Osteomyelit nedir, nereden başlar? Kemik ve eklem enfeksiyonları yayılır mı? Tanısı ve tedavi yöntemleri..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme: Tablo açıklandı Bakan Kocadan bir kez daha aşı vurgusuCovid-19'da sıcak gelişme: Tablo açıklandı! Bakan Koca'dan bir kez daha 'aşı' vurgusu#Koronavirüs
İrfan Can Kahvecinin cezası belli olduİrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu! #Fenerbahçe
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
SMA hastalığı için önemli adımlar: Evlilik öncesi artık zorunlu...SMA hastalığı için önemli adımlar: Evlilik öncesi artık zorunlu...#Fahrettin Koca
Yeni Bakan Nebatiden ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdamYeni Bakan Nebati'den ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdam#Nureddin Nebati
Tahkimden Fatih Terim kararı İtiraz... Tahkim'den Fatih Terim kararı! İtiraz...#Galatasaray
Uçakla seyahat edecekler, dikkat THYden uyarı geldiUçakla seyahat edecekler, dikkat! THY'den uyarı geldi#THY
Şam rejimine flaş tepki Dışişleri Bakanlığı: Hadsiz açıklamayı şiddetle reddediyoruzŞam rejimine flaş tepki! Dışişleri Bakanlığı: Hadsiz açıklamayı şiddetle reddediyoruz#Dışişleri Bakanlığı
M.United-Arsenal maçında ilginç anlar Kimse anlamadı, şaşkına çeviren gol...M.United-Arsenal maçında ilginç anlar! Kimse anlamadı, şaşkına çeviren gol...#Manchester United
Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde Fiyatlarda yön neresiOns altın fiyatları 1 ayın dibinde! Fiyatlarda yön neresi? #Altın Fiyatları
Birlikte yaşadığı kadını 104 yerinden bıçakladı... Savunması şaşkına çevirdiBirlikte yaşadığı kadını 104 yerinden bıçakladı... Savunması şaşkına çevirdi#İzmir
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan önemli açıklamalarTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdinizDoktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'#CİMER
İlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacakİlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunlarıÖzel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!#Will Smith
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Osteomyelit nedir, nereden başlar? Kemik ve eklem enfeksiyonları yayılır mı? Tanısı ve tedavi yöntemleri..

Osteomyelit nedir, nereden başlar Kemik ve eklem enfeksiyonları yayılır mı Tanısı ve tedavi yöntemleri..

Kemik hastalıkları mutlaka tedavi edilmesi gereken hastalıklar arasında yer almaktadır. Osteomyelit tıp dilinde kemik hastalığı ve kemik iltihabı arasında yer almaktadır. Osteomyelit tedavisi için birçok kişi araştırma yapmaktadır. Osteomyelit ile ilgili araştırmalar son yıllarda iyice artmıştır. Peki Osteomyelit nedir? Osteomyelit nereden başlamaktadır? Kemik ve eklem enfeksiyonları yayılma eğilimi gösterir mi? Osteomyelit tedavisi nasıl yapılmaktadır? Tanısı ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte Osteomyelit hastalığı ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar.

Haberin Devamı

Osteomyelit kısaca kemik iltihabı olarak bilinen bir hastalıktır. Ortopedi hastalıklarından bir tanesi olarak bilinmektedir.

 Osteomyelit Nedir?

 Osteomyelit kemik iltihabı olarak bilinen bir hastalıktır. Yetişkinleri ve çocukları etkileyebilen bir hastalıktır. Bu hastalık kemik enfeksiyonu olarak da bilinmektedir. Osteomyelit yaklaşık olarak toplumumuzda 10 binde 2 kişide görülebilmektedir. Osteomyelit hastalığı kronik olarak da ortaya çıkabilir. Özellikle 20 yaş altı ve 50 yaş üstünde Osteomyelit hastalığı riski bulunmaktadır.

 Osteomyelit Nereden Başlar?

