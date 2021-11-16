Osmanlı Tuğrası anlamı nedir? Osmanlı Tuğrasındaki sembollerin anlamları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Avrupanın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı Bugün kapıya dayandılar...Avrupa'nın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı! Bugün kapıya dayandılar...#Belarus
Emre Belözoğlu ilk kez açıkladı Teklif ve F.Bahçe...Emre Belözoğlu ilk kez açıkladı! Teklif ve F.Bahçe...#Emre Belözoğlu
Bitcoinin en büyük sırrı çözülüyor Satoshi Nakamotonun kim olduğu ortaya çıkıyorBitcoin'in en büyük sırrı çözülüyor! Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu ortaya çıkıyor#Bitcoin
Haiti Devlet Başkanına suikastten aranıyordu İstanbulda yakalandıHaiti Devlet Başkanı'na suikastten aranıyordu! İstanbul'da yakalandı#Jovenel Moise
Karaismailoğlu CNN Türkte açıkladı Kanal İstanbulda yüzde 30 detayıKaraismailoğlu CNN Türk'te açıkladı! Kanal İstanbul'da yüzde 30 detayı#Adil Karaismailoğlu
Cinayeti kim işledi Cesedin başındakiler birbirini suçladı... Dikkat çeken ilişki detayıCinayeti kim işledi? Cesedin başındakiler birbirini suçladı... Dikkat çeken ilişki detayı#Hakan Özbeğen
Bakan Koca böyle duyurdu İlk kez ülke gündemine taşımak istiyoruzBakan Koca böyle duyurdu! "İlk kez ülke gündemine taşımak istiyoruz"#Koronavirüs
Dünya Kupası Elemelerinde tarihi skor: 10-0Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor: 10-0!#İngiltere
Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı Flaş gelişmeGörüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Flaş gelişme#Yalova
Başak Cengizin hunharca katledilmesi... Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturmalıyızBaşak Cengiz'in hunharca katledilmesi... "Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturmalıyız"#AK PARTİ
İşte o canavarın evi Fotoğraflara DHA ulaştı...İşte o canavarın evi! Fotoğraflara DHA ulaştı...#Samuray Kılıcı
Tarihi keşif 40 milyon yıl öncesine ait...Tarihi keşif! 40 milyon yıl öncesine ait...#Fosil
Devlet Bahçeli’den talimat Herkes Müslüme için seferber olduDevlet Bahçeli’den talimat! Herkes Müslüme için seferber oldu#Müslüme Yağal
Süper Ligde inanılmaz Vedat Muriqi çalımı F.Bahçe beklenirken...Süper Lig'de inanılmaz Vedat Muriqi çalımı! F.Bahçe beklenirken...#Vedat Muriqi
Borsa İstanbula BBVA dopingi Türkiye ekonomisine duyulan güveni teyit ediyorBorsa İstanbul'a 'BBVA' dopingi! 'Türkiye ekonomisine duyulan güveni teyit ediyor'#BORSA İstanbul
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Osmanlı Tuğrası anlamı nedir? Osmanlı Tuğrasındaki sembollerin anlamları

Osmanlı Tuğrası anlamı nedir Osmanlı Tuğrasındaki sembollerin anlamları

Günümüzde tarihi kelimeler ile karşılaşıldığı zaman tam olarak ne anlama geldiği bilinmemektedir. Osmanlı tuğrası ise karşı karşıya gelebileceğiniz kelimeler arasında yer almaktadır. Osmanlı tuğrası anlamı nedir? Osmanlı tuğrasındaki sembollerin anlamları nelerdir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

  Osmanlı tuğrası günümüzde hala popülerliğini korumakta olan bir sembol olarak bilinmektedir. Osmanlı Devleti'nin gücünü anımsatan oldukça önemli bir motif olarak günümüzde de kullanılmaktadır. Osmanlı tuğrasının her dilde farklı bir anlama sahip olduğu da bilinmektedir. 

 Osmanlı Tuğrası Anlamı Nedir? 

 Tuğra kelimesi dilimizde mühür anlamında kullanılmaktadır. Osmanlı tuğrasının kültürümüzde oldukça büyük bir öneme sahip olduğunu söylemek mümkündür. Osmanlı tuğrası üzerinde padişahların lakapları ve imzaları yer almaktadır. Osmanlı tuğrası Arapça dilinde iz bırakma manasına gelecek şekilde kullanıldığı bilinmektedir. 

 Osmanlı döneminde ilk kez Orhan Gazi tarafından kullanılan Osmanlı tuğrası daha sonraki dönemlerde gelen padişahlar tarafından da kullanılmaya devam edilmiştir. Genel olarak ise Osmanlı tuğrası denildiği zaman padişahların isimlerini ve imzalarını taşıyan bir sembol akıllara gelmektedir. Aynı zamanda tuğra üzerinde padişahların babalarının isimleri de yer almaktadır. 

 Osmanlı Tuğrasındaki Sembollerin Anlamları 

Haberin Devamı

 Osmanlı tuğrasında yer alan sembollerin farklı anlamları bulunmaktadır. Osmanlı tuğrası üzerinde yer alan semboller; Tuğ'lar, Zülfe, Beyzeler, Sere ve Kollar olarak bilinmektedir. Her sembolün sahip olduğu farklı bir anlam bulunmaktadır. 

Tuğ'lar, Elif harfi şeklinde yukarıya doğru çıkan semboller olarak ifade edilebilir. 

Zülfe ise tuğların yanında yer alan sembol olarak ifade edilebilir. Flama şeklinde kavislere sahiptir. 

Beyzeler, tuğranın sol tarafında yer almakta olan sembollerdir. 

Sere ise bilinen bir diğer ismi ile kürsü manasına gelmektedir. Alt kısımda yer alan bölüm olarak ifade edilebilir. Genel bilgiler bu kısımda yer almaktadır. Padişahların ve babalarının isimlerinin bulunduğu kısım olarak bilinmektedir. 

Kollar, aynı zamanda hançer olarak da bilinmektedir. Padişahların mahlasları da bu kısımda yer almaktadır. 

Osmanlı tuğrası günümüzde de büyük bir öneme sahiptir. Oldukça eski bir tarihe sahip olan Osmanlı tuğrası, günümüzde yüzük ve bileklik gibi aksesuarlar üzerinde kullanılması tercih edilen motifler arasında yer almaktadır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz