P Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

P harfi alfabenin 20. sırasında yer almaktadır. P harfi; ünsüz ve sessiz harflerdendir. P harfi ile başlayan birçok isim, bitki, eşya gibi kategoriler bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak sırasıyla şunları sıralamak mümkün olabilmektedir;

P Harfi İle Başlayan Hayvan:

- Penguen

- Papağan

- Porsuk

- Palamut Balığı

- Puma

- Pire

- Pelikan

P Harfi İle Başlayan Şehir - Ülke:

- Paris

- Portekiz

- Pisa

- Pori

- Pescara

- Parma

- Pakistan

- Panama

- Portarville

- Porgera

- Peshawar

P Harfi İle Başlayan İsim:

- Pervin

- Pelin

- Pelinsu

- Pakize

- Peri

- Perihan

- Pınar

- Piraye

- Poyraz

- Petek

P Harfi İle Başlayan Eşya:

- Pantolon

- Peçete

- Perde

- Paten

- Pil

- Pipet

- Pul

- Pike

- Piyano

- Puzzle

- Plaka

- Pamuk

- Pardesü

- Parka

- Plaj havlusu

P Harfi İle Başlayan Bitki - Çiçek - Meyve:

- Pırasa

- Patlıcan

- Pepino

- Pancar

- Papatya

- Petunya

- Pentas

- Portakal

P Harfi İle Başlayan Ünlü:

- Petek Dinçöz

- Pelin Akil

- Pınar Aylin

- Pelin Onay

- Pelin Karahan

- Pınar Altuğ

- Perihan Savaş

- Pascal Nouma

Bu ve buna benzer birçok örnek mümkündür. P harfi ile sadece Türkiye'de şehir bulunmamaktadır.