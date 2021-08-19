PCR nedir, neden yükselir? PCR testi nerede yapılır?

PCR testi, tıbbi ve biyolojik araştırmalar sırasında sıklıkla kullanılmakta olan bir yöntem olarak bilinmektedir. Bir tanı testi olarak kullanılan PCR testi, özellikle koranavirüsün tespit edilmesi için günümüzde oldukça fazla uygulanmaktadır.

Prc Nedir, Neden Yükselir?

PCR, bir tanı testi olarak bilinmektedir. Özellikle de günümüzde koranavirüs ile mücadele döneminde tanı konulma sürecinde PCR testlerinden sıklıkla faydalanılmaktadır. PCR, Polymerase Chain Reaction kelimesinin kısaltılmış hali olarak bilinmektedir. PRC testi oldukça pratik bir şekilde uygulanmakta olan bir test türüdür. Kişinin vücudundaki virüsün tespit edilebilmesi için uygulanan bir test yöntemidir. Aynı zamanda kişinin vücuduna giren virüs sonucunda nasıl etkilendiğine dair bilgi edinmek için de uygulanabilir.

PCR değerleri bazı durumlarda normalden daha yüksek çıkabilir. PCR testi günümüzde koronavirüs ile gündeme gelse bile birçok hastalığın teşhisinde uygulanan bir yöntemdir. PCR testi sonucunda kişi negatif veya pozitif olmak üzere sonuç alır. Kişinin PCR test sonucunun pozitif çıkması durumunda kişinin enfekte olduğu ve virüsü taşıdığını anlamak mümkündür. Ancak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda ise kişinin virüs taşımadığı anlaşılır.

PCR Testi Nerede Yapılır?

Hastalıkların ilerlemeden teşhis edilebilmesi, tedavi için oldukça önemli bir yer tutmaktadır. PCR testi sadece hastalıkların teşhisinde kullanılan bir test yöntemi değildir. Aynı zamanda DNA testi ve babalık testi gibi durumlarda da tercih edilen bir test uygulamasıdır. Yapılan PCR testlerinin sonucu en geç 24 saat içerisinde belli olmaktadır.

PCR testi, hastanelerde ve sağlık merkezlerinde yapılmaktadır. PCR testi yapacak olan kurumların Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir. PCR testini hastanede yaptırabileceğiniz gibi hastaneye gitmeden belirlediğiniz bir yerde de yaptırmanız mümkün olmaktadır. PCR testi yaptırmak isteyen kişiler başvuru yaptıkları takdirde evlerinde, ofislerinde veya başka bir konum üzerinde PCR testi yaptırabilirler.

PCR Testi Nasıl Yapılır?

PCR testi, sürüntü örneği alınarak uygulanan bir test türüdür. Kişinin burnundan ve boğazından alınan örneklerin incelenmesi ile test sonucu belli olur. Hastalığın ilk aşamasında burundan veya boğazdan örnek alınması yeterli olsa bile, hastalığın ilerlediği durumlarda havayollarından örnek alınması daha doğru bir sonuç alabilmek için önemlidir. Hastalığın ilerlemesine bağlı olarak burunda veya boğazda örnek kalmama durumu ile karşılaşılabilir.

PCR testi uygulanırken kan alma işlemi uygulanmaz. Sadece sürüntü yöntemi ile test yapmak mümkündür. Bu yüzden daha acısız bir test yöntemi olarak ifade edilebilir. Test, uzun çubuklar yardımı ile örnek alınarak uygulanır.

PCR Testi Güvenilir mi?

PCR testi oldukça güvenilir olan test yöntemleri arasında bulunmaktadır. Bazı kişiler hastalığı taşımalarına rağmen vücutlarında bir belirti gözlemlenmeyebilir. Bu ve benzeri durumlar için hastalığı taşıyan kişilerin tespit edilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Hastalığı taşıyan kişilerin tespit edilmesi ise hastalıkla mücadele sürecinde oldukça önemlidir. PCR testleri son derece güvenilir sonuçlar vermektedir. Aynı zamanda acısız bir şekilde uygulanan bir test türüdür.

PCR testi yaptırmak isteyen kişiler, koranavirüsün gündeme gelmesi ile oldukça fazla artış göstermiştir. Hastalıkların teşhis edilebilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için PCR testi uygulaması oldukça önemlidir. Aynı zamanda alternatif olarak PCR testi yerine antikor testi uygulaması da yapılabilir. Her ikisi de güvenilir testler olarak bilinmektedir.