‘Özel okula erken kayıt zamsız’

Bu oranın uygulanmasının mümkün olmadığını söyleyen Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, henüz yüzde 20 zam yapanı bile görmediğini söyledi. Öztürk, “Şu an erken kayıt dönemi var. Mart, nisan aylarında velilerimiz okula gelirse, geçen seneki fiyatlardan kaydını yaptırabiliyor” dedi. Velilerin elini çabuk tutması durumunda geçen seneki fiyattan kayıt yapılacağını söyleyen Öztürk, önümüzdeki yıl özel okullarda en az yüzde 10 öğrenci kaybı yaşanacağını söyledi:

ARTIŞ YÜZDE 15 CİVARI OLACAK

“Ücret artışları yönetmeliklerimiz çok nettir. TEFE artı TÜFE bölü iki artı 5 puan. Fiyatlar henüz açıklanmadı ancak açıklayacağımız ay itibarıyla yüzde 25 civarı bir artış ortaya çıkıyor. Ancak benim bu ücret artışını velime uygulamam mümkün değil. Ben bu sene yüzde 15-16 gibi bir artış hesaplayacağım. Henüz yüzde 25 artış uygulayan bir okul görmedim. 1 milyon 400 bin öğrenci vardı. 350 bin civarında öğrenci kaybı yaşandı. Bunun da yüzde 70’i okul öncesi. Çünkü okul öncesi zorunlu değil. 27 bin de öğretmen kaybı var. Bu öğretmenler işsiz kaldı. Normalde bu süreçte personeli işten çıkartmak yasak. Ama kapanınca istihdam dışı kaldılar. Bine yakın kurum kapandı. Önümüzdeki yıl özel okula gönderemeyeceğim diyen veli sayısı da oldukça fazla.”