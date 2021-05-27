Ortodonti nedir? Ortodonti doktoru neye ve hangi hastalıklara bakar?

Ortodonti diş hastanelerinde bulunan bölümdür. Ayrıca özel muayene halinde ortodonti hizmeti veren yerlerde bulunmaktadır. En kısa anlamıyla ortodontiye ağız ve diş tedavisi yapma işi denilebilir.

Ortodonti Nedir?

İnsanların dış görünüşleri psikolojik sağlamlık açısından birey için önemlidir. Kişiler dışarıdan nasıl göründüklerini önemserler. Bu bağlamda çene yapısı ve dişler en hassas olunan konulardan birisidir. Yapılan araştırmalara göre sağlıklı ağız yapısına sahip olan bireylerin ikili ilişkilerde ve sosyallik konusunda diğer bireylere göre daha özgüvenli oldukları saptanmıştır. İşte Ortodonti hizmeti de ağız ve diş yapısıyla ilgili sıkıntı yaşayan bireyleri tedavi eden bölümdür.

Ortodonti hizmetlerinin geçmişten günümüze kadar geçirdiği evreler oldukça dikkat çekicidir. Tarihin en ilkel zamanlarına uzanan geçmişi bulunmaktadır. Ortodonti tarihi araştırıldığında Eski Mısır tıbbında diş tedavisi için bakır tellerin kullanıldığı dönemden bile öncelere gidilebilir. Günümüzde ise ortodonti hizmeti gelişmiş teknoloji ve imkânlar sayesinde maksimum seviyede hizmet verebilmektedir.

Bu tedaviye ulaşmak artık oldukça kolaydır. Devlet ve özel hastaneler dışında birçok diş muayenesinde de bu hizmet rahatlıkla verilebilmektedir. Ancak bu tedavi için bulunacak uzmanlar ya da hastanelerin ihtiyaca göre araştırılarak ulaşılmasında oldukça fayda vardır. Ortodonti rahatsızlıklarının sebepleri ise şunlardır;

Genetik Nedenler: Genel olarak diğer rahatsızlıklarda olduğu gibi ağız ve diş sağlığında da genetik yatkınlık oldukça fazladır. Yapılan analiz ve bilimsel çalışmalara göre birinci dereceden ebeveynlerinde, diş dizilimi bozukluğu olan bireylerin bu rahatsızlığa genetik yatkınlığı oldukça fazladır. Tabi bu genetik yatkınlık sağlıklı koşullarda geçirilen hamilelik ve çocukluk sayesinde azalabilmektedir. Ayrıca süt dişinin çıkmasından itibaren çocukların belirli aralıklarla diş hekimine götürülmeleri bu rahatsızlıkların önüne geçebilmektedir.

Kulak, Burun ve Boğaz Problemleri: Bu organların ağız bölgesine yakın ve bağlantılı olması nedeniyle burada yaşanılan rahatsızlıklar diş ve çene yapısı problemlerini tetikleyebilmektedir. Bademciği olan çocukların yüzde 17’sinin bu rahatsızlığı yaşama ihtimali daha fazladır. Ayrıca solunum yolu bozuklukları, genetik ya da sonradan oluşmuş burun eğrilikleri ortodonti problemlerinin görülme sıklığını arttırmaktadır.

Kötü Alışkanlıklar: Dişlerimiz ve ağzımız en çok bakım isteyen bölgelerdendir. Ayrıca bu bakımların sürekliliği de sağlığımızı etkilemektedir. Genetik bir neden olmaması kaydıyla düzenli diş fırçalama alışkanlığı olan bireylerde daha az diş ve ağız problemi görülmektedir. Bu alışkanlıkların çocukluktan itibaren kazandırılması oldukça önemlidir. Parmak emme, emzik fazla kullanma, sürekli ağza bir nesne götürme, kalem ve ya uç gibi sert cisimleri çiğneme, dudak ısırma, oynayan dişe yanlış müdahalede bulunma gibi kötü alışkanlıklar sağlıksız ağız yapısına neden olmaktadır.

Ortodonti Doktoru Hangi Hastalıklara Bakar?

Ortodonti genelde sayısal derslere hâkim olanların kazandığı bölümdür. Diş hekimliği fakültesinde okunur. Bu bölümden mezun olanlara Ortodonti Doktoru yani “Ortodontist” denilir. Ortodontistler şu rahatsızlıklara bakar;

Doğuştan ya da sonradan meydana gelen diş bozukluklarının tedavisini yapar.

Çarpık görünümlü dişler için diş teli tedavisi ile düzeltme gerçekleştirir.

Çarpıklığa neden olan diş fazlalığını tedavi eder.

Eksik dişi olan bireylere bazı teknik yöntemlerle diş yapılmasını sağlar.

Ağız ve çene yapısında bozukluk olanlar için kask gibi yöntemlerle tedavi uygular.

Damak darlığını ya da damak genişliğini tedavi eder.

Batık dişlerin tedavisini gerçekleştirir.

Bazı diş yapısı rahatsızlıkları için gerekli olan damak tedavilerini gerçekleştirir.

Diş teli tedavisi öncesi gerekli olan tartar temizliğini gerçekleştirir.

Diş teli tedavisi sonunda beyazlatma işlemini gerçekleştirir.