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Ötüken Şu Anda Neresi, Hangi Ülkede? Ötüken Türkler İçin Ne Anlama Gelir?

#Ötüken#Ötüken Neresi
Ötüken Şu Anda Neresi, Hangi Ülkede Ötüken Türkler İçin Ne Anlama Gelir

Ötüken kenti, Türk tarihinde önemli bir yeri olan kentlerden biridir. Özellikle bulunduğu konum ve coğrafi özellikleriyle Türklere stratejik ve manevi güç kaynağı olarak üstünlük sağlamıştır. Peki, ötüken şu anda nerede ve hangi ülkededir? Ötüken Türkler için ne anlama gelir sizler için tüm detayları derledik.

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 Ötüken birçok Türk devletine başkentlik yapmasıyla meşhur bir kenttir. Özellikle konum bakımından ve manevi açıdan Türklere kale vazifesi görmüştür.

 Ötüken Günümüzde Nerede ve Hangi Ülkededir?

 Ötüken Ötüken kenti günümüzde Orhun Nehrinin çevresinde yer almakla birlikte Moğolistan ve Rusya'nın arasında varlığını sürdürmektedir.

 Ötüken Türkler İçin Ne Anlama Gelir?

 Ötüken, Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olan kentlerden biridir. Özellikle birçok devlete kucak açmış olan bu kent Türkler için kutsal bir başkenttir. Hatta geleneksel Türk törelerinde Ötüken kenti dünyanın merkezi olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple bu şehrin başka ellere geçmesi Türkler açısından uğursuz olarak sayılmaktaydı.

 Tarih kaynaklarına bakıldığında Türk tarihi Asya Hun Devleti ya da diğer adıyla Büyük Hun Devleti ile başlamaktadır. Ötüken Asya Hun Devletine de merkezlik yapmış bir kent olmaktadır.

 Ayrıca Ötüken Oğuzların da önemli kararlar aldığı bir merkez olmaktaydı. O dönemlerde Gök Tanrı'ya inanan Oğuzlar yine bu kentte Tanrı'ya kurban adamışlardır.

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 Hun devletinden sonra Göktürkler onlardan sonra da Uygurlara ev sahipliği yapan Ötüken kutsallığıyla Türk tarihinin ana ögelerinden biri haline gelmiştir. Bu sebeplerden dolayı Ötüken kentinin Türk tarihi açısından anlamı oldukça büyüktür. Çünkü Ötüken kenti Türklere stratejik konumu itibariyle fayda sağladığı gibi manevi olarak da güç sağladığı söylenebilmektedir.

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#Ötüken#Ötüken Neresi

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