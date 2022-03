Pendik Pazarı Hangi Gün Ve Nerede Kurulur?

Haberin Devamı

Pendik pazarı, İdo iskelesi karşı bölgesinde kurulmaktadır. Halkın taze sebze, meyve, giyim ve her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceği ürünler sergilenmektedir. Pendik pazarına ulaşım Kadıköy gelenler için de Tuzla tarafından gelenler için de belediye otobüsleri uygundur. Özellikle Kadıköy yönünden geleceklerin minibüs yerine otobüsleri kullanmaları gerekmektedir. Çünkü minibüsler Pazar alanına uzaktır. Marmaray' la gelmek isteyenler Yunus istasyonunda indikten sonra yürümeleri ya da taksi kullanmaları gerekmektedir.

Pendik Pazarı Hangi Gün

Pendik pazarı, her hafta cumartesi günleri sahil bölgesinde kurulmaktadır. Uzun yılların tecrübesiyle Pazar esnafı ve halkın samimiyeti görülmeye değer. Taze sebze meyvenin mevsimin en güzellerini Pendik pazarında bulabilirsiniz.

Sabahın erken saatlerinden akşama kadar ziyaretçileri için açık bulunan pazardan sadece sebze meyve almak yetmez. Her türlü giyim, mutfak eşyası, hobi ürünleri ve çeyizlikler bulunmaktadır. Halkının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen Pendik pazarında köylü pazarı denilen bölüm de bulunmaktadır. Herkes bahçesinde ürettiği sebze, meyve el emeği ürünlerini kendi eliyle satmaktadır.

Nerede Kurulur?

Her cumartesi günü Pendik pazarı kurulmaktadır. Halkın ihtiyaçlarını en uygun fiyata karşılamaya çalışmaktadır. Her taze meyve ve sebzenin bulunduğu Pendik pazarından süs eşyasından giyim kuşama, ev eşyasından hobi ürünlerine kadar her şey bulunmaktadır. Pazar açılış ve kapanış saatleri yaz ve kış uygulaması bulunmaktadır.

Sebze meyve fiyatları zabıta tarafından kontrol edilmektedir. Toplu taşıma araçlarını kullananalar için, ulaşım olanakları her yönden kolaylıkla sağlanabilmektedir. Kendi arabasıyla gelmek isteyenler için de yakınında otopark bulunmaktadır.