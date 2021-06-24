ÖSYM Başkanı: Gerekli tedbirler alındı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran’da 3 oturum halinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 592 bin 579, Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 781 bin 760 ve Yabancı Dil Testine (YDT) 130 bin 522 adayın katılacağını açıkladı.
Sınavın yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Aygün, şunları söyledi: “Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara’dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara’ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanacak. 2021-YKS’nin güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesi için ilgili tüm kurumlarımızın iş birliğinde gereken önlemler alındı. Sınav sonucu ne olursa olsun anne-babalar, evlatlarının yanında olmalı.”
İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre, 27 Haziran Pazar günü YKS’ye girecek adaylar ve refakatçileri ile sınav görevlileri 05.00-19.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.