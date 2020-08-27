Perde çeşitleri ve isimleri nelerdir? Perde türleri hakkında bilgiler

Özel hayatın gizliliği için özellikle evlerde oturduğumuz ve rahat olduğunuz anlarda kimsenin bizi görmesini istemeyiz. Bu sebeple dışarı ile içeriği arasındaki gizliliği sağlayacak olan en önemli etken evlerdeki perdelerdir. Perdeler sayesinde kişiler evlerinde rahat vakit geçirerek istedikleri gibi hareket edebilir. Aksi takdirde dışarıdaki insanların kendilerini izlediği hissine kapılan insanların rahat hareketleri kısıtlanmaktadır.

Perde Çeşitleri ve İsimleri Nelerdir?

Perdeler birçok farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle modern dünyada çok farklı şekillerde ve özelliklerde perdeler görülmektedir. Bu sebeple gelişen teknoloji, insan isteklerinin fazlalığı, modanın hızlı değişmesi gibi sebepler perdelerin de farklı şekillerde ele alınmasını sağlamaktadır.

Perde Çeşitleri

Tül Perde

Tül perde çok uzun yıllardan beridir insanların kullandığı perdelerden bir tanesidir. Özellikle en sık rastlanan perdelerden biri olan tül perde gün ışığını tamamen kesmeyen ancak dışarıdan içerinin görülmesinde kısmen engelleyen bir perde çeşididir.

Fon Perde

Fon perde özellikle süs olarak kullanılması amaçlanan perdelerden biridir. Perdelerin sağına ve soluna iki kanat şeklinde yerleştirilir.

Stor Perde

Teknolojinin gelişmesi kişi isteklerinin öne çıkması modanın hızlı değişimi gibi birçok sebepten dolayı ortaya çıkan perdelerden biri de stor perdedir. Stor perde bir boru üzerine kumaşın zincirli bir mekanizma ile rulo şeklinde sarılması ile çalışan bir sistemdir.

Zebra Perde

Stor perdenin farklı bir versiyonu olarak ortaya çıkan zebra perde mekanizma olarak stor perdeye benzer bir mekanizmaya sahiptir. Ancak stor perdenin tamamen içeri görüşü engelleyen sisteminin yanında zebra perde dışarıyı görme şansı da vermektedir. Tek bir mekanizma üzerinde zebra perdeler hem güneşlik, hem tül olarak kullanılabilmektedir.

Jaluzi

Genellikle iş yerlerinde tercih edilen jeoloji perdeler işlevsel olarak diğer perdelere göre özellikli bir perdedir. Güneş ışığının içeriye girmesi için dilediği şekilde hareket ettirilebilir. Tam bir örtücülük sağlama özelliği de mevcuttur. Kullanıldığı alanda tüm perde ihtiyaçlarını tek perdede karşılama özelliğine sahiptir.

İp Perde

İp perde en popüler perdeler arasında yer almaktadır. Birçok renk seçeneği bulunan ip perde aşağı doğru salınmış olan iplerden oluşan perdelerdir. Kullanım alanı alan olarak diğer perdeleri oranla daha kısıtlı perde sistemidir.

Perde Türleri Hakkında Bilgiler

Perdeler oldukça farklı seçeneklerde kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Birçok kişi gelişen teknoloji sayesinde oldukça farklı ölçülerde ve özelliklerde perdeye sahip olmak ister. Günümüz teknolojisi modası kişilerin istediği perdeye ulaşmasını sağlayacak şekildedir.