 Osteomyelit kemik dokusu ile birlikte başlayan bir hastalıktır. Kemik dokusu ile başlar ve diğer kemiklere de hızlı bir şekilde yayılma eğilimi göstermektedir. Aynı zamanda yavaş yavaş deride de bir takım enfeksiyon durumları ortaya çıkmaktadır.

 Kemik ve Eklem Enfeksiyonları Yayılır mı?

Haberin Devamı

 Kemik ve eklem enfeksiyonları yayılmaktadır. Osteomyelit bu sorusunun en büyük örneklerinden bir tanesidir. Öncelikle kemik dokularından ortaya çıkan bu durum daha sonra yayılır ve mikrobik bir faktör ortaya çıkarmaktadır. İlk olarak da kemiğin orta kısmında görülmektedir.

 Tanısı ve Tedavi Yöntemleri

 Osteomyelit tanısı için bir takım testler ve görüntüleme teknikleri kullanılmaktadır. Bu şekilde bu hastalığın var olup olmadığı yani kısaca teşhisi konulmaktadır. Bu teşhis yalnızca bir doktor tarafından konulmaktadır. Osteomyelit tedavi yöntemleri ise şu şekildedir;

 1) Antibiyotik Tedavisi

 Eğer Osteomyelit hafif seyirde seyrediyorsa ilk olarak yapılan tedavi seçenekleri arasında antibiyotik tedavisi gelmektedir. Antibiyotik tedavisi yalnızca hafif Osteomyelit vakalarında yapılmaktadır. Tedavi seçenekleri hastalığın şiddetine göre de değişebilir. Hastanın düzenli olarak antibiyotik ilaçlarını tüketmesi doktor tarafından tavsiye edilmektedir. En yaygın olan popüler tedavi seçenekleri arasında antibiyotik tedavisi gelmektedir.

 2) Cerrahi Tedavi

 İlerlemiş ve ağır olan Osteomyelit hastalığında ise cerrahi tedavi düşünülmektedir. Cerrahi tedavi ile birlikte ölü kemik dokuları operasyonlar ile birlikte çıkarılır. Aynı zamanda doktor tarafından tekrardan tekrarlamaması açısından kemiklere cerrahi girişimler yapılmaktadır. Cerrahi tedaviden sonra hastanın hastanede yatış süresi bulunmaktadır. Bu ameliyat ile birlikte enfekte olmuş kemikler dışarı çıkarılır ve içerisinde ki iltihaplar ve sıvılar boşaltılır. Bu şekilde hasta kendini daha iyi hisseder. Bu ameliyattan sonra da hastanın antibiyotik kullanması doktor tarafından tavsiye edilir ve önerilir.

 Bu hastalık mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Tedavi edilmediği takdirde ya da hastalığın fazla bir şekilde ilerlemesi durumunda cerrahi operasyonlar fayda vermeyebilir. BUnun yanı sıra da ampute işlemi yapılmaktadır. Hastanın kemiklerinin kesilmesine kadar durum varabilmektedir. Bundan dolayı kemiklerde yer alan herhangi bir enfeksiyonun mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Eğer sürekli olarak aynı semptomlar yaşanıyorsa kısa süre içerisinde doktordan yardım alınması gerekir ve hızlı bir şekilde tedavi seçeneklerinin uygulanması gerekmektedir.

Haberin Devamı

 Osteomyelit tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Bundan dolayı tedavi seçenekleri değerlendirilmeli ve hasta bu şekilde normal gündelik yaşantısına tekrardan kavuşabilmektedir. Eğer bu hastalık teşhisi aldıysanız mutlaka doktorunuzun dediklerine harfiyen uymanız son derecede önemlidir. Tedaviyi geciktirdiğiniz durumlarda daha ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir ve bu durum diğer kemiklere de yayılabilmektedir. Bundan dolayı hastalığın ciddiye alınması son derecede önem teşkil eder.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs