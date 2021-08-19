Patent belgesi nedir, nereden ve nasıl alınır? Patent belgesi sorgulama

Patent belgesi kelimesine günlük yaşantımızda da gerek kullandığımız ürünlerin bilgilerinde gerekse medyada sıklıkla rastlamış olabiliriz. Dünyada üretilmiş satıma hazır her ürün ve olayın bir patent belgesi bulunmaktadır.

Patent Belgesi Nedir?

Bir kişi eğer bir buluşa sahip olduysa bu buluşa konu olan ürün belirlenen süre boyunca üretim, satım, kullanım ve ithal etme hakkına sahiptir. İşte bu hakka patent denilirken hakkın somut göstergesi olan ve buluşla ilgili çeşitli bilgilerin yer aldığı resmi belgeye de patent belgesi denmektedir.

Patent buluş sahibinin buluşa konu olan ürününü kapsamaktadır. Dolayısıyla buluş sahibi dışındaki üçüncü kişiler buluşa konu olan ürünü satabilir, ithal edebilir ya da üretebilir. Patent belgesi ise belirli bir süre boyunca buluş sahibi dışındaki diğer kişilerin ilgili ürünle alakalı pazarlama, satma ve ithal etme işlerini engellemektedir.

Buradan da anlayacağımız gibi buluşa konu olan her olgu ve ürün patent belgesi sayesinde koruma altına alınarak güvenliği sağlanmaktadır.

Patent Belgesi Nereden Ve Nasıl Alınır?

Patent belgesinin nereden ve nasıl alınacağı konusu telif hakları kapsamına girmektedir. Telif hakkı ise bir hukuk terimidir. Kısaca telif hakkı bir yazı bir ürün bir sanat ya da başka bir şeyi meydana getiren kişinin bu yapıtla ilgili tüm haklarıdır. Bu haklara bir başka kişi ya da firmanın sahip olması demek belirli süreçleri ve aşamaları da beraberinde getirmektedir.

Türkiye ülkesi düşünüldüğünde patent belgesi ülkemizde Türk Patent Enstitüsü'nden alınmaktadır. Bu kurum haricinde hiç bir yer patent belgesini vermek ve tasdiklemekle sorumlu değildir.

Bu yüzden de patent belgesi almak için ilk olarak bu kuruma gidilip başvuru yapılması ve gerekli belgelerin hazırlanıp teslim edilmesi şarttır.

Patent belgesi almada ilk aşamayı Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılması oluşturmaktadır. Daha sonra bu kurum tarafından ilgili kişi ya da kişilere araştırma raporu verilmektedir.

Sonrasında bu araştırma raporu yayınlanmaktadır. Aynı kurum tarafından patent inceleme raporu da gerekli görülen ve verilen evraklar arasındadır.

İlgili kurum tarafından patentin uygun görülmesi halinde ilgili kişi veya firmaya patent belgesi bu kurum tarafından verilebilmektedir.

Patent Belgesi Sorgulama

Tasarlanan fikrin hayata geçirilmesinde o fikrin geçirilme durumunun yasal olması açısından patentin alınması zorunlu bir durumdur.

Ancak bu sayede ürün ya da buluşu dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Elbette ki patent alırken dikkat edilmesi gerekenler, uygulanan prosedürler ve bir süreç söz konusudur.

Bu süreçte bir de patent sorgulama işlemi yapılmaktadır. Herhangi bir ürün ya da fikri satın almak isteyen bir kişi mutlaka patent sorgulamasını yaptırmalıdır. Çünkü patent şahsi bir mülk olarak geçmektedir. Dolayısıyla hukuki anlamda olumsuz durumlarla karşılaşmamak için patent sorgulaması yapılmaktadır.

Aynı zamanda patent sorgulama işlemi ilgili buluşun patentini almak için uygun şartları karşılayıp karşılamadığını belirlemek amacıyla da önem arz etmektedir.

Patent sorgulama işlemini patent ve marka kurumuna başvurarak yardım alabilir ve yaptırabilirsiniz.

Patent başvurusu yaparken alanında uzman birinden de yardım alabilirsiniz. Bu sayede uzmandan patent sorgulama işlemini yapmasını isteyebilirsiniz.

Patent sorgulaması ilgili ürünün ya da buluşun benzerlerinin olup olmadığını da kontrol etmektedir.

Patent sorgulama sayesinde buluşla ilgili yapılan inceleme neticesinde ilgili buluş dünya çapında değerlendirilir ve yeni olup olmadığı da tespit edilir.