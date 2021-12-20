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Özel öğrencilere eğitim materyali

#Emine Erdoğan#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer#Özel Öğrencilere Eğitim Materyali
Özel öğrencilere eğitim materyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katıldığı törenle Türkiye’nin 7 bölgesindeki özel öğrencilere özel eğitim materyali gönderildi.

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Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı’nca 2018 yılında başlatılan ’Özel Çocuklara Özel Materyaller’ projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle Türkiye’nin 7 bölgesine 7 TIR özel eğitim materyali gönderdi. Emine Erdoğan ve Bakan Özer ile eşi Nebahat Özer, TIR’lar uğurlanmadan önce materyallerin sergilendiği standı gezdi.

Burada konuşan Bakan Özer, ’Özel Çocuklara Özel Materyaller’ projesinin Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütüldüğünü hatırlatarak, "Bugün hanımefendinin teşrifleriyle 117 bin tane materyali 7 bölgeye göndereceğiz. 2022 yılı içerisinde de 483 bin yeni özel eğitim materyali yaparak, 2022 yıl sonu itibarıyla 1 milyon materyali tüm öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Özel eğitim alan öğrencilerimiz materyalle ilgili sorun yaşamayacak" diye konuştu.

3 YILDA 11 BİN 100 SINIF ÖZEL MATERYALLE BULUŞTU
’Özel Çocuklara Özel Materyaller’ projesi kapsamında, 2021 yılına kadar 8 bin 100 sınıfa, 400 binden fazla özel eğitim materyali gönderildi. Bugün gönderilen 117 bin materyalin 3 bin özel eğitim sınıfı ve okuluna dağıtımıyla birlikte son 3 yıllık süreçte 11 bin 100 sınıftaki özel çocuklar, özel materyalleriyle buluşmuş olacak. Materyal setleri, ilkokul ve ortaokulların bünyesinde açılan hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizlik, otizm, görme ve işitme yetersizliği olan öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim sınıfları başta olmak üzere özel eğitim okullarına devam eden özel çocuklara ulaştırılıyor. Kavram, okuma yazma, matematik, bilişsel beceriler, öz bakım, günlük yaşam, toplumsal uyum, sosyal iletişim gibi alanlarındaki becerilerin kazandırılmasına yönelik hazırlanan özel eğitim materyalleriyle öğrencilerin öğrenme ve üretme süreçlerinin zenginleştirilmesi hedefleniyor.

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4 AYRI ÖZEL MATERYAL SETİ
Özel çocuklara ait özel materyaller, 4 ayrı set içeriyor. Orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizlik ve otizmi olan öğrenciler için oluşturulan sette örüntü küpleri, el kuklaları, kavram kartları gibi 46 parça ürün bulunuyor. Hafif zihin yetersizliği ve otizmi olan öğrencilere yönelik sette geometri tahtası, dört işlem çarkı, renkli sıralama çubukları gibi 37 parça ürün yer alıyor. Görme yetersizliği olan öğrencilere özel sette ahşap geometrik dörtlü yapboz seti, herkes için tombala, market seti gibi 15 parça ürün var. İşitme yetersizliği olan öğrencilere yönelik sette ise işaretin peşinde, zamanı öğrenelim, işlem trafiği gibi 25 parça ürün yer alıyor. Öğrenci sayısına göre orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizlik ve otizmi olan öğrenciler ile hafif zihin yetersizliği ve otizmi olan öğrencilere yönelik setlerden 1250şer tane, işitme ve görme yetersizliği olan öğrencilere hazırlanan setlerden ise 250’şer tane TIR’lara yüklenerek, illere gönderildi.

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#Emine Erdoğan#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer#Özel Öğrencilere Eğitim Materyali

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