Özvar: Üniversitelerin gelişmesi için zamana ihtiyaç var

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğandan Muska sürpriz hediye Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorumErdoğan'dan Musk'a sürpriz hediye! 'Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum'#Teknoloji
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Donacağız İstanbul için canlı yayında uyarıDonacağız! İstanbul için canlı yayında uyarı#Meteoroloji
Merkez Bankasından piyasaya beşinci müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale#Merkez Bankası
Günlerdir bekleniyordu Rusya şartlarını tek tek sıraladı... ABDden jet cevap geldiGünlerdir bekleniyordu! Rusya şartlarını tek tek sıraladı... ABD'den jet cevap geldi!#Rusya
Seren Serengil ameliyattan çıktı İşte son durumu...Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte son durumu...#Seren Serengil
Kim şimdi de gülmeyi yasakladı 11 gün boyunca cenaze bile kalkmayacak...Kim şimdi de gülmeyi yasakladı! 11 gün boyunca cenaze bile kalkmayacak...#Kuzey Kore
“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…#Akın Akınözü
Yeni skandal patladı: Bu kez başrolde pizza var...Yeni skandal patladı: Bu kez başrolde pizza var...#Boris Johnson
Efsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordumEfsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordum #Chris Noth
Devlet 30 bin lira veriyor... BESi olanlara iyi haberDevlet 30 bin lira veriyor... BES'i olanlara iyi haber!#BES
Şoke eden açıklama: 3. Dünya Savaşına hazırlanıyoruz 400 bin gazi hazırda bekliyor...Şoke eden açıklama: 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyoruz! 400 bin gazi hazırda bekliyor...#Ukrayna
Korkunç detaylar tek tek ortaya çıktı Seks gurusu nerede saklanıyorKorkunç detaylar tek tek ortaya çıktı! 'Seks gurusu' nerede saklanıyor?#Paramahamsa Nithyananda
‘Taciz’ iddialarıyla gündeme gelmişti... Tekerlekli sandalye ile adliyede‘Taciz’ iddialarıyla gündeme gelmişti... Tekerlekli sandalye ile adliyede#Ece Ronay
Kırmızılı Kadın setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı'Kırmızılı Kadın' setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı #Kelly Lebrock
HABERLEREğitim Haberleri

Özvar: Üniversitelerin gelişmesi için zamana ihtiyaç var

#YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar#Şehir Ve Üniversite#Artuklu Üniversitesi
Özvar: Üniversitelerin gelişmesi için zamana ihtiyaç var

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, dünyanın hiçbir üniversitesinin bir anda üst sıralara gelmediğini belirterek, "Üniversitelerin gelişmesi için zamana ihtiyaç vardır. Üniversite demek gelenek demek, tecrübe demek. Ben Türkiye’de bu bakımdan yüksek öğretim kurumlarının göstermiş olduğu büyüme temposunun sağlıklı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Haberin Devamı

Mardin’e giden YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Artuklu Üniversitesi’nde düzenlenen 'Şehir ve Üniversite’ konulu konferansa katıldı. Konferansta Özvar’ın yanı sıra, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, öğretim görevlileri ve öğrenciler ye aldı. Prof. Dr. Özvar, üniversiteler ve kaliteleri konusunda yapılan eleştirilere yönelik üniversitelere biraz zaman tanınması gerektiğini söyledi.

’HEPİMİZ BU ÖNEMLI DÖNÜŞÜMÜN, DEĞIŞİMİN İÇİNDE YAŞIYORUZ’

Prof. Dr. Özvar, 2000’li yılların başlarında üniversitelerin Anadolu’nun hemen hemen her şehrine yayılmaya başladığını ifade ederek, "Bu açıdan aslında hepimiz bu önemli dönüşümün, bu önemli değişimin içinde yaşıyoruz. Ben doğrusu yükseköğretim alanının genişlemesinin, daha fazla sayıda öğrencilerimizin yükseköğretime erişebilir olmasının Türkiye’nin gelişmesinde çok önemli katkı sağlayıcı, değer yaratıcı bir rolünün olacağına inanıyorum. Ayrıca bu tartışmayı açmamda da hiçbir mahsuru yoktur. ’Bu kadar üniversiteler açıldı peki ama bu üniversitelerin kalitesi, bu üniversitelerde hocalık yapacak, bu üniversitelerde hizmet verecek öğretim elemanlarının durumu ne olacak?’ Evet, bu çok meşru, makul ve tartışılması gereken soruların başında geliyor. Zaman tanımak gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın hiçbir üniversitesi bugünden yarına bir anda seri atlayıp dünya ölçeğinde bir anda üst sıralara gelmemektedir. Üniversitelerin gelişmesi için zamana ihtiyaç vardır. Üniversite demek gelenek demek, tecrübe demek. Gelenek oluşsun, tecrübe oluşsun. Ben Türkiye’de bu bakımdan yükseköğretim kurumlarının göstermiş olduğu büyüme temposunun sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Hatta önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 20-30 sene içerisinde sadece Türkiye’de değil bütün dünyada bu trendin giderek artacağına inanıyorum" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar#Şehir Ve Üniversite#Artuklu Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge