Parsel nedir? Parsel numarası sorgulama nasıl yapılır

Parsel özellikle gayrimenkul sektöründe çok sık kullanılan terimlerden biridir. Halk arasında da kullanılır. Ancak herkes tarafından anlamı bilinmeyebilir. Parsel sorgulama ise insanların sürekli araştırdıkları konulardan bir tanesidir.

Parsel Nedir?

Parsel kelimesi, imar ve tapu yasalarına göre sadece bir yapı yapılacak şekilde bölünmüş olan toprak parçasına verilen isimdir. İmar Yasasında bulunan 18. maddeye göre ise parsel kelimesi sınırlanmış ve ayrılmış olan toprak parçası anlamına gelmektedir.

Parselin bir veya birden daha fazla sahibi olabilir. Sınırı bir harita üzerinde belirlenmiş olan arazilere parsel ismi verilmektedir.

Parsel Numarası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Türkiye'de mülkiyet ile alakalı bilgiler Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi yani TAKBİS tarafından gerçekleştirilmektedir.

Parsel sorgulama işleminin nasıl yapıldığı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Parsel sahipleri gerçek kişiler ile tüzel kişiler olabilmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu Tapu ve Kadastro Bilgi sistemi üzerinden parsel numarası sorgulama işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir. Parsel sorgulama uygulaması üzerinden;

İsimden tapu kaydının araştırılması

Bir başkasının topu bilgilerinin sorgulanması

İsme göre tapu sorgulaması

Tapu başvuru sorgulama işlemleri

Detaylı parsel sorgulamaları

Ada parsel sorgulaması kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Eğer tapu sorgulama işlemi yapılırken ekranda işlem başarısız ibaresini görürseniz o zaman Tapu ve Kadastro bilgi Sistemi kaydınız yoktur demektir.

Bunun yanında e-devletten de ada parsel sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunun için öncelikli olarak e-devlet şifresi almanız gerekir. PTT'den belli bir miktar karşılığında kolaylıkla e-devlet şifresi alabilirsiniz.

Ada parsel sorgulamaları da Tapu Dairesi ile TKGM üzerinden yapılabilir. Bu işlem parsel sorgu ekranından kolaylıkla yapılmaktadır.

Parsel Çeşitleri

Farklı parsel çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar;

İmar Parseli: İmar gerçekleştirilen parseller imar parseli olarak isimlendirilir. Kadastro parselleri imar yasalarına göre incelendikten sonra gerekli düzenlemeler yapılıp imara açılması gerçekleştirilebilmektedir.

Kadastro Parseli: Kadastro yasasına göre, kadastro adasında bulunan ve bağımsız olan parsel kadastro parseli ismi ile ifade edilmektedir. Kadastro parsellerinin sınırları ile sahipleri bellidir.