Bu kuruluşların birçok farklı görevi bulunur. Aynı zamanda üye ülkeler, bu kuruluşların talep ettiği görevleri belli başlı zamanlarda yerine getirmelidir. Türkiye toplamda 40'tan fazla uluslararası kuruluşa üyedir.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Uluslararası Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar - Konu Anlatımı

1- Uluslararası Spor Kuruluşları:

UEFA - (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği)

UEFA 15 Haziran 1954 tarihinde, İsviçre'nin Basel şehrinde kuruldu. Günümüzde merkezi hala İsviçre'dir. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını düzenleyen kuruluştur. Avrupa'daki tüm ülke takımlarından sorumludur. Takımların kadro planlanması ve yapılanması ile transfer bütçelerini belirler. Kurallara uymayan takımları Avrupa kupalarından men etme ve bu kulüplere para cezası verme yetkisi vardır. Aynı zamanda şike soruşturmaları yapabilir ve suçlu bulduğu takımları küme düşürebilir. Günümüzün en prestijli spor kulüplerinin başında gelmektedir.

FIFA - (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği)

FIFA 21 Mayıs 1904 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te kuruldu. Genel merkezi UEFA ile birlikte İsviçre'de yer alır. Ülkeler arası Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonasını düzenler. O yıl şampiyonanın hangi ülkede yapılacağına karar verir. Yan kuruluşları arasında Afrika Futbol Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonları yer alır. UEFA ile birlikte faaliyet gösteren en köklü iki spor kuruluşundan biridir.

2- Uluslararası Askeri Kuruluşlar:

NATO: (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü)

4 Nisan 1949 tarihinde Kuzey Atlantik Anlaşmasının imzalanmasının sonrasında Amerika Birleşik Devletlerinin Washington Eyaletinde kuruldu. NATO'ya toplam 30 ülke üyedir ve Türkiye de bu ülkeler arasındadır. Bu uluslararası örgütün temel amacı üye devletlerin toprak bütünlüğünü savunmak ve sınırlarını korumaktır. Gerekli görüldüğü zamanlarda lojistik ve askeri destek sağlar. Uluslararası alanda yaşanan sorunları barışçıl yolla çözme amacı taşır. 2 Kuzey Amerika ülkesi dışında 28 üyesi Avrupa ülkesidir.

3- Uluslararası Ekonomi Kuruluşları:

1- WTO: (Dünya Ticaret Örgütü)

1 Ocak 1995 tarihinde İsviçre'de kuruldu. Türkiye başta olmak üzere toplam 160 üyesi bulunmaktadır. Kuruluş amacı uluslararası ticaret ağını genişletmek ve ülkelerin ticaret hacmini genişletmektir. Birçok farklı alanda sıcak para akışı sağlar. Yeni kalkınma paketleri oluşturarak gelişmekte olan ülkelere destek çıkar. Ülkelerin birbirleriyle yapmak istediği ticari anlaşmalar bu örgütün bünyesinde görüşülür. Oy birliği ile kabul edilen tüm anlaşmalar onaylanır. Ekonomik kriz bulunan ülkelere mali ve lojistik destek sağlar.

2- ECO (Ekonomik İşbirliği Teşkilat)

Türkiye'nin Pakistan ile birlikte kurucu üyesi olduğu ECO 1985 yılında İran'da kuruldu. Genel merkezi halen İran'dadır. Orta Doğu'da kurulmuş en yetkin ve önemli uluslararası kuruluşların başında gelmektedir. Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kazakistan gibi birçok Türk cumhuriyeti de bu teşkilata üyedir. Ülkelerin iç ticaretini dengede tutmak ve Asya - Orta Doğu bölgesindeki ticaret hacmini genişletmek asli görevleri arasındadır.

4- Uluslararası Sosyal Kuruluşlar:

İnterpol:(Uluslararası Polis Komisyonu)

Hem sosyal hem de güvenlik alanında faaliyet gösteren İnterpol, 7 Eylül 1923 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da kuruldu. Almanya, Arnavutluk gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Afganistan, İran ve İsrail gibi Orta Doğu ülkeleri de bu komisyona üyedir. Amerika kıtasında ise ABD, Arjantin, Meksika ve Şili üye devletler arasında yer alır. Interpol'ün temel amacı güvenlik konularında devletlerin birbirleriyle yardımlaşmasını sağlamaktır. Aynı zamanda uluslararası tehditlere karşı ülkelerin birlikte hareket etmesini sağlar.