleri ile dikkat çeken periskopun birçok alanda faydası vardır. Periskop sayesinde görünmeden inceleme yapılabilme şansı vardır. Optik bir izleme aleti olan periskop farklı yöntemler ile yapılabilir.

Periskop Ne İşe Yarar?

Periskop, özellikle denizaltılar için tasarlanmış olan gizli bir gözetleme aracı olarak işe yaramaktadır. Özel yapısı sayesinde rahatça kullanılan, bu alet ile önemli bilgiler edinilebilir. Deniz ve kara savaşlarında periskopun sıkça kullanıldığı görülmüştür. Günümüzde ise denizaltılar için önemli bir göz olduğunu söyleyebiliriz.

Periskop Nasıl Yapılır?

Periskopu evde kendi imkanlarınız ile kolayca yapabilirsiniz.

Malzemeler

- Mukavva,

- 2 adet ayna,

- Makas,

- Yapıştırıcı,

- Maket bıçağı,

- Koyu renk fon kağıdı,

- Dışı için kaplama kağıdı.

- Öncelikle mukavva üzerine dikdörtgen bir prizma çizilir. Kenarlar maket bıçağı işe izler yapılarak kıvrılır.

- Prizmanın alt tarafına bir pencere açılır. Ayrıca karşı tarafın üst kısmına da bir pencere açılır. Fon kağıdının içi siyah fon kağıdı ile güzelce kaplanır.

- 45 derecelik açı ayarlanarak aynalar yerleştirilir. Alt taraftan bakılınca üst kısmın karşıyı göstermesi gerekir.

- Aynaların yeri doğru şekilde ayarlandıktan sonra sabitlenir ve açık kalan yerler kapanarak periskop yapımı bitirilir.

Periskop Nerelerde Kullanılır?

Periskop birçok alanda kullanılmak üzere tasarlanmış olan bir alettir. En yaygın kullanım yeri ise denizaltılardır. Ayrıca tanklar içinde periskop kullanımı mümkündür. Periskopun 360 derece döndürülebilmesi sayesinde önemli bir gözlem elde edilmiş olur. Gizli bir şekilde gözlem yapılacak olan her alanda periskoptan yararlanılabilir.