Parapet Nedir Ve Neden Yapılır? Parapet Yüksekliği Kaç Olmalıdır

Parapet kelimesini duymamış olsak bile aslında yaşam alanlarımızın balkon, teras ve çatılarında varlığını sürdürmektedir. Kelime inşaat ve hizmet sektöründe alanında uzman kişiler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.

Parapet Nedir?

Parapet sektörde küpeşte ismiyle de bilinmektedir. Bir yürüme yolunun, çatının, balkonun, terasın ya da farklı bir yapının kenarındaki duvarın bir uzantısı olan bariyer ya da çıkıntıya parapet denmektedir.

Parapet yapımı inşaat sektörünün gündeminde yer almaktadır. Bir başka tanımda parapet, balkon, çatı, teras, pencere önü gibi yerlerde mimari nedenlerden ya da koruma amaçlı inşa edilen dar kısa çıkıntılarına verilen isimdir. Koruma amaçlı yapılmasından dolayı da tarihte korkuluk olarak geçmektedir.

Sadece inşaat sektöründe parapet ve korkuluk kullanım alanları farklı olarak ifade edilmektedir. Aslında işlevsel olarak aynı gibi gözükmektedir. Korkuluk metal cam malzemeden yapılmış daha yüksek yapılardır. Korkuluğun monte edildiği küçük çıkıntı aslında parapet olarak inşaat sektöründe geçmektedir.

Parapet malzemesi tuğla, beton ya da duvar olabilir. Alüminyum kompozit malzemesinde de yapılabilmektedir. Bu bakımdan parapet yapımında çok çeşitli ana malzemeler kullanılabilmektedir.

Parapet malzemesinin seçimi yapılacak çatı, cephe ya da diğer mimarı yapılara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Yapılacak alana göre malzeme seçilmektedir. İsmini ise malzemesinden değil içeriğinden yani formundan almaktadır. Parapet yapımında parapet izolasyon detayına da yer verilmektedir.

Parapet uygulamasının yapılacağı zeminde su ve ısı izolasyonun var olup olmadığına dikkat edilir. Eğer varsa parapet yapımında izolasyon devam ettirilmelidir. Yapımda düzgün izolasyon yapılmalıdır. Aksi taktirde ciddi izolasyon sorunu oluşabilmektedir.

Parapet Neden Yapılır?

Koruma ve mimari nedenler gibi pek çok sebepten dolayı parapet duvar yapılabilmektedir. Ana ve temel yapım nedeni ise mimari yapı ve korumadır.

Örneğin çatı eğimini gizlemek, için parapet yapıdan yararlanılabilir. Araştırmada ve inşat sektöründe bu gizleme olayına parapet çatı denmektedir.

Bir çatıda yağmur deresi denilen alanın kötü görünümü gizlemek için de parapet yapımından fayda sağlanmaktadır. Parapet yapımı yüksek yerlerden düşmeye engel olmaktadır. Böyle olası bir kazayı engellemek adına çatı, teras ve balkon gibi yaşam alanlarının yüksek olan kullanım yerlerinde tercih edilmektedir. Bu tercih korkuluk amaçlıdır.

Mimari nedenlerden kasıt edilen ise mimari estetiği sağlamak, izolasyon ayrıntısını kapatmak, çatı cephe birleşiminde yer alan bitişi sağlamak amacıyla parapet yapılmaktadır.

Parapet Yüksekliği Kaç Olmalıdır?

Parapet uygulamasında belirli bir duvar ve yükseklik ölçüsü bulunmamaktadır. Mimari yapının ihtiyacına göre bu yükseklik cm olarak belirlenmektedir.

Yüksekliği etkileyen parapet yapının hangi alana yapılacağıdır. Örneğin balkona mı, çatıya mı, terasa mı gibi sorular yükseklik cevabını ölçümle beraber vermektedir.

Parapet yüksekliği belirlemede bazı şartlar vardır. Bu şart şöyledir eğer teras, balkon ya da çatıya korkuluk amaçlı parapet yapımı uygulanıyorsa en az yükseklik 110 cm olarak belirlenmiştir.

Parapet yüksekliği hesaplanırken rüzgar ya da yağmur birikmelerine dikkat edilir. Hatta bu birikim alanları yüksekliğe dahil edilir. Parapet yapı için önemli bir yere sahiptir. İstenilen katkının sağlanması için yüksekliğinin çok iyi hesaplanması ve her olgu düşünülerek yapılması gerekmektedir.

Parapet yüksekliği için bu yüzden alternatifler yani seçenekler geniş tutulmuştur. Fakat ortalama bir yükseklik değeri vermek gerekirse yapılan istatistik araştırmalara göre parapet genellikle 50 cm ile 110 cm arası olarak tercih edilmektedir.