Papaz Her Gün Pilav Yemez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir insana her gün aynı yemeği yediremeyeceğiniz gibi her gün aynı işi de yaptıramazsınız. Bu yüzden bu konuda ısrarcı olmak, karşı tarafın bir gün mutlaka tepki vermesine sebep olacaktır.

Papaz Her Gün Pilav Yemez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Genel anlamını, karşı tarafı bıktırmak, usandırmak, yıldırmak olarak tabir edebiliriz. Herhangi bir işi sürekli o kişiye yaptırmak ya da rica etmek doğru değildir. Kişi önceleri sessiz kalıp tamam dese bile elbet bir gün bıkıp tavrını ortaya koyacaktır. Papaz her gün pilav yemez atasözümüzde tamda bu durumu anlatmak için söylenmiş bir sözdür.

Papaz Her Gün Pilav Yemez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Eğer bir kişi sizden sürekli aynı şeyi istiyorsa muhtemelen aklınıza şöyle bir cümle kurmak gelecektir; E kardeşim yine bu işi yapmamı istiyorsun ama papaz her gün pilav yemez.