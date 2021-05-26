MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriOrtaokullar Arası Proje Yarışması sonuçlandı
GeriEğitim Ortaokullar Arası Proje Yarışması sonuçlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Hürriyet eğitim
Haber Giriş: 26.05.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

Ortaokullar Arası Proje Yarışması sonuçlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ortaokullar Arası Proje Yarışması sonuçlandı

Ülkemizdeki fen bilimleri, matematik bilimi, sosyal bilimler ve yazılım-kodlama bilimleri  öğretimini desteklemek, bu alanlarda yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek ve onların “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmeleri amacıyla düzenlenen MEF Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi Ortaokullar Arası Proje Yarışması sonuçlandı. Türkiye’deki resmi, özel ortaokul ve bilim sanat merkezi öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada; fen bilimleri, matematik bilimi, sosyal bilimler ve yazılım-kodlama olmak üzere dört kategoride ödül verildi.

5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmaya 99 farklı okuldan 500’den fazla proje başvurusu yapıldı. Projeler, öğretmenler tarafından oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirildi. Dereceye girenler ise şöyle:

Ortaokullar Arası Proje Yarışması sonuçlandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi