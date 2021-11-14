Pandeminin derslere etkisi: Pekiyiler azaldı

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Her kademede öğrenci için uzaktan eğitim son 1.5 senede yeni bir deneyim oldu. Bu süreç öğretmen ve ebeveynlerin tüm çabalarına karşın sosyal ve akademik bazı kayıpları da berberinde getirdi. Okulların yeniden yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte sürecin etkileri somut olarak kendini göstermeye başladı. Öğrencilerin gerek yeniden okula uyum sağlamak için ayrıca motivasyona ihtiyaç duyması gerekse uzaktan eğitimde bazı disiplinlerden uzak kalmış olması sınav sonuçlarına da yansıdı ve ‘pekiyi’ notları azaldı.

SAYISALDA ÇOK DÜŞÜŞ YAŞANDI

Farklı branşlardan konuştuğumuz öğretmenler eksikleri gidermek için sıkça ders tekrarı yaptıklarını, özellikle ilk haftalarda öğrencilerin okula adapte olmakta zorluk çektiklerini belirterek, “Yazılıları okuduğumuzda notların geçen senelere göre düştüğünü gördük, sayısal derslerdeki düşüş oranı daha fazla. Örneğin uzaktan eğitim süreci öncesinde 30 kişilik bir sınıftan en az 5 kişi matematik dersinden 100 alırken, bu sene ilk yazılılardan tam puan alan olmadı” diyor. Bazı öğretmenler ise çocuklar düşük notlarla karşılaşıp motivasyon kaybı yaşamasın diye yazılı sorularını zor hazırlamamaya özen gösterdiklerini dile getiriyor ve ekliyor:

‘YAZ KAYDIRAĞI’ BİLGİLERİ UNUTTURDU

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“Okullar 2020 baharında uzaktan eğitime geçti ve 2019-2020 eğitim-öğretim yılının son birkaç ayında öğrenciler neredeyse hiç yeni konu öğrenmedi. 2020 LGS konularının sadece ilk dönemi kapsadığını hatırlayın. Yaz boyunca da öğrenciler akademik bilgi ve becerilerin bir kısmını kaybetti. Bu duruma yabancılar ‘yaz kaydırağı’ diyor. Ardından, 2020-2021 öğretim yılı boyunca uzaktan ve normalden yavaş hızda öğrenmeye devam ettiler.”

SOSYAL İZOLASYON BAŞARIYI ETKİLEDİ

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Arif Özer, çocukların sosyal hayattan soyutlanmasının okul başarısına doğrudan etki ettiğini söylüyor: “Pandemi döneminde uzun bir süre neredeyse çocukların tamamı sosyal izolasyon yaşadı. Bazı öğrenciler örgün eğitimi fiilen bıraktı.”

TİYATRO AYAKLARINA GELDİ

Şırnak’ın Uludere ilçesindeki Gönülbahçesi Anaokulu’nun gönüllü öğretmenleri, tiyatroya gidemeyen öğrenciler için oyuncu oldu. Kostümlerini giyip, köy okullarını gezen 4 öğretmen tiyatro oyunu sergiliyor, pamuk şeker dağıtıyor. Ama önce çocukların, öğretmenleriyle fen deneyleri yapması gerekiyor.

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Büşra Gümüş’ün önderliğinde yola çıkan gönüllü öğretmenler Emine Yavuz, Gözde Cabbar ve Erdem Bakkal’ın amacı hem çocukları tiyatro ile tanıştırmak hem de eğitimde pandeminin olumsuz etkilerini azaltmak. Gümüş, “İçeriğimiz öğrencilerin seviyelerine uygun pandomim, komedi ve müzikli tiyatrodan oluşuyor. Hilal’den Uzungeçit’e, Şenoba’dan Yemişli’ye kadar bölgedeki tüm yerleşimlere giderek öğrencilerimize tiyatroyu ulaştırıyoruz” diyor.