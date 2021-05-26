Ortaokullar Arası Proje Yarışması sonuçlandı

5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmaya 99 farklı okuldan 500’den fazla proje başvurusu yapıldı. Projeler, öğretmenler tarafından oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirildi. Dereceye girenler ise şöyle: