P Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
İsim - şehir oyununu 7'den 70'e herkesin severek oynar. Özelliklede boş zamanlarda vakit geçirmenin en iyi aktivitesidir. En az iki yahut üç kişilik oynanmaktadır. Kağıt ve kalem ile zihin geliştirici bir oyundur. Alfabe sayılarak belirlenen harf ile başlayan isim, şehir, hayvan, bitki gibi kategoriler doldurularak oynanmaktadır. İşte, tüm detaylar.
P harfi alfabenin 20. sırasında yer almaktadır. P harfi; ünsüz ve sessiz harflerdendir. P harfi ile başlayan birçok isim, bitki, eşya gibi kategoriler bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak sırasıyla şunları sıralamak mümkün olabilmektedir;
P Harfi İle Başlayan Hayvan:
- Penguen
- Papağan
- Porsuk
- Palamut Balığı
- Puma
- Pire
- Pelikan
P Harfi İle Başlayan Şehir - Ülke:
- Paris
- Portekiz
- Pisa
- Pori
- Pescara
- Parma
- Pakistan
- Panama
- Portarville
- Porgera
- Peshawar
P Harfi İle Başlayan İsim:
- Pervin
- Pelin
- Pelinsu
- Pakize
- Peri
- Perihan
- Pınar
- Piraye
- Poyraz
- Petek
P Harfi İle Başlayan Eşya:
- Pantolon
- Peçete
- Perde
- Paten
- Pil
- Pipet
- Pul
- Pike
- Piyano
- Puzzle
- Plaka
- Pamuk
- Pardesü
- Parka
- Plaj havlusu
P Harfi İle Başlayan Bitki - Çiçek - Meyve:
- Pırasa
- Patlıcan
- Pepino
- Pancar
- Papatya
- Petunya
- Pentas
- Portakal
P Harfi İle Başlayan Ünlü:
- Petek Dinçöz
- Pelin Akil
- Pınar Aylin
- Pelin Onay
- Pelin Karahan
- Pınar Altuğ
- Perihan Savaş
- Pascal Nouma
Bu ve buna benzer birçok örnek mümkündür. P harfi ile sadece Türkiye'de şehir bulunmamaktadır.