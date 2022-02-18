Otizmli öğrenciler için etkinlik kitabı

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Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce alanında uzman akademisyen ve öğretmenlerden oluşan bir ekip tarafından hazırlanan kitap, görsel algı ve dikkat geliştirme olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

Görsel algı kısmında, bu öğrencilerin eğitiminde öğretmenlerin temel unsur olarak ele aldığı kavrama, yorumlama, anlama yeteneğini pekiştirici etkinliklere yer verildi. Görsel eşleme, ayırt etme ve sınıflandırma alt amaçlarına yönelik hazırlanan görsel algı etkinlikleri hazırlanırken basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru bir yol izlenip, gerçek nesneler kullanılarak doğal yaşamdan örnekler verildi.

81 İLE GÖNDERİLDİ

Dikkat geliştirme kısmında ise çeşitli alıştırmalarla bireyin odaklanma süresini ve yeteneğini geliştirmek amaçlandı. Bu anlamda kitapta, otizmli çocukların gelişimsel ihtiyaçlarıyla bağlantılı olacak şekilde kaba ve ince motor becerilerini; sözel becerilerini, dikkat geliştirebilme ve sürdürebilme, mantık yürütme, problem çözme ve çözümleme yeteneklerini geliştirecek etkinliklere yer verildi. Tüm içerikler, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınarak sıralanmış ve mantıksal açıdan tüm aşamaları sistematik şekilde kurgulandı.

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‘Otizm Spektrum Bozukluğu Bulunan Öğrenciler İçin Etkinlik Kitabı’ 81 ildeki özel eğitim okullarına gönderildi.