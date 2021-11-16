Osmanlı Tuğrası anlamı nedir? Osmanlı Tuğrasındaki sembollerin anlamları

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Osmanlı tuğrası günümüzde hala popülerliğini korumakta olan bir sembol olarak bilinmektedir. Osmanlı Devleti'nin gücünü anımsatan oldukça önemli bir motif olarak günümüzde de kullanılmaktadır. Osmanlı tuğrasının her dilde farklı bir anlama sahip olduğu da bilinmektedir.

Osmanlı Tuğrası Anlamı Nedir?

Tuğra kelimesi dilimizde mühür anlamında kullanılmaktadır. Osmanlı tuğrasının kültürümüzde oldukça büyük bir öneme sahip olduğunu söylemek mümkündür. Osmanlı tuğrası üzerinde padişahların lakapları ve imzaları yer almaktadır. Osmanlı tuğrası Arapça dilinde iz bırakma manasına gelecek şekilde kullanıldığı bilinmektedir.

Osmanlı döneminde ilk kez Orhan Gazi tarafından kullanılan Osmanlı tuğrası daha sonraki dönemlerde gelen padişahlar tarafından da kullanılmaya devam edilmiştir. Genel olarak ise Osmanlı tuğrası denildiği zaman padişahların isimlerini ve imzalarını taşıyan bir sembol akıllara gelmektedir. Aynı zamanda tuğra üzerinde padişahların babalarının isimleri de yer almaktadır.

Osmanlı Tuğrasındaki Sembollerin Anlamları

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Osmanlı tuğrasında yer alan sembollerin farklı anlamları bulunmaktadır. Osmanlı tuğrası üzerinde yer alan semboller; Tuğ'lar, Zülfe, Beyzeler, Sere ve Kollar olarak bilinmektedir. Her sembolün sahip olduğu farklı bir anlam bulunmaktadır.

Tuğ'lar, Elif harfi şeklinde yukarıya doğru çıkan semboller olarak ifade edilebilir.

Zülfe ise tuğların yanında yer alan sembol olarak ifade edilebilir. Flama şeklinde kavislere sahiptir.

Beyzeler, tuğranın sol tarafında yer almakta olan sembollerdir.

Sere ise bilinen bir diğer ismi ile kürsü manasına gelmektedir. Alt kısımda yer alan bölüm olarak ifade edilebilir. Genel bilgiler bu kısımda yer almaktadır. Padişahların ve babalarının isimlerinin bulunduğu kısım olarak bilinmektedir.

Kollar, aynı zamanda hançer olarak da bilinmektedir. Padişahların mahlasları da bu kısımda yer almaktadır.

Osmanlı tuğrası günümüzde de büyük bir öneme sahiptir. Oldukça eski bir tarihe sahip olan Osmanlı tuğrası, günümüzde yüzük ve bileklik gibi aksesuarlar üzerinde kullanılması tercih edilen motifler arasında yer almaktadır.