Pandeminin ardından ilk ara tatil

Haberin Devamı

Öğretmenlerimiz öğrencilerle en üst düzeyde ilgilenerek pandemi sürecini büyük bir özveri ile yönettiler. Şüphesiz alıştıkları okullarından, sınıflarından, arkadaşlarından ve öğretim sürecinden zorunlu koşullar nedeniyle ayrı kalan öğrenciler için uzaktan eğitim süreci sınıftaki eğitim ile aynı biçimde değerlendirilemez. Çünkü biz biliyoruz ki sınıf, öğretim etkinliklerinden çok daha fazlasını kapsayan bir ortam. Öğrenciler sınıfta arkadaşları ile aynı ortamda bulunurken kendilerini akademik yönden geliştirmenin yanı sıra sosyal, duygusal, fiziksel, dil gibi pek çok boyutta da etkileşim yoluyla kendisini geliştirir.

Bir buçuk yıl gibi bir zaman dilimi pek de azımsanmayacak bir süredir. Alıştıkları ortamlarından ayrı kalan öğrenciler okula tekrar döndüklerinde uyum sağlamakta zorlanabilirler. Öğrencilerin uyum sağlamalarını kolaylaştırmada öğretmenlerimize büyük bir rol düşüyor. Öğretmenlerimiz öğrencilere daha hoşgörülü, anlayışlı, esnek ve yapıcı davranarak onlara destek olmalıdır. Öğrenciler de aynı ortamı paylaşma gerçeğini göz ardı etmeden sınıf ve okul kurallarının bilincinde olmalıdır.

ÖĞRENCİLER SABIRLA KARŞILANMALI

6 Eylül’den 13 Kasım’a kadar tam zamanlı ve yüz yüze olarak sürdürülen öğretim sürecinde öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz yoğun biçimde çalıştılar. Okuldan uzak kaldıkları dönemde eksik olduğunu düşündükleri konulara daha ayrıntılı biçimde yer verdiler. Zorlandıkları konuların üzerinde durularak açıkların kapatılmasına yönelik telafi çalışmaları yapıldı. Yüz yüze eğitimin başlamasından itibaren öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz çok yoğun bir çaba gösterdiler ve yoruldular. İşte başlayan bu ara tatilde öğrencilerimiz kısa bir mola vererek biraz dinlenmeliler ki okula tekrar döndüklerinde çalışmalarını aynı tempo ile kaldıkları yerden sürdürebilsinler. Bu dinlenme molasında velilerimiz de öğrencilerimizi biraz anlayışla karşılamalı, sabırlı ve duyarlı davranarak çalışmaları konusunda onları zorlamamalıdır.

Haberin Devamı

MUTLU BİREYLER REFAH BİR ÜLKE İÇİN GEREKLİ

Yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi için yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz büyük bir özveri ile tedbirlere uydular. Bu sürecin başarılı bir biçimde yürütülebilmesi, ilgili tüm tarafların işbirliği halinde sorumluluklarını tam olarak yerine getirmesine bağlıdır. Herkes üzerine düşeni yerine getirdiğinde sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler ile sağlıklı, gelişmiş ve refah bir ülkenin olması kaçınılmazdır.

Sonuç olarak; çocuklarımız geleceğimizdir. Biz eğitimciler ve öğretmenler her zaman onların sağlıklı, mutlu ve başarılı olmalarını destekliyoruz. Bugünün çocuklarının ilgi, ihtiyaç ve duygu dünyaları bizim çocukluğumuzdan oldukça farklıdır. Onlar bugünün çocukları… Çok daha hızlı ve etkili düşünebilen, bilgilere hızlı ulaşabilen, teknolojiyi etkin biçimde kullanabilen ve kendini ifade edebilen bireylerdir. Onları anladığımızı onlara hissettirerek, gereken desteği verdiğimizde sağlıklı ve başarılı nesillerin yetişmesine yardımcı olabiliriz. Tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.

PROF. DR. ERTEN GÖKÇE KİMDİR?

Prof. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölüm başkanıdır. Etkili öğretmenlik, hedefe odaklanma ve başarı, öğrencilerin akademik başarılarının artırılması ve eğitimde program geliştirme konularında çalışmalarını sürdürmektedir.