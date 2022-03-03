Pastoral şiir nedir? Özellikleri nelerdir? Pastoral şiir yazan önemli şairler

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Diğer şiir türleri ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Kaside 2- gazel 3- Naat 4- münacat 5- Mersiye 6- Mani 7- Terkibibent 8- Fahriye 9- Koşuk 10- Hilye

Pastoral Şiir Nedir?

Dilimize Latinceden geçen pastoral kelimesi, pastor sözcüğünden türetilmiştir Pastor kır ve köy anlamına gelirken pastoral kelimesinin sözlük anlamı kırsaldır. 14 yüzyıldan itibaren konusunu doğadan, köy yaşamından ve kırdan alan şiirler pastoral olarak nitelendirilmeye başlanmıştır.

Pastoral Şiir Özellikleri Nelerdir?

1- Pastoral şiirlerde, diğer şiir türlerine oranla çok daha sade ve herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilen bir dil kullanılır.

2- Bu tür şiirlerde genellikle çiçek açan ağaçlardan, yaprakların renginden, doğanın uyanışından ve köy yaşamının huzurundan bahsedilir.

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3- Ülkemizde pastoral şiire dair ilk örnekler Anonim halk edebiyatı dönemine aittir.. Kim tarafından yazıldığı belli olmayan bu şiirlerde, çobanların yaşamından ve tabiattan uzun uzun bahsedilir. Daha sonraki dönemlerde Karacaoğlan, Kilisli Zihni, Sümmani ve Ercişli Emrah gibi halk ozanları da birçok pastoral şiir kaleme almıştır

3- Divan şairleri, pastoral şiirlerde yer alan çeşitli imgeler (yaprak, ağaç, gül, bülbül) birer simge olarak kullanılmıştır Örneğin gül kendisine aşık olunan sevgiliyi, bülbül ise aşkından deli divane olan aşığı temsil eder. Ancak bunun dışında divan edebiyatında doğaya dair hiçbir şey anlatılmaz. Bunun en büyük nedeni Divan şiirinin Saray edebiyatı olmasıdır.

4- Pastoral şiirler genellikle dörtlüklerle yazılmıştır. Ancak hem Türk edebiyatında hem de dünya edebiyatında serbest vezin ve beyit ile yazılmış birçok pastoral şiir de mevcuttur.

5- Pastoral şiirlerde anlatılan diğer konular şu şekilde sıralanabilir:

1- Doğaya Kaçış 2- Şehir hayatından bıkma 3- Yalnızlık 4- Hayvan sevgisi b 5- Doğa sevgisi 6- Herkesten uzaklaşma isteği 7- Tabiatın güzelliği

6- 19. ve 20. yüzyılda kaleme alınan pastoral şiirlerin birçoğunda sembolik anlatım mevcuttur. Renkler bir resim tablosu gibi canlı bir şekilde anlatılırken imgeler günlük hayatın birer simgesi olarak kullanılır.

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Pastoral Şiir Yazan Önemli Şairler

A- Türk Edebiyatında Pastoral Şiir Yazan Şairler

1- Ahmet Muhip Dıranas

2- Oktay Rıfat

3- Turgut Uyar

4- Celal Sılay

5- Karacaoğlan

6- Metin Eloğlu

7- Faruk Nafiz Çamlıbel

8- Cenap Şahabettin

9- Ziya Osman Saba

10- Ahmet Erhan

B) Dünya Edebiyatında Pastoral Şiir Yazan Şairler

1- Federico Garcia Lorca

2- Heinrick Heine

3- Stephane Mallerme

4- Yannis Ritsos

5- Lope de Vega

6- Giuseppe Ungaretti

7- Alessandaro Manzoni

8- Francesco Petrarca

9- Emily Bronte

10- Alexander Pope

Pastoral Şiir Örnekleri

1- Bizim oranın dereleri ovaları

Bir başkadır dağları yaylaları

Ağaçlarda kuşların ninnileri şarkıları

Çeksem içine mis gibi bahar havasını

Anonim

2- Tatlı kavak, tatlı kavak

İşte yine sen yaldızlanmış

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dün yeşildin, kuşlar gibi yemyeşildin

Bugün mavisin, gökler gibi masmavisi

Federico Garcia Lorca

3- Şimdi bir rüzgar geçti buradan

Koştum ama yetişemedim

Nerelerde gezmiş tozmuş

Öğrenemedim

Besbelli denizden çıkıp

Kıyılar boyunca gitmiştir

Tuz kokusu katran kokusu

Yüreğini allak bullak etmiştir

Cahit Külebi