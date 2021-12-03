Peptik ülser nedir, kansere dönüşür mü? Peptik ülser tedavi edilmezse ne olur? Peptik ülser tanısı ve tedavisi..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme: Tablo açıklandı Bakan Kocadan bir kez daha aşı vurgusuCovid-19'da sıcak gelişme: Tablo açıklandı! Bakan Koca'dan bir kez daha 'aşı' vurgusu#Koronavirüs
İrfan Can Kahvecinin cezası belli olduİrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu! #Fenerbahçe
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
SMA hastalığı için önemli adımlar: Evlilik öncesi artık zorunlu...SMA hastalığı için önemli adımlar: Evlilik öncesi artık zorunlu...#Fahrettin Koca
Yeni Bakan Nebatiden ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdamYeni Bakan Nebati'den ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdam#Nureddin Nebati
Tahkimden Fatih Terim kararı İtiraz...Tahkim'den Fatih Terim kararı! İtiraz...#Galatasaray
Uçakla seyahat edecekler, dikkat THYden uyarı geldiUçakla seyahat edecekler, dikkat! THY'den uyarı geldi#THY
Şam rejimine flaş tepki Dışişleri Bakanlığı: Hadsiz açıklamayı şiddetle reddediyoruzŞam rejimine flaş tepki! Dışişleri Bakanlığı: Hadsiz açıklamayı şiddetle reddediyoruz#Dışişleri Bakanlığı
M.United-Arsenal maçında ilginç anlar Kimse anlamadı, şaşkına çeviren gol...M.United-Arsenal maçında ilginç anlar! Kimse anlamadı, şaşkına çeviren gol...#Manchester United
Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde Fiyatlarda yön neresiOns altın fiyatları 1 ayın dibinde! Fiyatlarda yön neresi? #Altın Fiyatları
Birlikte yaşadığı kadını 104 yerinden bıçakladı... Savunması şaşkına çevirdiBirlikte yaşadığı kadını 104 yerinden bıçakladı... Savunması şaşkına çevirdi#İzmir
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan önemli açıklamalarTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdinizDoktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'#CİMER
İlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacakİlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunlarıÖzel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!#Will Smith
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Peptik ülser nedir, kansere dönüşür mü? Peptik ülser tedavi edilmezse ne olur? Peptik ülser tanısı ve tedavisi..

Peptik ülser nedir, kansere dönüşür mü Peptik ülser tedavi edilmezse ne olur Peptik ülser tanısı ve tedavisi..

Erkeklerde kadınlara göre en az 3 kat fazla görülen ülserin belirtileri zaman zaman çok rahatsız edici ve belirgin olabilir. Karnın üst tarafında yanma şeklinde hissedilen ağrılarla ortaya çıkan ülser, bazen kişileri ağrı ile gece uykusundan bile uyandırabilir. Ülserin tedavisi için bir gastroenteroloji uzmanına başvurmak gerekir. Peptik ülser nedir, kansere dönüşür mü sizler için derledik.

Haberin Devamı

Ülser, onikiparmak bağırsağının ya da midenin asidi ve pepsin gibi sıvılar tarafından tahrip edilerek, doku kaybına yol açar. Doku kaybı ile birlikte onikiparmak ya da midede bağırsağında pepsinin de etkisi ile yaralar meydana gelir. 

 Peptik Ülser Nedir?

 Peptik ülser, ince bağırsağın üst kısmında ve midenin iç yüzeyinde çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan açık yaralara verilen isimdir. Ülserin en yaygın belirtisi olarak da sürekli mide ağrısı görülür. Mide ve duodenumda görülen ülserlere genel olarak peptik ülser adı verilmektedir. Mide asidinin miktarı ve üretimi herkeste farklılık gösterir. Ama bazı insanlarda aşırı üretim gerçekleşebilir.

 Peptik Ülser Kansere Dönüşür Mü?

 Peptik ülser tedavi edilmezse pek çok komplikasyona yol açabilir. Ülser, yiyeceklerin sindirim sisteminden geçişini engelleyerek, kişilerin kendini tok hissetmesine, iltihaplanmaya ve kusmasına yol açar. Buna bağlı olarak da şişliğe ya da mide içinde yara dokusu oluşması sonucunda sindirim güçlüğüne yol açarak, istemsiz kilo kaybına yol açabilir. Yapılan tıbbi araştırmalar sonucunda, bunlara ek olarak, özellikle de H. pylori mikrobu ile enfekte kişilerde olmak görülmek üzere, ülser geliştirilen kişilerde mide kanseri riskinin arttığı tespit edilmiştir.

 Peptik Ülser Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Haberin Devamı

 Peptik ülser, eğer tedavi edilmezse pek çok tıbbi komplikasyona yol açabilir. Bunlar arasında ise, iç kanama riski yer alır. İç kanama, anemiye neden olan hastaneye yatmayı ya da yavaş kan kaybı ya da kan transfüzyonunu gerektirebilecek kadar hızlı ve ağır kan kaybı şeklinde ortaya çıkar. Şiddetli kan kaybının belirtileri arasında ise, kanlı ya da siyah kusma veya siyah, kanlı dışkı görülür.

 Alkol tüketimi, sigara kullanımı, kullanılan bazı ilaçlar, aşırı tuz tüketimi, dengesiz ve sağlıksız beslenme düzeni ülseri tetikler. Aynı zamanda besinleri az ve çok kısa bir süre çiğnemek, mideyi fazla doldurmak, çok uzun bir süre aç kalmak, uykusuzluk sorunu, yoğun tempodan dolayı yorgun olmak da ülser sorunu yaşayanların ortak özellikleri arasında yer alıyor. Bunun yanında genetik faktörler, besinlerde hijyene dikkat etmemek, stres faktörü, kortizon içeren ilaçlar, fazla kafein tüketimi gibi nedenler ülsere olan oluyor.

 Yapılan araştırmalar sonucunda, doğal afetler yaşandığı zaman insanlarda peptik ülser ve mide kanaması şikayetlerinin sıklığının arttığı da tespit edilmiştir. Genellikle de ekonomik buhran yıllarında da aynı sorundan muzdarip olunduğu tespit edilmiştir.

Haberin Devamı

 Peptik Ülser Tanısı

 Ülserin teşhisi için üst sindirim sistemi endoskopisi ya da üst sindirim sisteminin radyolojik tetkiki (özöfagogastroduedenoskopi) yapılması gerekir. Endoskopi ile mide, yemek borusu ve onikiparmak bağırsağı kolaylıkla görüntülenir. Gerekli görülen bir durum olması halinde ise biyopsiye yapılabilir. Hastaya ülser tanısı konulduktan sonra ise hemen ilaç tedavisine başlanır. Aynı zamanda hastanın bazı besinlerden, stresten ve baharatlardan oldukça uzak durulması gerekir.

 Ülser Tedavisi

Haberin Devamı

 Klinik, görüntüleme ve laboratuvar tetkikleri ile birlikte ülser tanısı konulduktan sonra helicobakter pylorimide asidini baskılayacak olan ilaçlar kullanılır. Eğer bakteriler hala içeride duruyorsa enfeksiyona yönelik antibiyotik tedavisi yapılır. Ülser ilaçları sayesinde mide asitlerinin azaltılıp, kişinin şikayetlerini en aza indirmek amaçlanır. Mide asidinin ülser üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak ise, iyileşmeyi hızlandırır.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs