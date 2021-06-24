ÖSYM Başkanı: Gerekli tedbirler alındı

Sınavın yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Aygün, şunları söyledi: “Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara’dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara’ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanacak. 2021-YKS’nin güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesi için ilgili tüm kurumlarımızın iş birliğinde gereken önlemler alındı. Sınav sonucu ne olursa olsun anne-babalar, evlatlarının yanında olmalı.”

İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre, 27 Haziran Pazar günü YKS’ye girecek adaylar ve refakatçileri ile sınav görevlileri 05.00-19.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.