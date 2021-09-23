Özgüven nasıl kazanılır, kendine güven nasıl artar? Psikolojik özgüven nasıl kazanılır?

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Özgüven; neredeyse herkeste olan veya olması gereken bir özelliktir. Hayat ile mücadele eden, sorunlarla gerçekçi şekilde başa çıkan ve zorluklara karşı güçlü durabilen insanlar, özgüvene sahip insanlardır. Aynı şekilde yaşamın kritik sorunlarıyla başa çıkma potansiyeline sahip olma ve huzurlu, mutlu olmayı hak eden bir kişi olma tecrübesi şeklinde tanımlanmaktadır. İnsan psikolojisi ile ilgili olan bu konu, insana enerji kazandırmakta olup, güç sağlayarak, daha fazla çaba sarf etmeye teşvik eder.

Özgüven Nasıl Kazanılır?

Özgüven kazanmak için öncelikle eksikliğin sebebini bilmek gerekir. Ebeveynlerin onaylayıcı veya cezalandırıcı tutumunun olması, aşırı korumacılığı, eğitim sistemi gibi durumlar, kişinin kendine olan güvenini olumsuz etkileyebilmektedir. Bunun yanı sıra ulaşılması olanaksız hedefler, özgüveni düşürecek konular içerisinde yer almaktadır. Bu tür durumlarda dikkatli olmak ve özgüvenin eksikliğine neden olan sorunu bulmakla beraber yüzleşmek gerekmektedir.

Fiziksel görünüm, zeka, bilgi gibi durumlarda özgüveni etkileyen özellikler içerinde yer almaktadır. Çocuklar yetiştirilirken, olumlu geri bildirimin sağlanması, sevgi verilmesi, onların kendilerini oldukları gibi kabul etmesi, özgüven gelişimi açısından gereklidir.

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Yetişkinlerde yaşanan özgüven sorunlarında kişinin ilk önce kendi değerini belirlemesi ve farkında olması önemlidir. Bunun adına zayıf ve güçlü yanlarını bilmelidir. Daha sonra kişi kendisinin; kuvvetli yönlerine odaklanmalıdır. Geleceğe dair doğru ve net hedefler konulmalı, geçmişte yaşanan yanlışları hata şeklinde değil, tecrübe şeklinde görülmelidir. Bu şekilde özgüveni arttırmak gerekir.

Kendine Güven Nasıl Artar?

Kişinin kendine olan güveninin artması için aşağıdakileri uygulaması gerekir. Bunlar;

- Kişinin özgüvenin artması için; hatalarını hata olarak değil bir tecrübe şeklinde görmesi gerekir. Bir engele rastlanılması ve sonucunda başarısızlık yaşanması durumunda üzerinde fazla durmamak önemlidir.

- Kişi; güçlü olduğu yanlarını tanımalı ve bu yanlarını etrafına da vurgulamaktan çekinmemelidir. Yapılan çabalar, oluşturulan günlük rutin ile kişi kendini ödüllendirmelidir.

- Ulaşabilecek ve gerçekçi hedefler belirlenmelidir. Özgüven adına tavsiyeler içerisinde en önemli durum; her şeyin en mükemmelini beklememektedir.

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- Yaşanan olumsuz durumların, bütün hayatı etkilemesine izin verilmemelidir.

- Özgüven kazanmak için; duygu iniş ve çıkışlarında yavaşlamak gerekir. Bu durumda birey, daha mantıklı düşünecektir.

- Özgüven kazanmak adına mantıklı olmayan istek ve arzulara hayır demeyi öğrenmek de bulunmaktadır. Hayır demenin yararları oldukça fazladır.

- Kişi kendi hakkında, karşılaştırma ve kıyaslamalar yapmamalıdır.

Psikolojik Özgüven Nasıl Kazanılır?

Psikolojik bakımdan bireyin özgüveni kaybetmesi veya özgüven eksikliği yaşaması vaziyetinde, bu konuda uzman olan psikologdan destek alması gerekir. Özgüven eksikliğini gidermek veya özgüveni geliştirmek için uygulanan birçok terapi metodu bulunmaktadır. Bu metotlardan en etkili olanı; bilişsel davranışçı terapiyle psikodinamik yönelimli terapi olarak belirtilebilir.

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Bir başka açıdan; özgüven kazanılmasında psikolog veya psikiyatri tedavisi etkili olsa bile, kimi metotlar da bu konuda etkili olmaktadır. Örnek olarak; bireyin kendi olumlu taraflarını keşfetmesi, giyimine ve görünümüne dikkat etmesi, kendisini destekleyip, takdir eden bireylerle daha çok zaman geçirmesi, dik oturuş ve duruş sahibi olması, eşsiz olmaya çalışmaması, sürekli şekilde kendisini eleştirmekten vazgeçmesi gibi durumlar da özgüven eksikliğinin gelişimine destek olmaktadır.