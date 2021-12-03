Peptik ülser nedir, kansere dönüşür mü? Peptik ülser tedavi edilmezse ne olur? Peptik ülser tanısı ve tedavisi..

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Ülser, onikiparmak bağırsağının ya da midenin asidi ve pepsin gibi sıvılar tarafından tahrip edilerek, doku kaybına yol açar. Doku kaybı ile birlikte onikiparmak ya da midede bağırsağında pepsinin de etkisi ile yaralar meydana gelir.

Peptik Ülser Nedir?

Peptik ülser, ince bağırsağın üst kısmında ve midenin iç yüzeyinde çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan açık yaralara verilen isimdir. Ülserin en yaygın belirtisi olarak da sürekli mide ağrısı görülür. Mide ve duodenumda görülen ülserlere genel olarak peptik ülser adı verilmektedir. Mide asidinin miktarı ve üretimi herkeste farklılık gösterir. Ama bazı insanlarda aşırı üretim gerçekleşebilir.

Peptik Ülser Kansere Dönüşür Mü?

Peptik ülser tedavi edilmezse pek çok komplikasyona yol açabilir. Ülser, yiyeceklerin sindirim sisteminden geçişini engelleyerek, kişilerin kendini tok hissetmesine, iltihaplanmaya ve kusmasına yol açar. Buna bağlı olarak da şişliğe ya da mide içinde yara dokusu oluşması sonucunda sindirim güçlüğüne yol açarak, istemsiz kilo kaybına yol açabilir. Yapılan tıbbi araştırmalar sonucunda, bunlara ek olarak, özellikle de H. pylori mikrobu ile enfekte kişilerde olmak görülmek üzere, ülser geliştirilen kişilerde mide kanseri riskinin arttığı tespit edilmiştir.

Peptik Ülser Tedavi Edilmezse Ne Olur?

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Peptik ülser, eğer tedavi edilmezse pek çok tıbbi komplikasyona yol açabilir. Bunlar arasında ise, iç kanama riski yer alır. İç kanama, anemiye neden olan hastaneye yatmayı ya da yavaş kan kaybı ya da kan transfüzyonunu gerektirebilecek kadar hızlı ve ağır kan kaybı şeklinde ortaya çıkar. Şiddetli kan kaybının belirtileri arasında ise, kanlı ya da siyah kusma veya siyah, kanlı dışkı görülür.

Alkol tüketimi, sigara kullanımı, kullanılan bazı ilaçlar, aşırı tuz tüketimi, dengesiz ve sağlıksız beslenme düzeni ülseri tetikler. Aynı zamanda besinleri az ve çok kısa bir süre çiğnemek, mideyi fazla doldurmak, çok uzun bir süre aç kalmak, uykusuzluk sorunu, yoğun tempodan dolayı yorgun olmak da ülser sorunu yaşayanların ortak özellikleri arasında yer alıyor. Bunun yanında genetik faktörler, besinlerde hijyene dikkat etmemek, stres faktörü, kortizon içeren ilaçlar, fazla kafein tüketimi gibi nedenler ülsere olan oluyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda, doğal afetler yaşandığı zaman insanlarda peptik ülser ve mide kanaması şikayetlerinin sıklığının arttığı da tespit edilmiştir. Genellikle de ekonomik buhran yıllarında da aynı sorundan muzdarip olunduğu tespit edilmiştir.

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Peptik Ülser Tanısı

Ülserin teşhisi için üst sindirim sistemi endoskopisi ya da üst sindirim sisteminin radyolojik tetkiki (özöfagogastroduedenoskopi) yapılması gerekir. Endoskopi ile mide, yemek borusu ve onikiparmak bağırsağı kolaylıkla görüntülenir. Gerekli görülen bir durum olması halinde ise biyopsiye yapılabilir. Hastaya ülser tanısı konulduktan sonra ise hemen ilaç tedavisine başlanır. Aynı zamanda hastanın bazı besinlerden, stresten ve baharatlardan oldukça uzak durulması gerekir.

Ülser Tedavisi

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Klinik, görüntüleme ve laboratuvar tetkikleri ile birlikte ülser tanısı konulduktan sonra helicobakter pylorimide asidini baskılayacak olan ilaçlar kullanılır. Eğer bakteriler hala içeride duruyorsa enfeksiyona yönelik antibiyotik tedavisi yapılır. Ülser ilaçları sayesinde mide asitlerinin azaltılıp, kişinin şikayetlerini en aza indirmek amaçlanır. Mide asidinin ülser üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak ise, iyileşmeyi hızlandırır.