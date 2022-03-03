Osmaniye hangi bölgede, haritada nerede? Osmaniye ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

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Osmaniye, Akdeniz Bölgesi'nde bulunan ve Çukurova'nın en doğu kısmında yer alan Türkiye'nin illerinden biri olarak tanımlanabilir.

Osmaniye Hangi Bölgede Yer Alır?

Osmaniye, bölge olarak Akdeniz'de yer alan illerden biridir. Yaşayan kişi açısından çok yoğunluğu olmayan bir il olmasının yanı sıra sakin ve huzurlu bir yaşam sürdürülebilecek illerden biri olarak sayılabilir. Akarsu ve barajları açısından oldukça çeşitliliğe sahip bir ildir. 3.767 kilometrelik bir yüzölçümüne sahip toprakları vardır. Bunun yarısına yakın olan kısmı ormanlıktır. Tarım alanları da bu yüzdeliğe yakındır. %20'ye yakın olan bir kısmı ise elverişsiz yapıda olan arazilerden meydana gelmiştir.

Osmaniye Haritada Nerededir?

Osmaniye Çukurova'nın doğu kısmında yer alan bir il olarak tanımlanmaktadır. Bunun nedeni ise Adana'ya komşu il olmasıdır. Çünkü Çukurova Adana'nın ilçelerinden biridir. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana Osmaniye'ye yakın ve komşu iller olarak sıralanabilir. Bölge olarak da Akdeniz Bölgesi'nde yer alan iller olarak sıralanabilir.

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Osmaniye İlçeleri Hakkında Bilgi

Osmaniye'nin pek çok ilçesi bulunmaktadır. Osmaniye'ye bağlı olan ilçeler şu şekilde sıralanabilir:

Hasanbeyli, Kadirli, Bahçe, Osmaniye, Toprakkale, Sumbas, Düziçi olarak sıralanabilir. Bu ilçelerden mesafe olarak en yakın olanı Toprakkale olarak bilinir. Hasanbeyli de yakındır, sonrasında Bahçe, Düziçi, Kadirli ve en uzak mesafe ile Sumbas sıralanabilir.

Osmaniye Nüfusu Hakkında Bilgi

Osmaniye ilinde toplamda 548.556 kişilik bir nüfus yaşam sürdürmektedir. Bu veri 2021 yılının başlarında sayılmıştır. Bu ilin yüzölçümü 3.321 kilometre kare olarak bilinir. Yıllık olarak nüfus artışı ise %1,82 kadar olmuştur. Bu aralıkta nüfus artış oranının en yüksek olduğu il Bahçe, en düşük olduğu il ise Sumbas olmuştur. Her ilçenin nüfusu ve yüzölçümü farklıdır. Bununla beraber km kareye düşen kişi sayısı da değişiklik gösterecektir. Toplamda 7 adet ilçesi bulunan Osmaniye, 14 adet belediyeye sahiptir.

Bu belediyelere bağlı olan 133 adet mahalle ve bunun yanı sıra 159 adet köy bulunmaktadır. Nüfusun en fazla olduğu ilçe Kadirli olarak bilinir. Kadirli'den önce ise Osmaniye Merkez'de en fazla nüfus sayısı görülmektedir. Bunun devamında Düziçi 85.499 nüfusu ile 2. sırada yer almaktadır. Sonrasında 22.683 kişilik nüfusu ile Bahçe ilçesi takip eder. Toprakkale 20.036 kişilik sayısı ile 4. sırada yer alır. 13.722 kişilik nüfusu ile Sumbas, en son sırada ise 4.780 kişilik nüfusu ile Hasanbeyli yer almaktadır.

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Osmaniye İklimi Hakkında Bilgi

Osmaniye genel olarak kışları çok soğuk olmamak ile birlikte, kışları ılık geçen, ılık bir havaya sahip olan ve yağış gösteren bir il olarak bilinir. Yağışlar genel olarak sonbahar aylarında yılın en fazla olduğu zamanlar olarak bilinir. Kış ayında da en az sonbahar ayında olduğu kadar bir yağış mevcuttur. Yaz ayları genel olarak kurak ve sıcak geçmektedir. Akdeniz ikliminin sahip olduğu tüm iklim özellikleri Osmaniye'de görülmektedir. Yıllık olarak ortalama yağış seviyesi 767,6 mm olarak bilinir. Yıllık olarak ortalama sıcaklığın 18,2 C olduğu bilinmektedir.