Özel çocukların uğur böceği anneleri

Özel ilgiye muhtaç evlatlarına zaman ayırmak için kariyerlerini, eğitimlerini, hikayelerini yarım bırakmak zorunda kalan uğur böceği annelerinin çoğu hayata sıfırdan başladılar. İşte uğur böceği annelerinden bazılarının çarpıcı hikayeleri.
BOĞAZİÇİ’NDEN KAYDIM SİLİNDİ
Oğlum Ege artık 7 yaşında ve biraz daha algısı açıldı, söz dinlemeye başladı ve benden başka biriyle, mesela annemle bir süre kalabilecek pozisyona geldi. Ben de otizm ile yaşamaya alıştım. Eğitimime devam etmek istedim ancak yüksek lisans programından kaydımın silindiğini gördüm. Tüm konsantrasyonum oğlum Ege olduğu için benim için çok önemli olan akademisyenliği hayalimden çıkarmıştım ve zamanın nasıl geçtiğinin farkında bile değildim.
Kaydımı son dondurmamın üstünden 4 sene geçmiş ve kaydım silinmiş. Ortada haksız, hukuksuz bir durum yok. Ama yeniden hayata tutunabilmeleri için özel çocuk annelerine yönelik belki farklı bir düzenlemeler yapılabilir diye düşünüyorum.
BİR AN BİLE HAYIFLANMADIM
Bizim ve çocuklarımızın durumu hiç arkaya bakmadan hayattaki her şeyden vazgeçebilmeyi gerektiriyor. Üstelik yaşadığımız duygu o kadar ilginç ki; otizmli evlatları için uğraşan annelerin hiçbiri geride bıraktıkları için bir an bile pişman değil. Ben de onlardan biriyim."
OĞLU İÇİN AVUKATLIĞI BIRAKTI
Severek yaptığı avukatlık mesleğini bırakan İlknur Akbay 11 yaşındaki Yiğit Ali’nin annesi: “Anne olduğum yıllarda 6 yıllık avukattım ve eşimle birlikte kendi hukuk büromuzda çalışıyordum. Çok gezen ve hayat dolu biriydim. Hamilelik sonrası ara verip işime geri dönerim, oğlumu da yaşı gelince kreşe veririm diye hayaller kurarken Yiğit Ali, 25 haftalık ve 800 gram olarak prematüre doğdu. Ardından kalıcı sorunlar da beraberinde geldi. Benim oğlum çift engelli. Prematüre doğan bebekler büyüyorlar ancak çok özel ilgi gerekiyor bu nedenle 2 yıl hiç dışarı çıkmayıp evi hastaneye çevirdik. Üç buçuk yaşına geldiğinde oğluma görme kaybı ve gelişim geriliği teşhisi kondu. Bu arada avukatlığı bıraktım tüm vaktimi onun eğitimine ayırdım. Kendim de sertifika programlarına katıldım ve oğluma yardımcı olacak çok sayıda eğitim aldım. Avukatlığı özlüyorum, dönmek isterdim ama oğlum için iyi olan neyse onu seve seve yaparım.”
UĞUR BÖCEĞİ AKIMININ MİMARI
Özel eğitime muhtaç çocukların anneleri sosyal medya üzerinde önemli bir dayanışma gösteriyor. Bu dayanışmanın sembolü olarak sosyal medya hesaplarında kullanıcı isimlerinin yanında uğur böceği simgesi kullanıyorlar. Bu fikrin sahibi avukat Sedef Erken, eski eşi sanatçı Ogün Sanlısoy ile evliliğinden otizmli oğlu olan bir anne. 15 yaşındaki oğlu Ozan’la yaşayan ve 2009 yılından beri otizmli anneler için aktif çalışan