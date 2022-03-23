Özer: Şiddetin önlendiği her türlü etkinliği yaygınlaştıracağız

Haberin Devamı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı'na katılan Bakan Özer, “Bizim en önemli enstrümanlarımızdan biri, tüm okullarımızda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlarımızın olması. Yaklaşık 60 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanımız var. Bu faaliyet kapsamında, tüm rehber öğretmenlere ve danışmanlarımızı eğitimlerden geçirdik, geçirmeye devam edeceğiz. Tüm liselerimizde, şiddetin her türlüsü, kadına yönelik şiddet ve bağımlılıklar konusunda farkındalık çalışmalarını aktif olarak yürüteceğiz” diye konuştu.

Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarında ciddi artış olduğunu belirten Özer şöyle devam etti: "Bu süreçten en fazla faydalananlar, kız çocuklarımız ve kadınlarımız oldu. Bu dönem sadece tüm çocuklarımızın eğitime erişimle ilgili kitlesel dönüşümün, eğitimde evrenselleşmenin yaşandığı bir dönem olmadı, aynı zamanda kız çocukların ve kadınların eğitime erişimi ile ilgili sorunların çözüldüğü bir dönem de oldu.

Haberin Devamı

BAŞÖRTÜSÜ KADINA YÖNELİK BİR ŞİDDETTİ

Eğitimin demokratikleşmesi sürecinde de önemli ilerlemeler yaşandı. Başörtüsü engelinden dolayı eğitime erişemeyen kadınlarımız, kız çocuklarımız oldu ama bu konu hiçbir zaman kadına şiddet bağlamında değerlendirilmedi. Anayasal bir suç olarak eğitime erişim engellendiği gibi aynı zamanda kadına yönelik de bir şiddet gerçekleşti. Onun için kadına yönelik şiddet üzerine konuşan insanların içtenlik ve samimiyetinin çok önemli olduğuna inanıyorum.

HALK EĞİTİM KURSLARINA 7 MİLYON KADININ KATILIMINI HEDEFLİYORUZ

Halk eğitim kurslarına da kadınların katılım oranının yüzde 70. 2021'de 1.6 milyon kadınımız halk eğitim merkezlerindeki kurslardan yararlandılar. Bu seneki hedefimiz, 10 milyon. Yani yüzde 70 oran gerçekleşirse 7 milyon kadınımızı halk eğitim kurslarından yararlandırmış olacağız. Bu, çok önemli bir nokta.

Mesleki Eğitim Kanunu'nda geçen yıl aralık ayında yapılan 3 önemli düzenlemeden önce bu merkezlerde 27 bin kadın varken şu an bu sayı 80 bine çıktı. Bu merkezlere devam eden kadınlarımızın yüzde 50'si 19 yaş üzeri. Bakanlık olarak kadınların istihdamda daha güçlü olmalarıyla ilgili mekanizmayla bu sürece katkıda bulunmaya devam ediyoruz.

Haberin Devamı

MEB TÜRKİYE’NİN ÖRNEKLEMİ DEĞİL EVRENDİR

Bizim en önemli enstrümanlarımızdan biri, tüm okullarımızda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlarımızın olması. Yaklaşık 60 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanımız var. Bu faaliyet kapsamında, tüm rehber öğretmenlere ve danışmanlarımızı eğitimlerden geçirdik, geçirmeye devam edeceğiz. Tüm liselerimizde, şiddetin her türlüsü, kadına yönelik şiddet ve bağımlılıklar konusunda farkındalık çalışmalarını aktif olarak yürüteceğiz. Bununla ilgili her türlü planlamamızı yaptık. Belki de en önemli uzun vadeli katkılardan birini biz vereceğiz çünkü eğitim sistemi o kadar büyük bir noktaya geldi ki... 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin örneklemi değil; evreni. Eğer biz Millî Eğitim Bakanlığının enstrümanlarını çok aktif olarak kullanırsak ulaşamayacağımız hiçbir nokta yok. Halk eğitim merkezlerimizde şiddet, şiddeti önleme, kadına yönelik şiddetle mücadele, öfke kontrolü ve diğer parametrelerle ilgili aktif olarak çalışmalar devam edecek.

Haberin Devamı

OKUL YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK ‘ŞİDDET’ GÜNDEMLİ EĞİTİMLER

Eğitim sisteminde 57 bin 108 okul bulunuyor. Yönetici, öğretmen, öğrenci ve idari personelin uyumlu ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde ilerlediği bir okul iklimi tesis etme yönünde yeni çalışmalar başlattık. Bu çalışmaları da faaliyet planı kapsamında olmamasına rağmen buraya dâhil edeceğiz. Okullarımızda şiddete toleransın sıfır olduğu, akran zorbalığının mümkün olduğunca engellendiği her türlü etkinliği yaygınlaştıracağız. Bu kapsamında, 57 bin 108 okul yöneticimizin tamamını, yardımcılarıyla birlikte 90 bin kişilik çalışma arkadaşlarımızı çok kapsamlı eğitimlerden geçireceğiz. Bu eğitimlerin içinde kadına yönelik şiddet, akran zorbalığı ve bağımlılıklar gündem maddesi olacak.

Haberin Devamı

Merkezi planlamalar yerine okul bazlı planlamalara başladık. öğretmenlerin mesleki gelişimi konusunda okullara kaynak aktarılacak. Burada da ana odaklardan biri, kadına yönelik şiddet olacak. Tüm öğretmenlerimizi bu eğitimlerden geçirmeye çalışacağız.

Okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının artırılması için 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfının bu yıl açılmasının hedefliyoruz. Süreç çok hızlı ilerliyor. En son olarak OSB'lerde de anaokulları açılmasıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarıyla yakında inşallah, güzel bir süreci başlatmış olacağız. Okul öncesi eğitimde yer alan çocukların, uzun vadede yaşamlarında şiddete yönelik eğilimleri çok daha düşük ve suç oranları çok daha düşük oldu. Onun için bu süreçte de kadına yönelik şiddetle mücadeledeki en kalıcı şeylerden biri de işte bu okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması olacak.”