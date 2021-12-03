Osteomyelit nedir, nereden başlar? Kemik ve eklem enfeksiyonları yayılır mı? Tanısı ve tedavi yöntemleri..

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Osteomyelit kısaca kemik iltihabı olarak bilinen bir hastalıktır. Ortopedi hastalıklarından bir tanesi olarak bilinmektedir.

Osteomyelit Nedir?

Osteomyelit kemik iltihabı olarak bilinen bir hastalıktır. Yetişkinleri ve çocukları etkileyebilen bir hastalıktır. Bu hastalık kemik enfeksiyonu olarak da bilinmektedir. Osteomyelit yaklaşık olarak toplumumuzda 10 binde 2 kişide görülebilmektedir. Osteomyelit hastalığı kronik olarak da ortaya çıkabilir. Özellikle 20 yaş altı ve 50 yaş üstünde Osteomyelit hastalığı riski bulunmaktadır.

Osteomyelit Nereden Başlar?

Osteomyelit kemik dokusu ile birlikte başlayan bir hastalıktır. Kemik dokusu ile başlar ve diğer kemiklere de hızlı bir şekilde yayılma eğilimi göstermektedir. Aynı zamanda yavaş yavaş deride de bir takım enfeksiyon durumları ortaya çıkmaktadır.

Kemik ve Eklem Enfeksiyonları Yayılır mı?

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Kemik ve eklem enfeksiyonları yayılmaktadır. Osteomyelit bu sorusunun en büyük örneklerinden bir tanesidir. Öncelikle kemik dokularından ortaya çıkan bu durum daha sonra yayılır ve mikrobik bir faktör ortaya çıkarmaktadır. İlk olarak da kemiğin orta kısmında görülmektedir.

Tanısı ve Tedavi Yöntemleri

Osteomyelit tanısı için bir takım testler ve görüntüleme teknikleri kullanılmaktadır. Bu şekilde bu hastalığın var olup olmadığı yani kısaca teşhisi konulmaktadır. Bu teşhis yalnızca bir doktor tarafından konulmaktadır. Osteomyelit tedavi yöntemleri ise şu şekildedir;

1) Antibiyotik Tedavisi

Eğer Osteomyelit hafif seyirde seyrediyorsa ilk olarak yapılan tedavi seçenekleri arasında antibiyotik tedavisi gelmektedir. Antibiyotik tedavisi yalnızca hafif Osteomyelit vakalarında yapılmaktadır. Tedavi seçenekleri hastalığın şiddetine göre de değişebilir. Hastanın düzenli olarak antibiyotik ilaçlarını tüketmesi doktor tarafından tavsiye edilmektedir. En yaygın olan popüler tedavi seçenekleri arasında antibiyotik tedavisi gelmektedir.

2) Cerrahi Tedavi

İlerlemiş ve ağır olan Osteomyelit hastalığında ise cerrahi tedavi düşünülmektedir. Cerrahi tedavi ile birlikte ölü kemik dokuları operasyonlar ile birlikte çıkarılır. Aynı zamanda doktor tarafından tekrardan tekrarlamaması açısından kemiklere cerrahi girişimler yapılmaktadır. Cerrahi tedaviden sonra hastanın hastanede yatış süresi bulunmaktadır. Bu ameliyat ile birlikte enfekte olmuş kemikler dışarı çıkarılır ve içerisinde ki iltihaplar ve sıvılar boşaltılır. Bu şekilde hasta kendini daha iyi hisseder. Bu ameliyattan sonra da hastanın antibiyotik kullanması doktor tarafından tavsiye edilir ve önerilir.

Bu hastalık mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Tedavi edilmediği takdirde ya da hastalığın fazla bir şekilde ilerlemesi durumunda cerrahi operasyonlar fayda vermeyebilir. BUnun yanı sıra da ampute işlemi yapılmaktadır. Hastanın kemiklerinin kesilmesine kadar durum varabilmektedir. Bundan dolayı kemiklerde yer alan herhangi bir enfeksiyonun mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Eğer sürekli olarak aynı semptomlar yaşanıyorsa kısa süre içerisinde doktordan yardım alınması gerekir ve hızlı bir şekilde tedavi seçeneklerinin uygulanması gerekmektedir.

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Osteomyelit tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Bundan dolayı tedavi seçenekleri değerlendirilmeli ve hasta bu şekilde normal gündelik yaşantısına tekrardan kavuşabilmektedir. Eğer bu hastalık teşhisi aldıysanız mutlaka doktorunuzun dediklerine harfiyen uymanız son derecede önemlidir. Tedaviyi geciktirdiğiniz durumlarda daha ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir ve bu durum diğer kemiklere de yayılabilmektedir. Bundan dolayı hastalığın ciddiye alınması son derecede önem teşkil eder.