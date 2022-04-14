Pazar günü yollar kapanacak, sınava girecekler dikkat

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İstanbul’da düzenelenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun İstanbul’da yapılacak son etabı ve İzmir’de düzenlenecek uluslararası Maraton İzmir sebebiyle iki şehirde bazı ana yollar trafiğe kapalı olacak. İstanbul’da bisiklet konvoyu yaklaştığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nin trafiğe kapatılacağı belirtildi. İzmir için ise kapalı yol güzergahları henüz açıklanmadı. Pazar günü İstanbul’da Fatih, Beşiktaş, Beyoğlu, Sarıyer, Kadıköy ve Üsküdar ilçelerindeki bazı ana yollar bisiklet yarısı sırasında kapalı olacak. ALES’e girecek adayların bu güzergahlar konusunda dikkatli olması gerekiyor. İstanbul’da araç trafiğine kapatılacak güzergahlar şöyle:

FATİH VE ÇEVRESİ:

- Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift Yönlü

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

- Atatürk Bulvarı Yenikapı İstikameti

- Kadir Has Caddesi

- Abdülezelpaşa Caddesi

- Ragıp Gümüşpala Caddesi

- Galata Köprüsü

- Reşadiye Caddesi. Kapanacak yollara çıkan cadde ve sokaklar kesişim noktaları

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BEYOĞLU VE ÇEVRESİ:

- Beyoğlu - Sıraselviler Caddesi İle Kazancı Yokuşu Kesişimi AKM İstikameti

- Beyoğlu - Tak-İ Zafer Caddesi

- Beyoğlu - İnönü Caddesi

- Beyoğlu - Mete Caddesi Gidiş Ve Geliş

- Beyoğlu - Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı

- Beyoğlu - Askerocağı Caddesi

- Beşiktaş - Dolmabahçe Gazhane Caddesi

- Şişli - Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi

- Beşiktaş - Dolmabahçe Tüneli Gidiş Ve Gelişi

- Beşiktaş - Kadırgalar Caddesi

- Beşiktaş - Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş Ve Geliş

- Beyoğlu - Kemeraltı Caddesi Gidiş Ve Geliş

- Beyoğlu - Necatibey Caddesi

- Beyoğlu - Tershane Caddesi Karaköy İstikameti

- Beşiktaş - Dolmabahçe Caddesi Gidiş Ve Geliş

- Beşiktaş - Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti

- Beşiktaş - Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı

- Beşiktaş - Çırağan Caddesi Gidiş Ve Geliş

- Beşiktaş - Palanga Caddesi

- Beşiktaş - Muallim Naci Caddesi

- Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak Arası Gidiş Ve Geliş

- Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti

- Beşiktaş - Cevdet Paşa Caddesi

- Sarıyer - Yahya Kemal Caddesi

- Sarıyer - Balta Limanı Hisar Caddesi

- Sarıyer - Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Katılım

- Sarıyer - Sakıp Sabancı Caddesi

- Sarıyer - Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikameti

- Sarıyer - Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikameti

- Sarıyer - Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikameti

- Beyoğlu - Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikameti

- Beyoğlu - Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti

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ANADOLU YAKASI:

Üsküdar: Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan itibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı cadde gidişli gelişli olarak trafiğe kapatılacak. Üsküdar-Harem sahil yolunun Üsküdar Meydan ile Harem Otogarı arası Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak olup, Üsküdar istikameti trafiğe açık olacaktır. D-100 Karayolu Ankara istikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı arası, İstanbul istikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli girişi arası kapalı olacak.

Kadıköy: Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı her iki istikamet, Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Maltepe: Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısım trafiğe kapatılacak.

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ÇEVRE YOLLAR: (Kapama Saati: 08.30)

* D-100 Karayolu güney yol Levent - Sarıyer ayrımları (D-100 güney yoldan gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne gitmek isteyen araçlar Sarıyer - Levent ayrımlarından Büyükdere Caddesi’ne yönlendirilecek.)

* Sait Çiftçi katılım