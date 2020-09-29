Özel Üçgenler nelerdir? Özel Üçgenler (8,15,17) - (7,24,25) - (30,60,90) ve diğer hepsi konu anlatımı

Özel üçgen konuları bazen öğrenciler tarafından karıştırılsa da aslında öğrenildiği zaman oldukça basittir. Özel üçgenleri öğrenmek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

Özel Üçgenler Nelerdir?

Farklı çeşitlerde özel üçgen çeşitleri vardır. Bu üçgenler öğrenildiğinde geometri sorularının çözülmesi çok daha kolay olacaktır. Özel üçgenler öğrenildiği zaman sorular işlem kalabalığı gerektirmeden oldukça kolay bir şekilde çözülebilmektedir.

Dik Üçgenler

Herhangi bir açısı 90 derece olan üçgenlere dik açılı üçgen ya da dik üçgen denmektedir. Dik açının hemen karşısındaki kenar hipotenis ismi ile anılmaktadır. Diğer iki kenar ise dik kenar ismi ile anılmaktadır. Dik üçgenlerde dik açının karşısında bulunan kenar yani hipotenüs her zaman üçgenin en uzun kenarı olmak zorundadır.

Pisagor Bağıntısı Nedir?

Bir dik üçgende iki dik kenarın karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Bu bağıntıdan da dik üçgen de herhangi iki kenar verildiği zaman diğer kenarı bulmak çok kolaydır.

Özel Dik Üçgenler (8,15,17) - (7,24,25) - (30,60,90) ve Diğer Konu Anlatımları

(3-4-5) Üçgeni

bir dik üçgenin iki dik kenarının biri 3 ve 3'ün katı diğeri de 4 ve 4'ün katı olduğu zaman hipotenüs 5 ve 5'in katı olmaktadır. (3-4-5), (6-8-10), (9-12-15) bu özel üçgene örnek verilebilir.

(5-12-13) Üçgeni

Bir dik üçgenin dik kenarları 5 ve 12 ya da bunların katları olduğu zaman hipotenüs 13 ve katı olmak zorundadır. Bu üçgenlere örnek verecek olursak; (5-12-13), (10-24-26) şeklinde gitmektedir.

(8-15-17) Üçgeni

Dik üçgende dik kenarlardan bir 8 diğeri 15 olduğu zaman hipotenüs 17 olmalıdır. Üçgenler bu sayıların katları şeklinde de olabilmektedir.

(7-24-25) Üçgeni

Dik üçgende iki dik kenardan biri 7 diğeri 24 olduğunda hipotenüs 25 olmak zorundadır. Üçgen bu sayıların katları şeklinde de olabilmektedir.

İkizkenar Dik Üçgenler

İkizkenar dik üçgenlerde bir tane dik açı bulunur. diğer iki açı da birbirine eşittir. Yani 45'er derecedir. İkizkenar dik üçgenlerde dik kenarların ölçüleri de birbirine eşittir. İkizkenar dik üçgenlerde dik kenarlardan birinin kök iki katı hipotenüsü verir.

30-60-90 Üçgeni

Eşkenar bir üçgeni yani içi açılarının hepsi birbirine eşit olan bir üçgeni bir kenardan yükseklik ile dik bir şekilde böldüğünüz zaman bu özel üçgen oluşur. 30-60-90 üçgeninde 90 açısının karşı kenarı a ise 60 açısının karşısı a kök 3 bölü 2 olur. 30 açısının karşısı da a bölü 2 şeklinde yazılır.

30-30-120 Üçgeni

İkizkenar üçgen olan bu özel durumlu üçgende 30 açılarının gördüğü kenarlar a ise 120 açısının gördüğü kenar a kök 3 olmaktadır.

15-75 -90 Üçgeni

Bu üçgende hipotenüsün yüksekliğine x dediğimiz zaman hipotenüsün uzunluğu bu ölçünün 4 katı yanı 4x olmaktadır.

İkizkenar Üçgen Özellikleri

İkizkenar üçgende tepe açıdan bir yükseklik indirildiği zaman bu yükseklik üçgenin hem açı ortayı hem de kenar ortayı olmaktadır. Yani bir üçgende açı ortayın yükseklik olduğu belirtiliyorsa üçgenin ikizkenar üçgen olduğunu söylemek mümkündür.

Bir üçgende açı ortay aynı zamanda kenar ortay ise yine bu üçgenin ikizkenar üçgen olduğu söylenir. Bir üçgende tepe açısından inen bir yükseklik aynı zamanda kenar ortay ise üçgenin ikizkenar üçgen olduğu anlaşılır. Bu özellik oldukça önemli bir özelliktir. Bu sebeple sorularda sıkça karşılaşılmaktadır.