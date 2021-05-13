Panseksüel Nedir Ve Kime Denir?

İnsanların düşünce yapılarına karışmak mümkün değildir. Yani herkes istediği düşünce yapısına sahip olabilir. Herhangi bir düşüncesinden dolayı insanları yargılamak doğru değildir. Penseksüel düşüncesi de yakın zamanda ortaya çıkmış olan bir cinsiyet eğilimidir.

Penseksüel Nedir?

Penseksüel, her türlü cinse karşı ilgi duyan kişileri ifade eden bir kavramdır. Bu açıdan bir cinsel eğilim olduğunu söyleyebiliriz. Tabi, bu kavramın tam anlamıyla net bir ifadesi yoktur. Çünkü kimi kişilere göre bu tarz kavramlar cinsel ilişki tercihleri için seçilen bir tercih olarak bilinmektedir. Yani, kişiler karşı cinse ilgi duymak yerine kendi cinslerine de ilgi duyabilir. Ancak, penseksüel kavramı daha geniş bir anlamda incelenmelidir. Bu anlam içerisinde cinsellik yerine duygusallığı ele almak daha doğru olacaktır.

Hem erkekler hem de bayanlar için duygusallığın yeri çok farklıdır. Sahip olan duyguları yaşamak için karşı cins kullanılmaktadır. Bir kadının bir erkeğe ilgi duyması gayet normal bir durumdur. Bir erkeğinde bir kadına ilgi duyması normal karşılanan bir durumdur. Ancak, bir cinsiyetin her cinse karşı ilgi duyması beklenmeyen bir durum olarak göze çarpar. Penseksüel olan kişilerde, her türlü cinse karşı ilgi duyabilir ve duygusal bir bağ kurabilir.

Penseksüel Kime Denir?

Penseksüel, cinsiyet ayrımı yapmayan kişiler için kullanılan bir terimdir. Penseksüel olan bir kişi cinsiyet ayrımı yapmaksızın her türlü cinsten hoşlanabilir. Bu hoşlanma duygusal bir bağ veya cinsel haz şeklinde olabilir.

İnsanlar doğduktan sonra farklı düşünce yapılarına sahip olabilir. Bu beklenen bir durumdur. Ancak, bazı durumlarda doğuştan gelen eğilimler ortaya çıkabilir. Penseksüeller için durum tam olarak bu şekildedir. Doğuştan gelen bir arzu sonrasında her cinse karşı ilgi duyma eğilimi görülür. Bundan dolayı penseksüel olan kişi bunu tüm hayatına yansıtmaktadır.

Herkesin özgür tercihi olduğu gibi penseksüeller içinde durum böyledir. Bu durum başkasına garip gelse de yapacak bir şey yoktur.