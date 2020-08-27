Pasaport türleri nelerdir? Pasaport çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler

Ülkeler arası seyahat edilebilmesi için gerekli olan belge pasaporttur. Dünyada kabul gören pasaportlar arasında orta sıralarda Türk pasaportu yer almaktadır. Türk Pasaportu ile birçok ülkeye vizesiz giriş yapılabilir.

Pasaport Türleri Nelerdir?

Pasaport yabancı ülkelere turistik, iş, sağlık veya herhangi bir nedenden dolayı seyahat etmek isteyen kişilerin kimliklerini ibraz etmelerini sağlayan belgedir. Aynı zamanda bu belge içerisinde sahibinin kimlik bilgilerinin bulunmasından dolayı uluslararası bir kimlik de sayılmaktadır. Yurt dışına giden her kişinin pasaport çıkarması zorunludur.

Yurt dışına seyahat edilmesi için 4 farklı pasaport çeşidi bulunmaktadır. Bunlar Umuma Mahsus (bordo) pasaport, Hususi (yeşil) pasaport, Hizmet (gri) pasaportu, Diplomatik (siyah) pasaporttur. Bu pasaportlar mesleki durum veya statülere göre kullanılmaktadır.

Umuma Mahsus Pasaport (Bordo Pasaport)

Türk vatandaşlarının ve KKTC vatandaşlarının alabileceği bir pasaport türü Umuma mahsus pasaport türüdür. Bu pasaport yurt içinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde, yurt dışında ise Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmaktadır. Ayrıca en az 6 ay süreli olarak alınır. 18 yaşından küçükler için ise en fazla 5 yıl, 18 yaşından büyükler için ise 10 yıl süreli alınır.

Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport)

Halk arasında yeşil pasaport olarak bilinen hususi pasaport TBMM eski üyeleri, bakanlar ve birinci, ikinci ve üçüncü derecede görevli devlet memuruna verilmektedir. Ayrıca yeşil pasaporta sahip kişilerin 25 yaşına kadar çocuklarının da yararlanma hakları da bulunmaktadır. Bu pasaport ile pek çok ülkeye de vizesiz girilebilmektedir.

Hizmet Pasaportu (Gri Pasaport)

Sarı basın kartı taşıyan kişiler, resmi görev sebebiyle yurt dışına giden kişiler, bilimsel ve kültürel sebepler ile giden akademisyenlere görev boyunca hizmet pasaportu verilmektedir. Bu pasaport ile bazı ülkelere vizesiz seyahatler yapılmaktadır. Hizmet pasaportuna sahip olabilmek için kurum tarafından onaylanmış talep formu ile birlikte, biyometrik resim, nüfus cüzdanı ve T.C. Kimlik kartı gerekmektedir.

Diplomatik Pasaport

Diplomatik pasaportlar Konsolosluk ve Büyükelçiliklerde görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, TBMM üyelerinin, Yatgıtay, Danıştay, Sayıştay gibi üst düzey yetkililere verilen pasaport türüdür. Diplomatik pasaportlarda harç ve ücret alınmamaktadır. Hizmet pasaportları ve hususi pasaportlarda ise sadece defter bedeli alınır. Umuma mahsus pasaportlarda ise süreye göre harç bedeli alınmaktadır.