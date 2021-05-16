Özel okul dernekleri: Yüz yüze eğitim bütün sınıflarda olsun Öğretmenlerin aşılanması hızlandırılsın

TÖZOK, ÖZDEBİR, ÖZDER, ÖZKURBİR ve TÖDER tarafından ortak yapılan ve “Okulların açılmasını; cumhurbaşkanımız istiyor, Milli Eğitim Bakanımız istiyor, herkes istiyor, o zaman soruyoruz: Eğitimi kim engelliyor?” denilen açıklama şöyle:

DERSE KATILIM AZ

“2020 Mart ayında ülkemizi de etkilemeye başlayan pandemide okullar ilk kapanan kurumlardan oldu. O dönemden bu yana kısa sürelerde seyreltilmiş bir şekilde bazı sınıflarda yüz yüze eğitim yapılsa da, genellikle uzaktan öğretim yapıldı. Başta TÜBİTAK olmak üzere son dönemde birçok kurum ve kuruluş tarafından hazırlanan raporlarda, uzaktan eğitime bilhassa resmi okullarda katılımın az olduğu ve katılan öğrencilerde öğretimden faydalanmanın istenen seviyede olmadığı ortaya konuyor. Okulların kapalı olduğu dönemlerde öğrencilerin kayıt dışı mekânlardan eğitim almaya çalışması sorunu da meydana geldi.

KABUL EDİLEMEZ

Uzaktan öğretim başta öğretmenler olmak üzere; öğrencileri ve velileri de yormuştur. Öğrencilerde öğrenme kayıpları yanında psikolojik, sosyal ve fiziksel kayıplar oluştu ve ekran bağımlılığı arttı. Dünya genelinde okulları en uzun süre yüz yüze eğitime kapatan ülkelerden birisi durumuna düşmemiz kabul edilebilir değil. Bu salgının yayılmasında eğitim kurumlarının payı olmadığını tüm yetkililerin açıklamalarından biliyoruz. Bütün bu gerekçelerle okulların yüz yüze eğitime başlamasının bir ülke ödevi olduğuna inanıyoruz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM TÜM SINIFLARDA BAŞLAMALI

Kısmi normalleşmeye geçeceğimiz 17 Mayıs sonrasında öncelikli isteğimiz; öğretmenlere başlayan aşılamanın hızlandırılması ve yüz yüze eğitimin bütün sınıflarda hemen başlatılmasıdır.