ÖSYM'den açıklama: Sorun giderildi

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BAŞVURUYA ENGEL DURUM UYARISI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na başvuru yapmak isteyenler HES kodu engeliyle karşılaştı. Yönetmeliğe göre sınava başvurabilmek için geçerlilik tarihi 19.06.2022 17:45 veya sonrası olan Hes Kodunu sisteme kaydetmek gerekiyor. Ancak HES Kodu kalktığı için hem “Hayat Eve Sığar” uygulamasından hem de e-Devlet'ten kodlar görüntülenemiyor, süresi dolanlar yeni HES kodu oluşturamıyor.

SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA TEPKİ VAR

YKS başvuruları 7 Mart 2022 Pazartesi günü sona erecek. Başvuru süresinin dolmasına az bir zaman kala öğrenciler ÖSYM’den yanıt bekliyordu.

AYGÜN: GÜN İÇİNDE ÇÖZÜLECEK

Sosyal medyadan gelen şikayetler üzerine harekete geçen ÖSYM yaşanan HES kodu krizi ile ilgili çalışmaların başladığını şu açıklamayla duyurdu:

"Sağlık Bakanlığının almış olduğu karar doğrultusunda sınav başvurularında zorunlu olan HES kodunun Aday İşlemleri Sisteminden (http://ais.osym.gov.tr) kaldırılmasıyla ilgili gerekli güncelleme işlemlerini tamamlamak üzereyiz. Başvuru sistemlerimizin güncelleme çalışmaları gün içinde tamamlanacaktır. Artık sınav başvurularında HES kodu istenmeyecek ve adaylarımız sınav başvurularını HES kodu girmeden gerçekleştirebilecektir."

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Değerli adaylarımız,

Sağlık Bakanlığının almış olduğu karar doğrultusunda sınav başvurularında zorunlu olan HES kodunun Aday İşlemleri Sisteminden (https://t.co/xBG74LRTnU) kaldırılmasıyla ilgili gerekli güncelleme işlemlerini tamamlamak üzereyiz. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) March 5, 2022

ÖSYM BAŞKANI’NDAN İKİNCİ AÇIKLAMA: SORUN ÇÖZÜLDÜ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı ikinci açıklamayla sorunun çözüldüğünü YKS Başvurularında HES kodunun kaldırıldığını duyurdu:

“Başvuru sistemlerimizin güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır. Adaylarımız sınav başvurularını HES kodu girmeden gerçekleştirebilmektedir.”