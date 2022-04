Özel çocukların uğur böceği anneleri

Haberin Devamı

Özel ilgiye muhtaç evlatlarına zaman ayırmak için kariyerlerini, eğitimlerini, hikayelerini yarım bırakmak zorunda kalan uğur böceği annelerinin çoğu hayata sıfırdan başladılar. İşte uğur böceği annelerinden bazılarının çarpıcı hikayeleri.

Haberin Devamı

Merve Erkut, İstanbul Aydın Üniversitesi Çevirmenlik ve Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi mezunu. Hayali olan tarih yüksek lisansına Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanarak adım attı. Eğitimine başladıktan birkaç ay sonra hamile olduğunu öğrendi. Doğum nedeniyle ara verdiği yüksek lisansa geri döndüğünde oğlu Ege’nin otizmli olduğunu öğrendi.Bugün 35 yaşında olan Erkut yarım bırakmak zorunda kaldıklarını şöyle anlattı:“Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanmak çok zordu. Kurullar, referans mektupları, sınavlar, notlar 2 senemi aldı. Başladığım sene Ege doğdu. Bir buçuk yaşına geldiğinde bir sıkıntı olduğunu anladım. Doktor doktor gezip otizm teşhisini aldıktan sonra 18 aylıkken özel eğitime başladık. Artık tüm vaktimi onun gelişimine ayırıyordum.

BOĞAZİÇİ’NDEN KAYDIM SİLİNDİ

Oğlum Ege artık 7 yaşında ve biraz daha algısı açıldı, söz dinlemeye başladı ve benden başka biriyle, mesela annemle bir süre kalabilecek pozisyona geldi. Ben de otizm ile yaşamaya alıştım. Eğitimime devam etmek istedim ancak yüksek lisans programından kaydımın silindiğini gördüm. Tüm konsantrasyonum oğlum Ege olduğu için benim için çok önemli olan akademisyenliği hayalimden çıkarmıştım ve zamanın nasıl geçtiğinin farkında bile değildim.

Kaydımı son dondurmamın üstünden 4 sene geçmiş ve kaydım silinmiş. Ortada haksız, hukuksuz bir durum yok. Ama yeniden hayata tutunabilmeleri için özel çocuk annelerine yönelik belki farklı bir düzenlemeler yapılabilir diye düşünüyorum.

BİR AN BİLE HAYIFLANMADIM

Bizim ve çocuklarımızın durumu hiç arkaya bakmadan hayattaki her şeyden vazgeçebilmeyi gerektiriyor. Üstelik yaşadığımız duygu o kadar ilginç ki; otizmli evlatları için uğraşan annelerin hiçbiri geride bıraktıkları için bir an bile pişman değil. Ben de onlardan biriyim."

Haberin Devamı

OĞLU İÇİN AVUKATLIĞI BIRAKTI

Severek yaptığı avukatlık mesleğini bırakan İlknur Akbay 11 yaşındaki Yiğit Ali’nin annesi: “Anne olduğum yıllarda 6 yıllık avukattım ve eşimle birlikte kendi hukuk büromuzda çalışıyordum. Çok gezen ve hayat dolu biriydim. Hamilelik sonrası ara verip işime geri dönerim, oğlumu da yaşı gelince kreşe veririm diye hayaller kurarken Yiğit Ali, 25 haftalık ve 800 gram olarak prematüre doğdu. Ardından kalıcı sorunlar da beraberinde geldi. Benim oğlum çift engelli. Prematüre doğan bebekler büyüyorlar ancak çok özel ilgi gerekiyor bu nedenle 2 yıl hiç dışarı çıkmayıp evi hastaneye çevirdik. Üç buçuk yaşına geldiğinde oğluma görme kaybı ve gelişim geriliği teşhisi kondu. Bu arada avukatlığı bıraktım tüm vaktimi onun eğitimine ayırdım. Kendim de sertifika programlarına katıldım ve oğluma yardımcı olacak çok sayıda eğitim aldım. Avukatlığı özlüyorum, dönmek isterdim ama oğlum için iyi olan neyse onu seve seve yaparım.”

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Karabük Üniversitesi’nde işletme ve İstanbul Üniversitesi’nde fotoğrafçılık bitiren ve otizmle tanışmadan önce bir kolejde insan kaynakları danışmanlığı yapan Betül Özkaya’nın yeni hayat hikayesi oğlu Deniz’in doğduktan sonra yoğun bakımda geçirdiği epilepsi nöbetiyle başladı.İşini bırakıp tüm vaktini oğluna ayıran Özkaya atipik otizm teşhisi konan Deniz için verdiği mücadeleyi şöyle anlattı:“Nöroloji doktoru, beş günlük lohusayken bana oğlumun çok yaşamayacağını söyledi. İlk bir yıl oğlumun gözlerinin içine bakarak geçti. Sürekli Deniz’le ilgilendim ve gözüm başka bir şey görmedi gündüzümü oğluma, gecelerimi de onun için okuduğum makalelere ayırdım. O çabalarım sonuç verdi. Deniz şu an üç yaşında algı sorunu yok ama makasla bir şey kesemiyor, bir hamurla oynayamıyor. Haftada 4 gün eğitime gidiyoruz. İleride belki çalışma hayatına dönebilirim diye kendimi hazır tutmak amacıyla şimdi uzaktan eğitimle çocuk gelişimi okuyorum. Böylece Deniz’i de yanıma alıp bir kreşte yardımcı öğretmenlik yapabilmek gibi bir hayalim var.”

Haberin Devamı

7 yaşındaki otizmli oğlu Ekrem Demir’e vakit ayırmak zorunda olduğu için sık sık izin almak zorunda olan ve bu nedenle işini kaybeden bilgisayar destek sorumlusu Burcu Çağla Kömürcüoğlu aynı zamanda çocuk gelişimi eğitimini yarım bıraktı ve yaşadıklarını şöyle anlattı: “Çocuğum 3 yaşına geldiğinde bir arkadaşım konuşma probleminden dolayı doktora gitmemi tavsiye etti ve otizm teşhisi kondu. Hırçınlığı nedeniyle sürekli öğretmeni okula çağırıp başında durmamı istiyordu. Hem işimle hem onunla ilgilenmeyi birlikte yürütemedim ve işten ayrıldım. Elbette işsiz kaldığım için üzgünüm ama ona daha çok yetebileceğim daha çok yanında olabileceğim için de üzüntüm azalıyor.”

UĞUR BÖCEĞİ AKIMININ MİMARI

Özel eğitime muhtaç çocukların anneleri sosyal medya üzerinde önemli bir dayanışma gösteriyor. Bu dayanışmanın sembolü olarak sosyal medya hesaplarında kullanıcı isimlerinin yanında uğur böceği simgesi kullanıyorlar. Bu fikrin sahibi avukat Sedef Erken, eski eşi sanatçı Ogün Sanlısoy ile evliliğinden otizmli oğlu olan bir anne. 15 yaşındaki oğlu Ozan’la yaşayan ve 2009 yılından beri otizmli anneler için aktif çalışan