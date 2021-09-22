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Özel öğrenciler için etkinlik seti hazırlandı

#Millî Eğitim Bakanlığı#Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri#Türkçe Dersi
Özel öğrenciler için etkinlik seti hazırlandı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrencileri için Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti hazırlandı.

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Setler, öğrencilerin bilgiye erişmelerini, bağımsızlaşmalarını; seyahat etmek, bir ürün satın almak veya doktora gitmek gibi basit günlük yaşam aktivitelerinde okuryazarlıklarını sağlamak amacıyla geliştirildi. 

3 BİN ETKİNLİKTEN OLUŞUYOR
15 kitaptan oluşan Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinler Seti müfredattaki kazanımların tümünü kapsayacak şekilde yaklaşık 3 bin etkinlikten oluşuyor. 3 bin adet basımı yapılarak 81 ile gönderilen sete dijital olarak da ulaşılabiliniyor.

Müfredatta yer alan kazanımlar, söz konusu sette çok küçük aşamalarla kolaydan zora sıralanarak yer alıyor. Bu da sette her öğrencinin ihtiyacına cevap verecek nitelikte etkinliklerin bulunabilmesine imkân sağlıyor. Öğrencilerin okuma öncesi kazanacakları görsel ve işitsel algı, el ve göz koordinasyonu gibi birçok beceri, onları öğrenmeye hazırlamayı amaçlıyor. 

ERKEN OKURYAZARLIKTAN BAŞLIYOR
Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti, öğrenmeye hazırlık, erken okuryazarlık, ilk okuma yazma, okuduğunu anlama, yazılı ifade, dinlediğini anlama, sözlü iletişim gibi öğrenme alanları üzerine yapılandırıldı. Set, ayrıca öğrencilerin erken okuryazarlıktan başlayarak sözlü iletişim becerilerine kadar işlevsel Türkçe becerilerini geliştirmeyi de amaçlıyor.

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#Millî Eğitim Bakanlığı#Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri#Türkçe Dersi