Hürriyet eğitim
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Ortaokullar Arası Proje Yarışması sonuçlandı
Ülkemizdeki fen bilimleri, matematik bilimi, sosyal bilimler ve yazılım-kodlama bilimleri öğretimini desteklemek, bu alanlarda yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek ve onların “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmeleri amacıyla düzenlenen MEF Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi Ortaokullar Arası Proje Yarışması sonuçlandı. Türkiye’deki resmi, özel ortaokul ve bilim sanat merkezi öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada; fen bilimleri, matematik bilimi, sosyal bilimler ve yazılım-kodlama olmak üzere dört kategoride ödül verildi.
5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmaya 99 farklı okuldan 500’den fazla proje başvurusu yapıldı. Projeler, öğretmenler tarafından oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirildi. Dereceye girenler ise şöyle: