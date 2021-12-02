Pandül Ne Demek, Nasıl Arındırılır? Pandül Nasıl Kullanılır Ve Seçilir?

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Pandül ve ya sarkaç genel olarak ipe ya da zincire bağlı durur. Sabit bir noktada ise çeşitli enerjilere göre etki gösterilirken radyestezik bir araç olarak bilinmektedir.

Pandül Ne Demek?

Pandüf genel olarak bir ipe ya da sarkaca bağlı olması ile bilinir. Sabit bir noktada tutulan pandülün diğer bir ismi ise sarkaç olarak bilinmektedir. Çeşitli enerjilere göre salınım veren pandül radyestezik bir araç olarak bilinmektedir. Zincirlerin ucunda yer alan pandül genellikle altın, gümüş ve ya camdan da elde edilebilir. Pandül genellikle negatif enerjilerin tespiti ile ilgili kullanılır.

Pandül Nasıl Arındırılır?

Pandülün arındırılması için haftada en az bir defa pamuğa sarılarak toprağa konulması gerekir. Pandül bir gün bekletilmektedir. Pandül kullanmadan önce ve ya kullanıldıktan sonra en az 5 dakika kadar su içinde bekletilir.

Pandül Nasıl Kullanılır ve Seçilir?

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Pandül kullanılmadan önce ve kullanıldıktan sonra en az beş dakika kadar su içerisinde bekletilmelidir. Pandülün beden ile uyumlanması yapılır. Beden ile uyumlamak için en çok kullanılan el ile pandül çakraya yaklaştırılır. Kalp çakrasına yaklaştırılan pandül beş dakika kadar bu şekilde bekletilir. Sevgi de doğal taşa yüklenir. Olumlama ile pandül salınımı gerçekleşir.